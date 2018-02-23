Как на ТАИФ-НК прививают любовь к здоровому образу жизни

Фото: предоставлено ОАО "ТАИФ-НК"

Чтобы приобщить сотрудников к здоровому образу жизни, каждый год на ТАИФ-НК проводят соревнования по различным видам спорта. Выявляют лучших в футболе, волейболе, настольном теннисе. В этом году эстафету состязаний начали с лыжных гонок — на старт вышли более 20 команд. Как поддерживают спорт на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Татарстана в материале «Реального времени».

Соревнования по лыжным гонкам на Кубок ТАИФ-НК

На ежегодные соревнования на Кубок ТАИФ-НК собрались больше 170 человек. Первыми на старт вышли женские команды: за главный трофей состязаний боролись шесть сборных из разных подразделений предприятия. Женская дистанция составила 2 километра, мужчинам предстояло преодолеть 3 километра.

В каждой команде по восемь человек, среди которых как профессиональные спортсмены, так и любители. Чтобы работники предприятия могли заниматься лыжными видами спорта, ТАИФ-НК арендует учебно-тренировочную базу «Алмаш». Несколько раз в неделю для команд выделяется время для тренировок, а все остальные работники могут приходить и заниматься в любое удобное для них время.

— Команды занимаются на учебно-тренировочной базе «Алмаш» — так как желающих очень много, приходится специально заранее бронировать для них определенные часы. Другие сотрудники могут прийти в любое время и с пользой для здоровья провести свой досуг, объяснила председатель трудового коллектива ТАИФ-НК Аниса Биктимирова.



За главный приз боролось более 20 команд. Фото предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»

Руководство ТАИФ-НК регулярно выделяет деньги на развитие спорта



На учебно-тренировочной базе сделаны профессиональные трассы разной дистанции: есть лыжня на два, три, пять и семь с половиной километров. Трасса освещается, поэтому можно заниматься вечером. В каждой команде есть профессиональный спортсмен, который выступает в роли наставника.

— Команды у нас сформированы уже давно, и мы из года в год арендуем учебно-тренировочную базу. Это очень хорошо для здоровья сотрудников, и я думаю, что развитие спорта должно всегда приветствоваться. Наше руководство нас поддерживает и регулярно выделяет денежные средства для того, чтобы были созданы комфортные условия для занятий спортом, — продолжает Аниса Биктимирова.

Все победители получили командные кубки, личные медали и денежные призы. Фото предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»



В борьбе за кубок ОАО «ТАИФ-НК» в личном зачете одержала победу лаборант химического анализа цеха №16 нефтеперерабатывающего завода Елена Кузнецова и слесарь четвертого разряда цеха №13 нефтеперерабатывающего завода Константин Гусляков. В командном забеге первое место среди женщин заняла команда нефтеперерабатывающего завода, среди мужчин — сборная завода бензинов. Все победители получили командные кубки, личные медали и денежные призы.

— Такие соревнования нужно проводить почаще, чтобы работники вели здоровый образ жизни, — поделился участник соревнований Ильфат Набиев.

Зимний футбол и каток в «Нефтехимике»

В списке зимних видов спорта есть и футбол. Для занятий ТАИФ-НК арендует футбольное поле «Дружба», где два раза в неделю для сотрудников предприятия выделяют время для тренировок. Среди спортсменов также есть как профессиональные игроки, так и любители. Также сформирована команда ТАИФ-НК, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов Татарстана.

— У нас регулярно проводятся соревнования по летнему футболу, но ребята попросили, чтобы устроили состязания и по зимнему футболу, поэтому мы в этом сезоне их тоже провели. Правила одни и те же, просто здесь играют на снегу, — рассказала председатель трудового коллектива ТАИФ-НК Аниса Биктимирова.

В этом сезоне также провели соревнования по зимнему футболу. Фото предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»

Чтобы приобщить сотрудников к здоровому образу жизни, спортивные первенства на ТАИФ-НК проводят регулярно. Работники соревнуются в настольном теннисе, пейнтболе, футболе, волейболе, эстафетном беге. Сейчас ТАИФ-НК ведет переговоры по аренде катка в ледовом Дворце спорта «Нефтехимик» чтобы сотрудники предприятия могли кататься на коньках на свободной основе.



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