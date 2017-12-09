Минниханов дал дорогу удобрениям от «Татнефти» и аккумуляторам друга КАМАЗа

Общая стоимость двух новых заводов в «Алабуге» превышает 2 млрд рублей

Два новых резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» презентовали проекты своих заводов общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Речь идет о проекте челнинской ГК «Кориб» по производству автомобильных аккумуляторов и предприятии «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга», которое будет выпускать минеральные удобрения. Первый завод уже работает, второй должен быть запущен к концу 2018 года. У обоих есть экспортные амбиции. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Удобрения — это стык»

8 декабря в ОЭЗ «Алабуга» президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт двум новым проектам: заводу комплексных минеральных удобрений ООО «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга» и производству аккумуляторных батарей компании Bars Technology (входит в группу «Кориб» бизнесмена Олега Коробченко). Проекты находятся на разных стадиях. Завод Bars Technology уже прошел техническую сборку и, по словам Коробченко, начал «потихонечку ставить аккумуляторы на полки». Компания «ИНКО-ТЭК Агро» получила статус резидента особой зоны лишь в сентябре, поэтому запуск производства намечен на IV квартал 2018 года.

Сначала Минниханов приехал туда, где должен расположиться завод удобрений, и принял участие в церемонии закладки камня в его основание. Проектная мощность предприятия должна составить 120 тыс. тонн удобрений в год, а итоговый размер инвестиций — 717 млн рублей. На заводе будет 50 рабочих мест.

Когда журналистам представили генерального директора «ИНКО-ТЭК Агро», некоторые удивились: им оказался Александр Бабынин — экс-гендиректор «ТАИФ-НК», руководивший этой компанией до 2011 года. Сейчас за «ИНКО-ТЭК Агро» стоит «Татнефть»: она контролирует 80% через ООО «Татнефть-Актив».

По словам Бабынина, он собирается строить «не совсем обычный завод удобрений»



На вопрос, почему он, бизнесмен, долгое время занимавшийся нефтехимией и нефтепереработкой, решил инвестировать в удобрения, Бабынин ответил: «Это же стык. Удобрения — это стык. Здесь принцип: если ты лучше всех выдумываешь бизнес-проекты, проектируешь, строишь, запускаешь и эксплуатируешь — построй для себя». Что касается расположения, то «Алабуга» интересна бизнесмену с точки зрения логистики, инфраструктуры и налоговых льгот.

По словам Бабынина, он собирается строить «не совсем обычный завод удобрений». В России производится порядка 6 млн тонн различных веществ для улучшения плодородия почв, но «мы хотим организовать совсем другой принцип — это принцип индивидуальности». «Основа идеи — это приготовить индивидуальную гранулу под конкретную культуру. При этом мы будем применять не только ключевые, скажем так, химические агенты, но и биодобавки, микроэлементы, стабилизаторы почв». Здесь, объяснил гендиректор «ИНКО-ТЭК Агро», как раз поможет опыт в нефтехимии.

Продукция, которую будет производить предприятие, позволяет, во-первых, рассчитывать на существенный рост урожайности, во-вторых, — «на следующий скачок в экологичности», утверждает Бобынин.

Перед закладкой камня несколько слов про будущий завод сказал Минниханов. «Каждое поле, каждая культура требует своей рецептуры, своей комбинации. И вот здесь наш инвестор взял эту тему. Я считаю, что это проект очень важный для нашего агропромышленного комплекса, для АПК нашей страны в целом. Мы будем двигаться в этом направлении», — напутствовал он, добавив, что у компании есть «огромный экспортный потенциал».

Когда линии выйдут на полную мощность, Bars Technology будет выпускать 3 млн аккумуляторов в год



«Делай, я тебя поддержу»

Сразу после этого Минниханов с несколькими своими министрами сел в микроавтобус и не более чем через пять минут открывал второй завод. Экскурсию по предприятию для них и для журналистов проводил основатель и владелец ГК «Кориб» Олег Коробченко.

По его словам, сейчас рынок автомобильных аккумуляторов в России примерно на 35% представлен импортом. В 2019—2020 годах, с приходом некоего «крупного заказчика» завод Bars Technology должен занять около 15% рынка, на первом этапе — 7%. «Мы мечтаем занять какую-то нишу в импорте. Ну и соответственно нужно выстраивать работу так, чтобы 100% на нашем рынке присутствовало производство аккумуляторов российских предприятий», — заявил Коробченко.

Общая стоимость завода составит 1,3 млрд рублей. Когда линии выйдут на полную мощность, Bars Technology будет выпускать 3 млн аккумуляторов в год, на первом этапе — 1,5 млн, сказал Коробченко. На сегодняшний день на заводе работает около 100 человек (всего планируется 300), предприятие уже выпустило 150 тыс. единиц продукции.

Линейка аккумуляторов Bars Technology будет широкой, обещал глава «Кориб». По его словам, завод будет производить аккумуляторы как для легковых, так и для грузовых автомобилей разного класса и для разных климатических условий: «Вы все знаете, что у нас на севере большие морозы. Два раза попытаешься завести автомобиль, на третий раз уже замерзает. Для этого нужно делать северный вариант», — объяснил он.

На церемонии открытия Минниханов сказал о высоком уровне технологий, которые использует Bars Technology, а также о соблюдении экологических норм



На церемонии открытия Минниханов сказал о высоком уровне технологий, которые использует Bars Technology, а также о соблюдении экологических норм. «Ну и с учетом того, что мир двигается в сторону электромобиля, здесь закладывается серьезная база для производства в нашей стране электромобилей», — добавил он.

В ответ Коробченко рассказал Минниханову историю о том, что все планы мог разрушить валютный кризис и никакого завода могло не быть: «Если бы не вы, этого завода бы вообще не было. Когда в 2015 году доллар с евро рухнули в два раза, у нас, честно, был вопрос поднят о том, будем ли мы завод открывать или нет. Но когда вы приехали и сказали: «Делай, я тебя поддержу», я поверил, мы начали делать».