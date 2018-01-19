Роналду в Саранске, Месси в Нижнем Новгороде и решающий матч России в Самаре

Гид ЧМ-2018 для болельщиков по городам ПФО

Фото: Максим Платонов

Летом Россию ожидает грандиозный праздник — в нашу страну съедутся представители 32 сильнейших сборных планеты, чтобы за месяц решить, кто из них заслуживает высшей футбольной награды — звания чемпиона мира. Ряд городов Поволжья уже на групповом этапе примет несколько матчей если не с приставкой «топ», то с участием мировых звезд точно. О том, чего ждать от мундиаля жителям ПФО, — в специальном гиде по турниру от «Реального времени».

В каких городах ПФО пройдут матчи ЧМ-2018

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России, матчи между сборными будут обслуживать 12 стадионов и около 40 тренировочных баз и гостиниц. В Приволжском федеральном округе таких городов четыре — Казань, Нижний Новгород, Самара и Саранск. В каждом из них пройдут по четыре встречи группового этапа, а также по одному матчу (кроме столицы Мордовии) в 1/8 и 1/4 финала. Всего на территории Поволжья состоится 22 игры из 64.

Наиболее интересными из них представляются противостояния Франция — Австралия, Аргентина — Хорватия и Иран — Испания. Самый лакомым кусочек группового этапа и одновременно наиболее важный для отечественного зрителя матч между сборными Уругвая и России состоится на поле «Самара Арены» 25 июня в 18.00 по московскому времени. Ниже сетка всех игр группового этапа, которые пройдут в городах ПФО.

№ Город ПФО Матчи 1. Казань Франция — Австралия

Иран — Испания

Польша — Колумбия

Южная Корея — Германия 2. Нижний Новгород Швеция — Южная Корея

Аргентина — Хорватия

Англия — Панама

Швейцария — Коста-Рика 3. Самара Коста-Рика — Сербия

Дания — Австралия

Уругвай — Россия

Сенегал — Колумбия 4. Саранск Перу — Дания

Колумбия — Япония

Иран — Португалия

Панама — Тунис

Кого из звезд мирового футбола смогут увидеть болельщики

Помимо самих матчей, жители городов ПФО (как и футбольные туристы, конечно) смогут увидеть самых топовых игроков мирового футбола. Интересно, что, будто памятуя о прошлогоднем приезде в Казань большого количества высококлассных игроков в рамках Кубка конфедераций, жребий не «привез» в столицу Татарстана Месси и Роналду и лишил ее нашествия фанатов этих игроков — по крайней мере, на групповом этапе. Аргентинец и португалец на этот раз почтят своим присутствием Саранск и Нижний Новгород, зато казанцы увидят, например, Поля Погба, Радамеля Фалькао и действующих чемпионов мира из сборной Германии.

Любопытно, что ни один из городов ПФО не примет на своем стадионе бразильцев на групповом этапе. Если же Неймар и компания выйдут из группы (что почти наверняка), то они могут приехать в Самару или Казань. Чтобы сыграть на самарском стадионе, им надо выиграть свою группу. Со второго же места в своем квартете бразильцы попадут на арену «Санкт-Петербург», где встретятся с победителем группы F. С большой долей вероятности это будет сборная Германии. В случае победы в этой встрече (надо же брать реванш за эпичные 1:7 на домашнем ЧМ!), сборная Бразилии пожалует в Казань, где проведет свой четвертьфинал.

По числу топовых команд, которые посетят территорию ПФО в рамках матчей чемпионата мира, первенствуют, пожалуй, Казань и Нижний Новгород. Казанцы и гости столицы Татарстана уже на групповой стадии смогут наблюдать за игрой французов, испанцев и немцев, а также горячо поддерживать игрока «Рубина» Сердара Азмуна, которому предстоит выступить на «Казань Арене» за сборную Ирана. Нижнему Новгороду же повезло скорее в плане имен — если, конечно, их обладатели не травмируются. Судите сами, тут вам и Месси, и Кейн, и, возможно, Златан Ибрагимович, рассматривающий вариант возвращения в шведскую национальную команду.

Жители Саранска увидят Роналду и остальных португальцев. Фото Олега Тихонова



Жителям Саранска, помимо Роналду и остальных португальцев, предстоит увидеть колумбийцев Фалькао и Хамеса, датчанина Эрикссена и игру перуанцев, которые попали в финальную часть мирового первенства после 36-летнего перерыва. Самаре выпала честь лицезреть примерно то же самое, только вместо Криштиану они получили важнейшую игру сборной России, что для многих футбольных болельщиков гораздо важнее.

Где будут тренироваться и жить сборные

Пять команд чемпионата мира выбрали местом своей дислокации тренировочные базы в городах ПФО. Скорее всего, две из них будут готовиться к матчам в Казани. Уже совершенно точно в столице Татарстана будут находиться представители сборной Австралии. «Соккеруз» получит в свое распоряжение базу хоккейного клуба «Ак Барс». Выбор вполне понятен и логичен — этот комплекс оборудован всем необходимым для комфортной работы и отдыха. Да и до центра города рукой подать. Тренировочным полем для футболистов станет стадион «Трудовые резервы», который находится по соседству с базой.

Колумбийцы пока не определились до конца, где остановиться, но есть вероятность, что представители Южной Америки выберут горнолыжный спортивный оздоровительный комплекс «Казань» с тренировочным полем СДЮШОР «Свияга». Главным преимуществом такого выбора является некоторая удаленность базы от посторонних глаз и возможность уединенной работы. Так что встретить в черте Казани Радамеля Фалькао горожанам будет проблематично. Также есть слух, что в Казани заселятся японцы, которым будет предоставлена тренировочная база футбольного клуба «Рубин». К этим площадкам присматривались и немцы, но в итоге представители сборной Германии сделали выбор в пользу базы ЦСКА в московских Ватутинках.

В Нижнем Новгороде пристальное внимание болельщиков будет приковано к фигурам мировых звезд в лице Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Подопечные Оскара Табареса решили остановиться на время мундиаля в спортивном центре «Борский» неподалеку от Нижнего Новгорода. В данном комплексе уругвайцы займут около 55 из 75 номеров, а также получат в свое распоряжение два поля с натуральным покрытием и два тренировочных зала с бассейном. Примечательно, что в самом Нижнем Новгороде сборная Уругвая сыграет максимум в четвертьфинале — если, конечно, дойдет до этой стадии.

Есть предположения, что в Казани заселятся японцы, которым будет предоставлена тренировочная база футбольного клуба «Рубин». Фото Олега Тихонова

Уфа, Самара, Пенза, Чебоксары и Ульяновск пока без футбольных «арендаторов»



Несколько странным выглядит выбор тренировочных баз сборными Панамы и Швейцарии. Первая остановилась на Саранске, где не самая блестящая футбольная инфраструктура, а вторая — на Тольятти, считающемся промышленным городом. Плюс ко всему швейцарцам придется около часа добираться до аэропорта, а в ближайшем к базе городе Самаре им предстоит сыграть не ранее 1/8 финала и только в случае маловероятной победы в одной группе с бразильцами. Впрочем, возможно, две эти сборные решили просто немного сэкономить.

Еще несколько тренировочных баз — в Уфе, Самаре, Пензе, Чебоксарах и Ульяновске — остались без арендаторов. Впрочем, несколько национальных сборных все еще не выбрали площадку для базирования. Вполне вероятно, что, например, сенегальцы окажутся в итоге на тренировочных полях самарских «Крыльев Советов», а сборная Саудовской Аравии предпочтет для себя Уфу.