Как Минфин США защитил российские облигации федерального займа

Решение США по российскому госдолгу — каким бы оно ни оказалось — вряд ли угрожает экономике России

Министерство финансов США считает, что расширение санкций в отношении России представляет угрозу для самих американских инвесторов и для стабильности глобального финансового рынка. Так оно оценило возможные последствия от запрета на покупку российского суверенного долга — меры, о которой говорили несколько месяцев подряд и которая, как многие опасались, могла привести к ослаблению рубля. «Реально время» спросило экспертов о том, опасны ли потенциальные санкции в части ОФЗ для российской экономики.

«Досье» с продолжением



Информационный фон в связи с возможным ужесточением санкций не спадал давно. До начала прошлой недели он подогревался нервозностью перед публикацией так называемого «кремлевского досье» — списка госчиновников и бизнесменов, в отношении которых власти США могут ввести персональные ограничения.

Предполагалось, что в списке окажутся люди, непосредственно приближенные к президенту Владимиру Путину. 30 января «досье» было опубликовано и предоставлено американскому Конгрессу — и, как отметили российские и мировые СМИ, оказалось чистой формальностью. Всего в список попало 210 россиян, в том числе 96 миллиардеров, фамилии которых составители доклада просто позаимствовали из рейтинга Forbes-2017.

Однако на этом тема санкций себя не исчерпала: все ждали, когда Минфин США представит конгрессменам очередной доклад, в котором даст оценку перспективе расширения санкций. Было известно, что в качестве базового рассматривался вариант с запретом для американских компаний и граждан покупать выпущенные Россией долговые обязательства (сейчас это в основном размещенные Минфином облигации федерального займа, ОФЗ).

Предполагалось, что в списке окажутся люди, непосредственно приближенные к президенту Владимиру Путину. Фото kremlin.ru



Некоторые эксперты высказывали опасения, что если ограничения действительно распространятся на российские госбумаги, это приведет к негативным последствиям для экономики страны, причем в короткие сроки. Около трети владельцев ОФЗ, по данным на конец прошлого года, — это иностранные инвесторы. Поэтому запрет на покупку гособлигаций, как некоторые считают, может спровоцировать их распродажу и как следствие — ослабить рубль. Всего на начало октября было выпущено ОФЗ на $160 млрд.

Никому не на пользу

На днях Bloomberg опубликовал доклад Минфина США о возможных последствиях запрета на покупку суверенного долга России. В нем говорится, что расширение санкций на ОФЗ может отразиться как на России, так и на инвесторах из США, а также на глобальном финансовом рынке в целом. Кроме того, Минфин указал, что масштабы потенциальных ограничений остаются неопределенными: с одной стороны, мировые компании, вероятно, будут придерживаться позиции США, с другой стороны, ЕС может не присоединиться к ограничениям, и это навредит единству санкционной политики.

«Сложностей быть не должно»

Мнение Минфина нельзя считать отказом от введения запрета на ОФЗ — это рекомендация. Вопрос все еще висит в воздухе, хотя вероятность расширения санкций на российский госдолг теперь снизилась. Впрочем, большинство экспертов, которых опросило «Реальное время», сходятся на том, что даже потенциально жесткое решение США по российским бумагам не будет представлять для рубля и экономики страны серьезной угрозы.

Сергей Хестанов экономист, доцент РАНХиГС Даже если запрет будет наложен, это не потребует от тех, кто уже приобрел ОФЗ, от них избавляться. Традиционно законы и всевозможные ограничительные акты не подразумевают обратной силы — поэтому запрет коснулся бы тех, кто только собирался приобретать российский госдолг. В этом случае мы бы этого почти не заметили, поскольку спрос на российский госдолг большой, даже со стороны внутреннего инвестора. Возможно, мы бы увидели ослабление рубля на несколько процентов — и все. Если же предположить, что ограничения потребуют избавляться от ОФЗ даже действующих владельцев (это крайне маловероятно, но рассуждать никто не мешает), это, конечно, будет более сильное решение. Но и в этом случае ничего экстраординарного не произойдет. К счастью, у нас в последние годы низкая инфляция, что позволяет Центральному банку просто выкупить с рынка эти бумаги в случае панической распродажи. При текущей инфляции это можно сделать без каких-либо серьезных последствий. Поэтому любой сценарий с ОФЗ не подразумевает больших потрясений — максимум ослабление рубля на 5—10%. Тем более, что некоторые (к примеру, наши экспортеры) ослаблению рубля только порадуются. Настоящие, взрослые санкции были бы возможны в случае запрета покупать российскую нефть — бюджет России прилично зарабатывает на нефти, но слабо на газе, поэтому к ограничениям по нефти он очень чувствителен. Заменить российскую нефть можно уже сейчас — резервные мощности Саудовской Аравии и Ирана перекрывают российский экспорт. Однако Россию защищает одно обстоятельство, которое вряд ли изменится в ближайшие годы — зависимость европейского газового рынка от российских поставок. До тех пор, пока физически нечем заменить российский газ, никакие серьезные санкции против России невозможны. Европейские политики очень прагматичны, им свойственно крепко думать, прежде чем принимать какие-то решения. Эта прагматичность защищает Россию от серьезных санкций по крайней мере до 2020—2022 года; в ближайшее время ничего страшного не произойдет. Как только мировые мощности по сжижению газа станут хотя бы сопоставимы с российским экспортом, вероятность ограничительных мер сильно возрастет. Но пока рассуждать об этом можно очень-очень абстрактно.

Владислав Кочетков президент ИК «Финам» Во-первых, ЦБ уже заявлял, что при необходимости нивелирует негативные последствия и сможет заместить выпадающий спрос на ОФЗ. Конечно, проверить это может только рынок и практика — но поскольку сейчас есть рублевый профицит, скорее всего, это действительно так. Ресурсов у России в последнее время достаточно и сложностей быть не должно. Во-вторых, с учетом того, что немалой долей российских ОФЗ владеют нерезиденты, я не думаю, что возможны какие-то жесткие санкции. Более значимое влияние на рубль может оказать сокращение кэрри-трейда из-за того, что ЦБ снижает ключевую ставку, а ФРС, наоборот, повышает. Но это процесс длинный и в течение первого полугодия 2018-го еще комфортный для России.

Никита Кричевский экономист Могу сказать одно: независимо от того, введут жесткие санкции или нет, у рубля в этом году перспективы неважные. Я предполагаю, что осенью мы увидим очередное ралли. Насколько оно будет серьезным — нужно будет смотреть на ситуацию на нефтяном рынке и на то, какие на этот момент будут действовать санкции — против государства, против компаний и против отдельных персон. Связано это [ралли] может быть со многими факторами, какого-то одного нет.

Павел Самиев управляющий директор «Национального рейтингового агентства» Достаточно большая доля ОФЗ приходится на иностранных инвесторов, поэтому запрет со стороны США мог бы спровоцировать отток. Тем более, некоторые инвесторы реагируют не на фактические запреты — когда происходят такие [информационные] движения, они могут заранее сами вводить ограничения на те или иные инструменты в соответствии с процедурами риск-менеджмента. Такие косвенные реакции могли бы оказать давление на рубль. С другой стороны, я не думаю, что это будет радикальное давление. В последнее время мы видели укрепление рубля, представители разных министерств даже говорили, что такое укрепление — это не очень хорошо. Поэтому даже если бы рубль немного ослаб, ничего критичного в этом бы не было. В случае короткой большой волатильности государство могло бы вмешаться в рынок и урегулировать ситуацию, хотя в больших масштабах это тоже не совсем правильно.

Евсей Гурвич руководитель «Экономической экспертной группы», член экономического совета при президенте РФ Планируемый объем размещения ОФЗ в 20182020 годах не столь велик, поскольку бюджетный дефицит удалось свести к минимуму. При этом из-за сохраняющейся на высоком уровне ключевой ставки ЦБ реальная доходность ОФЗ остается достаточно большой, что делает российские гособлигации привлекательными для инвесторов. Спрос на кредитование со стороны реального сектора пока остается достаточно вялым, так что у российских банков нет широкого выбора, во что инвестировать. ОФЗ же имеют очень хорошее соотношение доходности к рискам, учитывая низкий объем накопленного долга и небольшой дефицит бюджета (который при высоких ценах на нефть в ближайшие годы превратится в профицит). Таким образом, предложение ОФЗ на рынке будет умеренным, а спрос (даже только со стороны российских банков) — достаточно большим. Так что проблем с размещением не будет. Конечно, уход части инвесторов с первичного рынка немного повысит доходность вновь размещаемых ОФЗ, но не принципиально.