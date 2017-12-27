Зачем России понадобились «секретные» облигации на $3 млрд

По мнению экспертов, речь идет не о возвращении российских капиталов, а о защите от усиления санкций

В 2018 году Россия выпустит анонимные облигации объемом до $3 млрд. По словам президента Владимира Путина, это нужно, чтобы помочь возвращению капитала в Россию, отток которого за последние 5 лет составил более $300 млрд. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что речь идет скорее не о возвращении российского капитала, а о защите от возможного усиления санкций.

$3 млрд для тайных инвесторов

О выпуске «секретных» облигаций для репатриации капитала в Россию 21 декабря на предновогодней встрече с предпринимателями в Кремле сообщил президент Владимир Путин. Инструмент появится уже в 2018 году, этот вопрос проработали правительство и Центральный банк и сейчас необходимо обсудить параметры эмиссии. Объем выпуска может составить до $3 млрд.

По словам Путина, с просьбой найти механизм для возвращения денег в российскую юрисдикцию обращался сам крупный бизнес, который нервничает из-за возможного расширения западных санкций — держать капиталы за рубежом стало небезопасно. Новый пакет санкций может коснуться еще большего числа российских компаний, кроме того, обсуждается запрет на покупку американскими инвесторами облигаций федерального займа Минфина РФ (ОФЗ, подробнее в справке). Министр финансов Антон Силуанов говорил, что на сегодняшний день значительная доля покупателей ОФЗ — это иностранцы.

О выпуске «секретных» облигаций для репатриации капитала в Россию Владимир Путин сообщил на предновогодней встрече с предпринимателями в Кремле. Фото kremlin.ru



Ряд экспертов полагает, что если американцам запретят инвестировать в российские госбумаги, это приведет к их массовой распродаже и спровоцирует падение рубля. Другие считают это преувеличением, так как доля американских компаний среди приобретателей ОФЗ не так велика.

Так или иначе выпуск бондов должен сгладить последствия чистого оттока капитала из России, который за последнее время лишь усилился. По данным ЦБ, за неполный 2017 год из страны ушло $28 млрд, это в 3,4 раза больше, чем по итогам прошлого года. В декабре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала прогноз по оттоку капитала в 2018 году: он может составить $16 млрд, хотя ранее оценивался в $10 млрд. В 2016 году из России, по оценке ЦБ, было выведено $19,2 млрд, а рекордный отток наблюдался в 2014-м — более $151 млрд.

Водопой во время великой суши

Бизнес просил Кремль дать возможность вернуть деньги в Россию анонимно. Поэтому новые гособлигации, как предполагается, могут отличаться от стандартных. Их можно будет не отражать в международных учетных системах Clearstream и Euroclear, благодаря чему власти иностранных государств не узнают о покупателях бондов.

Ставки по «секретным» бондам, скорее всего, будут рыночными — иначе в этих бумагах не будет смысла, говорят эксперты. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ ставка новых облигаций может составлять 6,5—7%. В целом же, считают эксперты, новый инструмент нужен именно для защиты от запрета на покупку отечественных госбумаг иностранцами.

Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам» Идея с облигациями очень неплоха. Новые санкции действительно могут серьезно затронуть тех, кто хочет инвестировать в российскую экономику. Пока ограничений на покупку ОФЗ Минфина нет, но уже в начале следующего года ситуация может измениться. За последние годы одновременно с санацией крупнейших банков из России был выведен большой объем капитала. С учетом анонимности российскому бизнесу будет интересно вернуть деньги на родину.

Алла Дворецкая экономист, профессор РАНХиГС Узкая специализация и ориентация бондов на какие-то группы противоречит самой идее ценной бумаги как всеобщего инструмента, который доступен всем и торгуется с одинаковыми условиями для всех. Кроме того, технически сложно будет обеспечить анонимность облигаций. Пока не вполне понятно, как это сделать и не смешаются ли через нескольких покупателей эти облигации с обычными бумагами. Проблему запрета на вложения иностранцев в российские активы лучше решать через развитие внутреннего спроса: переориентировать российских инвесторов на отечественные бумаги. Это не происходит одномоментно, но сделать это возможно. Например, усилиями Центробанка — он может финансировать банки, а те в свою очередь могут активнее покупать российские ОФЗ. Конечно, это не совсем правильно, но это та цена, которую приходится платить за изоляцию.

Ян Арт эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Наш капитал хотели вернуть еще налоговой амнистией, но пока он не возвращается. Облигации же — это скорее не репатриация капитала, а ответ на прозвучавшую версию об усилении санкций и запрете на покупку ОФЗ. Запрет, на мой взгляд, идиотский, и ответ России логичен. 30 или более процентов покупателей российских госбумаг — это нерезиденты. Аппетит у нерезидентов высокий, тем более что Россия в последнее время четко выполняла свои финансовые обязательства. Для нас идея распространить санкции на эту зону не смертельная, но болезненная. Поэтому новые облигации — это ответ, и, наверное, правильный ответ. Санкции — явление политическое. Примечательно, что в последнее время они распространяются не на военные технологии, а на финансовый рынок, который традиционно воспринимался, как у Киплинга в «Книге джунглей», как водопой во время великой суши. Этот принцип работал даже во времена Холодной войны, а сейчас он нарушен.

Артем Малютин