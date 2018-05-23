Титов предложил заменить онлайн-кассы для малого бизнеса мобильным приложением

Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад с предложением разрешить малым предпринимателям использовать мобильное приложение вместо обязательных онлайн-касс.



«Использование стационарной ККТ затруднительно для ряда видов деятельности в сфере услуг — кассы как сложны для перемещения, так и дороги для микробизнеса. В этой связи целесообразно для данной сферы разрешить использование упрощенного решения, например, онлайн приложения с фиксированием фискальной информации», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представленный Титовым доклад.

Российские ритейлеры обязаны использовать специальные онлайн-кассы, отправляющие в режиме реального времени фискальные данные в ФНС с июля 2017 года.

С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны перейти организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания, а с 1 июля 2019 года это требование распространится и на предпринимателей в сфере услуг.