IT и медиа за месяц: татарский блокчейн, новый рекорд биткоина и здравствуйте, СМИ-иноагенты

Итоговый обзор высоких технологий и медиасферы в России и мире

Фото: Олег Тихонов

В ноябре курс биткоина пережил рекордное падение, а затем показал стремительный рост, пробив отметку в 10 тыс. долларов. В России был проведен первый межбанковский платеж через блокчейн, а Татарстан начал внедрять новую технологию в госсекторе. Также власти предложили ввести налог на майнинг и создать отдельный интернет для стран БРИКС. Одним из ключевых событий медиасферы стало принятие в России закона о СМИ — иностранных агентах. Не обошлось и без скандалов: «Ленту.ру» заругали за тест об изнасилованиях, основанный на истории Харви Ванштейна, а «Медузу» высмеяли за выпуск книги со странными советами. Подробнее об этих и многих других событиях в сфере IT и медиа — в итоговом обзоре «Реального времени».

Рекорд биткоина и налог на майнинг

Накануне курс Bitcoin впервые превысил отметку в $10 тысяч. 29 ноября, по состоянию на 15.04, курс криптовалюты составлял $10113,70, а ее общая рыночная капитализация превысила $168,96 млрд. Предыдущий исторический рекорд был установлен тремя днями ранее — 26 ноября была преодолена отметка в $9 тыс. При этом в середине месяца курс криптовалюты Bitcoin показал рекордное падение, потеряв за неделю 28,89%. Как выяснило «Реальное время», основными причинами произошедшего стали неоправдавшиеся ожидания участников рынка от хардфорка биткоина SegWit2X и последовавший за этим переток инвесторов на Bitcoin Cash.

Вместе с тем Центробанк поддержал введение налога на майнинг криптовалюты и для физлиц, и для «юриков». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Спикер уточнила, что обсуждение этого вопроса уже ведется, в том числе и с участниками рынка, а подготовка соответствующего законопроекта может быть завершена к лету 2018 года.

Курс Bitcoin впервые превысил отметку в $10 тысяч. Фото rbk.ru

Первый высокотехнологичный межбанковский платеж и блокчейн-успехи Татарстана

В России продолжается активное тестирование технологии блокчейн: так, 28 ноября был проведен первый в РФ межбанковский платеж через блокчейн. Как сообщают «Ведомости», в этот день компания «Мегафон» перечислила 1 млн. рублей со счета в «Альфа-банке» своей дочерней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке.

Татарстан ни в чем не отстает от федералов и уже начинает внедрять новую технологию в госсектор. Как удалось выяснить «Реальному времени», Госкомитет РТ по архивному делу планирует внедрить технологию блокчейн в свою работу, и в этом ведомству поможет КФУ — за 4,9 млн рублей. Заметим, что блокчейн пока не используется в других госучреждениях РТ, однако вполне вероятно, что совсем скоро картина изменится — в данный момент идет работа над запуском в республике регионального отделения Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Кстати, помимо госсектора, одной из сфер, в которой также можно было бы поработать над внедрением блокчейна, может стать строительство. По мнению колумниста «Реального времени» Артура Айтбагина, эта технология может быть использована в сметных расчетах, в инженерных разделах увеличатся скорость и точность разработок — во взаимодействии все с той же сметой. А в градостроительном проектировании принципы блокчейна помогут в аналитической работе по планированию и регулированию городской матрицы, а также в документообороте.

Отдельный интернет для стран БРИКС и новинка в «Цифровой экономике»

Российский Совет безопасности выступил с предложением по созданию в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS, а проще говоря, «отдельного интернета». Совбез объясняет свою инициативу тем, что безопасности России угрожают «возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению», а также «сохраняется доминирование США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью интернет». Специальные поручения уже получили Минкомсвязи и МИД.

Российский Совет безопасности выступил с предложением по созданию в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. Фото kremlin.ru



Также в рамках программы «Цифровая экономика» в России планируется создать «Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему» за 299 млрд рублей. Как сообщает РБК, один из собеседников издания заявил, что речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. Другой описал проект как «русский OneWeb» — эта телекоммуникационная компания планировала запустить сеть из 648 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было.

И, к слову, о спутниках: 28 ноября с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и еще 18 спутниками попутной нагрузки. Однако они так и не вышли на целевую орбиту. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли страны, головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1б» упала в Атлантический океан из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС и GPS.

280 знаков «Твиттера» и недовольство пользователей

В начале месяца сервис микроблогов Twitter увеличил максимальную длину сообщений со 140 до 280 символов. В блоге компании приводится статистика: «Мы — и многие из вас — были обеспокоены тем, что сервис может заполниться твитами с 280 знаками, а с появлением нового лимита люди всегда будут его использовать. Но этого не произошло. Только 5% отправленных твитов были длиннее 140 символов, и только 2% составляли более 190 символов. В результате ваш опыт чтения ленты не должен существенно измениться».

При этом часть пользователей осталась недовольна нововведением. Одни грустили из-за того, что теперь Твиттер «потеряет свою идентичность», другие жаловались, что им просто нечего сказать на 280 знаков, а третьи ворчали по поводу того, что сервис уже несколько лет не реагирует на просьбы пользователей ввести редактирование твитов, и вместо этого увеличивает количество знаков в них.

Эксперты российского исследовательского центра «Робоправо» разработали проект первой в мире конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте (ИИ). Фото Максима Платонова

«Страшилки» от Илона Маска и первая в мире конвенция о робототехнике и ИИ

Эксперты российского исследовательского центра «Робоправо» разработали проект первой в мире конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте (ИИ). Сейчас он направлен на рассмотрение в Госдуму, МИД и представителю России при ООН. «Реальное время» побеседовало с авторами документа, которые подробно рассказали о юридической стороне взаимоотношений человека с роботами и искусственным интеллектом.

Документ кажется довольно значимым, особенно в свете недавней презентации Boston Dynamics. В ноябре компания показала видео с испытаний своего робота Atlas: в ролике он прыгал по платформам разной высоты, а затем сделал эффектное сальто назад. Увидев, на что способен робот, сотрудник Vox Media Алекс Медина написал в «Твиттере»: «Нам конец». Ему ответил основатель компании Tesla Илон Маск: «Это еще ничего. Через несколько лет этот робот будет двигаться так быстро, что вам понадобится стробоскоп, чтобы увидеть его. Сладких снов…»

Закрытие «Из рук в руки» и job.ru

Некогда популярные российские интернет-ресурсы по поиску работы и подбору персонала «Из рук в руки» и job.ru прекратили свою работу — 24 ноября у их сотрудников был последний рабочий день. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление владельца «Пронто», голландской компании Trader Media East, закрытие связано с тем, что владелец больше не намерен оплачивать убытки. Отметим, что конечным владельцем проектов был турецкий медиахолдинг Dogan Group, который, по сути, не смог выдержать конкуренцию с «Авито».

Бывший гендиректор «Пронто Медиа» Николас Дадиани сообщил изданию: «В начале 2006 года Trader Media East заплатила основателю и совладельцу«Пронто Медиа» Леониду Макарону за 12% ИД $100,9 млн. Таким образом, весь ИД был оценен в рекордные для отечественного рынка периодики $840,8 млн. В феврале 2006 года Trader Media East провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив 92,4% депозитарных расписок. Капитализация компании тогда составила $650 млн. Владелец «Пронто Медиа» после запуска онлайн-проектов irr.ru и job.ru недостаточно поверил в их потенциал и попытался продвигать их малой кровью, оптимизируя бизнес».

Роскомнадзор попросил Uber уточнить — была ли утечка персональных данных россиян. Фото kazanfirst.ru

Гигантская утечка данных пользователей и водителей Uber

Громкий скандал в этом месяце разразился вокруг компании Uber. По данным Bloomberg, Uber скрыл прошлогоднюю утечку, в результате которой личные данные 50 миллионов пользователей и 7 миллионов водителей оказались в руках злоумышленников. В распоряжении хакеров оказались имена, номера телефонов, адреса электронной почты, а также номера водительских удостоверений.

При этом компания не стала обращаться в правоохранительные органы сразу после атаки и вместо этого решила заплатить хакерам $100 тысяч за удаление информации, чтобы оставить инцидент без огласки. По данным Uber, краденые данные никто так и не использовал, однако специалисты компании «пристально следят» за профилями пострадавших для дополнительной защиты от мошенничества.

После обнародования этой информации Роскомнадзор попросил Uber уточнить — была ли утечка персональных данных россиян. Также свои запросы компании направили власти Великобритании, Италии и Нидерландов.

Принятие закона о СМИ-иноагентах

В начале ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщила о том, что телеканал RT в США может быть признан иностранным агентом. В МИД РФ назвали требование США «беспрецедентным давлением» и предупредили об ответных мерах для американских изданий. И действительно, через несколько дней в Госдуме приступили к разработке законодательных мер о зеркальных ограничениях в отношении зарубежных СМИ.

25 ноября Владимир Путин подписал закон о регистрации СМИ в статусе иностранного агента. Документ, ранее принятый Госдумой и Советом Федерации, был опубликован на портале правовой информации. Он позволяет признать зарубежные СМИ иностранными агентами, если они финансируются из-за рубежа и находятся за границей. Они будут нести ту же ответственность перед государством, что и некоммерческие организации — иностранные агенты. СМИ обяжут каждый квартал отчитываться перед Минюстом о своей работе, доходах и расходах. Публикации и новости необходимо маркировать пометкой о том, что автор — издание, признанное иностранным агентом.

Между тем телеканал RT зарегистрировался как иностранный агент в США. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — сообщила Маргарита Симоньян.



25 ноября Владимир Путин подписал закон о регистрации СМИ в статусе иностранного агента. Фото kremlin.ru



Скандальный тест «Ленты.ру» про домогательства и странная книга «Медузы»

Обновленная Лента.ру продолжает шокировать читателей контентом — в этом месяце редакция сделала тест про изнасилования, основанный на скандале вокруг домогательств Харви Вайнштейна. Реакция не заставила себя ждать: в соцсетях моментально начали появляться десятки возмущенных комментариев и постов.

Издание «Медуза» в этом месяце также удостоилась особого внимания в соцсетях. Причиной послужил выпуск книги «Как жить», в которой собраны инструкции, опубликованные в издании с октября 2014 по август 2017 года в виде карточек. Советы касаются самых разных тем: от «Как с толком провести время в тюрьме» до «Как гладить кошку». Выпуск целой книги с карточками, к которым читатели и раньше относились с иронией, спровоцировал шквал шуток в соцсетях.

Инвестиции Арама Габрелянова в киберспорт и нападки иноСМИ на его сына

Сын создателя «Лайфа» Ашот Габрелянов запустил приложение MakeApp на основе нейросетей, которое позволяет удалять или добавлять макияж на фотографиях и видео. Разработка удостоилась множества публикаций в зарубежной прессе, причем работа иностранных журналистов пришлась Габрелянову не по душе.

На своей странице в «Фейсбуке» он пишет: «Журналист бизнес инсайдер юкей спрашивает в письме, как я могу прокомментировать, что MakeApp обвиняют в сексизме и расизме одновременно. На мой вопрос «кто обвиняет?» журналист не отвечает, но присылает фотку. Мол, смотрите, вот же делает из черного человека белого. А мы еще на Киселева жалуемся. С Уважением, Русский расист Ашот». Позднее в Business Insider вышла статья, в заголовке которой Габрелянов назывался «бывшим русским пропагандистом».

Сам Арам Габрелянов решил инвестировать в киберспорт и профинансировал проект Mid.tv. Как сообщают «Ведомости», этот проект — новое издание о киберспорте, ориентированное как на начинающих игроков, так и на профессионалов. Размер инвестиций Арам Ашотович раскрывать не стал, но заверил журналистов, что потратил гораздо больше, чем в среднем вкладывает в стартап.

Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) выяснили, что телевидение перестало быть крупнейшим по доходам медиа в России. Фото Максима Платонова

Как телевизор интернету проиграл

Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) выяснили, что телевидение перестало быть крупнейшим по доходам медиа в России, и интернет-компании заработали на рекламе больше, чем ТВ. Как сообщают «Ведомости», доходы каналов от размещения рекламы на телевидении в первые 9 месяцев 2017 года выросли на 13% (до 116—117 млрд рублей). На рекламу в интернете за аналогичный период времени компании потратили 115—116 млрд рублей, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Если же брать III квартал 2017 года, то рекламодатели потратили на продвижение в эфире около 36,5 млрд рублей, а в Сети — около 41 млрд рублей. Таким образом, интернет-компании впервые по официальным данным обошли телеканалы по рекламным доходам — ранее, на протяжении двух десятков лет, ТВ в России являлось крупнейшим по доходам медиа.

ТАСС судится с коллегами из-за статьи

Информационное агентство ТАСС подало иск о защите деловой репутации к издательскому дому «Аргументы недели». Сумма исковых требований составляет 3 млн рублей. «Аргументы» опубликовали статью, в которой сообщалось о возможных кадровых перестановках в ТАСС — в частности, о вероятном уходе гендиректора агентства Сергея Михайлова и назначении на этот пост Лилии Омашевой. В ТАСС считают, что в материале «распространялись не соответствующие действительности сведения и информация, порочащие деловую репутацию ТАСС и его генерального директора».

В «Аргументах недели» считают, что в публикации «нет повода для судебного разбирательства». «Мы получили иск, наши юристы представят нашу позицию в суде. Мы уверены в своей правоте. Мы получили досудебную претензию, что мы должны опровергнуть размещенную информацию, убрать с сайта и заплатить 3 млн рублей, других писем мы не получали. Я считаю, это не повод подачи иска в суд, мы готовы напечатать комментарий ТАСС, если такой поступит», — рассказал RNS гендиректор и совладелец ИД «Аргументы недели» Олег Желтов.

Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты», который он занимал на протяжении 22 лет. Фото Гора Мелконяна (novayasamara.ru)

Смена руководства в «Новой газете» и «Известиях»

Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты», который он занимал на протяжении 22 лет. По словам источника РБК, это связано с усталостью. Косвенно эту версию подтвердил сам Муратов: «Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать». При этом, отмечается, что Дмитрий Муратов не покинет само издание — в нем он возглавит новый орган «редакционного совета».

В отличие от Муратова, фактически оставшегося в издании, его коллега Александр Белоновский окончательно покинул «Известия» после трех месяцев работы. Он занимал должность заместителя гендиректора МИЦ «Известия», а также являлся главным редактором портала iz.ru. Как пояснил РБК представитель МИЦ, Белоновский был привлечен на работу в «Известия» на конкретный проект, справился со своей задачей и теперь уходит.

Анастасия Кашеварова Главный редактор издания «Daily Storm» Новость прошла незамеченной, но обладателем премии Рунета-2017 стала Государственная дума. С мая начали действовать официальные аккаунты парламента в соцсетях и набрали они 200 тысяч подписчиков. Для официальных аккаунтов — это много за полгода. Тем более что подписчики привлекались естественным путем, без ботов и севов, как это привыкли делать ведущие СМИ. А значит, и ядро у этих аккаунтов живое, из тех людей, кто интересуется жизнью Думы.



Избрание нового главы Союза журналистов России. Многие считают, что организация мертвая и ее уже не переделать. Я сама состою в СЖР и знаю, что там много молодых и талантливых ребят, которые делают свою работу, но было сложно, так как не всегда молодежь находила понимание и поддержку в руководстве. Это непонимание поколений. Надеюсь, что при новом главе структура начнет активно сбрасывать с себя мох. Очень радостно, что новый глава СЖР поддержал идею, которую я неоднократно озвучивала, — приравнять журналистов в горячих точках к участникам боевых действий.



Ну и конечно, самое главное, многие бы сказали, это выдвижение журналиста — Ксении Собчак — на выборы президента, но Ксения отнюдь не журналист. Она дочка своего папы. Самое главное — принятие закона о СМИ-иноагентах. Широкая формулировка закона предполагает, что не только СМИ, но и аккаунты в соцсетях могут носить данную формулировку.

Эльбрус Латыпов IT-предприниматель, вице-президент Российско-Тунисского делового совета Первое событие — это повышение курса Биткоина до 10 тыс. долларов. Эта тема сейчас очень активно обсуждается. Второе событие — это внедрение в Китае системы повсеместного распознавания лиц. То, что мы видели в фантастических фильмах и шпионских блокбастерах, в Китае становится реальностью. Более того, они собираются присваивать каждому человеку рейтинг на основе этой слежки. В некоторых провинциях это уже тестируется в рабочем порядке. У каждого гражданина будет рейтинг, который будет давать ему те или иные привилегии (или, наоборот, их отсутствие) в обществе. Также я бы выделил актуализировавшуюся в последние месяцы дискуссию об искусственном интеллекте. Между очень весомыми в IT личностями идет спор о том, опасен ИИ для человечества или нет. IT-сообщество разделилось, и у людей, которые, по сути, должны обеими руками голосовать за развитие технологий, включаются некие морально-нравственные аспекты, и они колеблются, предостерегают нас, что вполне понятно — сейчас еще непонятно, в каком русле будет развиваться ситуация.

Тауфик Хисамов эксперт в области PR и Digital коммуникаций в ИТ-индустрии, генеральный директор Khisam Communications Назову три ключевых мероприятия этого месяца: RIW — главное событие в области интернет-коммуникаций и технологий в России. Главным плюсом мероприятия является конференция с участием ведущих экспертов отрасли. Также RAIF — один из немногих форумов, объединивших реальных практиков в области искусственного интеллекта и машинного обучения AI/ML. И, наконец, Cnews Forum — отраслевое мероприятие, где встречаются IT-директора ведущих компаний, представляющие все отрасли отечественной экономики.