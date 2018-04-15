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«Не стоит бояться отказать клиенту», — предприниматели о полезных книгах

07:00, 15.04.2018 Сюжет: Бизнесмены «отчитались»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает расспрашивать о книгах, из которых складывается библиотека предпринимателя

«Не стоит бояться отказать клиенту», — предприниматели о полезных книгах Фото: Максим Платонов

Книги каких писателей-фантастов читают бизнесмены Казани, чтобы «переключить голову», почему надо говорить клиенту «нет» и чем интересна книга о школе будущего — в очередном обзоре художественной и бизнес-литературы, подготовленном «Реальным временем».

Фарид Хамадеев, руководитель филиала компании ERGO в Казани:

— Из последнего — прочел книги фантаста Джеймса Роллинса. У него много романов в стиле околонаучной фантастики. В основу сюжета автор берет исторические факты, по которым предварительно проводит большое расследование. В итоге получается фантастика с исторической завязкой. В книгах переплетается история Земли, религий, получается интересный сюжет. Исторические факты преподносятся документально, хотя его рассказ и получается фантастическим. В конце книги указано, какие исследования были проведены, кто из ученых давал комментарии. Я прочел практически все книги Джеймса Роллинса, отслеживаю новинки. Его книги помогают отвлечься и переключить голову.

Александр Драгони, партнер компаний «Сила ветра» и «Полветра»:

— Сейчас читаю две книги, первая Нила Геймана «Американские боги». Он пишет фэнтези про богов, которые живут среди людей в обличье человека. По этой книге снят сериал. Был в гостях, взял полистать книгу Нила Геймана, пробежался по строчкам, сюжет зацепил, и я продолжил чтение.

Также читаю Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» — это роман о Великой Отечественной войне. Я чувствую, что у меня есть пробел в знании советской литературы, ничего не читал у Астафьева и поэтому решил его изучить. Интересно читать: автор написал роман о войне в то время, когда трагедия еще была жива в памяти людей.

Николай Жилин, руководитель студии архитектуры «Братья Жилины»:

— Сейчас читаю книгу по переговорам «Сначала скажи «нет» Джима Кемпа. Автор утверждает, что не стоит бояться отказать клиенту. Когда клиент осознает возможность отказа в помощи, то становится менее требовательным. Он понимает, что не только в нем нуждаются, но и он нуждается в услуге.

Ильдар Аюпов, руководитель дизайн-студии «Теория»:

— Последняя из прочитанных книг — на английском языке, и называется она «Третий учитель». В ней рассказано о том, как обустроить пространство в школе будущего. Такие школы во всем отличаются от тех, что есть сейчас у нас. В них другие классы, дизайн, уроки ведутся иначе. Мы разработали образовательный некоммерческий проект о новой школе, о том, как можно ее изменить.

Также недавно прочел настольную книгу маркетолога — «Маркетинг от А до Я» Филипа Котлера и «Таинственную историю Билли Миллигана» Дэниела Киза. Дэниел Киз написал документальную книгу о человеке, который страдал раздвоением личности. По этой книге сейчас снимается фильм. Дэниел Киз рассказывает о методах лечения Билли Миллигана.

Анна Якушева, директор студии консалтинга «Деловая сова»:

— Книжный рынок в наше время заполнен настолько, что, кажется, за всю жизнь не прочитать. В изобилии бизнес-литературы все сложнее выбрать книгу для чтения, которая станет настоящим открытием, покажет новые горизонты развития и даст возможность формировать новые смыслы. Настоящим подарком стала книга русского философа Георгия Щедровицкого «Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология».

Более сильной книги для овладения мегауровнем управления не встречала. Отечественная философия стала лучшей опорой в понимании того, что такое управленческий потенциал, как он раскрывается, что значит для личности и организации. Книга написана простым языком, в ней много полезных схем. Очень рекомендую в качестве «глотка свежего воздуха» всем, кто устал от часто встречающихся западных штампов и «гигиенического минимума» по менеджменту. Также книга будет полезна тем, кто хочет сразу много взять. В ней содержится знание об управлении своим подразделением, бизнесом и собой.

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Екатерина Гумарова
БизнесОбществоКультура Татарстан
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