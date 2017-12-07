Тест–драйв: подойдет ли Veon для предпринимателя?

Фото: компания «Билайн»

По просьбе «Реального времени» совладелец сети кофеен Cava, барбершопа Boy Cut, бара «108» и партнер Indever в Татарстане Адель Ягудин неделю пользовался приложением Veon и рассказывает, чем это приложение может быть полезно для предпринимателей.

Предыстория



Одновременно я развиваю несколько направлений в бизнесе. Зачастую для общения с командами моих проектов мы пользуемся рабочими чатами в мессенджерах. Это быстро и удобно. До начала эксперимента я не знал о приложении Veon. Возможно, потому что не являюсь клиентом «Билайна». Но оказалось, что для установки приложения и работы не обязательно «сидеть» на «билайновском» номере телефона. Так что попробовать функционал стало интересно.

Установка

У меня iPhone, так что приложение скачивал из AppStore. Но, насколько я знаю, для устройств на Android оно тоже доступно. Регистрация в приложении потребовала чуть больше времени, чем в других мессенджерах. Сначала нужно указать номер телефона, а потом поставить несколько «галочек» для подтверждения пользовательского соглашения. Если честно, это меня удивило. Но с другой стороны, Veon не совсем мессенджер, он больше похож на социальную сеть. Видимо, такая система регистрации связана со спецификой обработки персональных данных.

Общение

Приложение попросит доступ к контактам, чтобы найти всех, кто уже пользуется сервисом. Оказалось, что у многих моих знакомых уже был установлен Veon.

Для чистоты эксперимента я решил создать пару рабочих чатов. Это оказалось удобно: корпоративная связь у нас от «Билайна», поэтому часть сотрудников уже пользовалась сервисом. Остальным я разослал предложение установить Veon. Достаточно было внутри самого сервиса напротив нужного контакта из записной книжки нажать на кнопку «Пригласить».

Диалоги сделаны как и в любом другом мессенджере. Прочитали ваше сообщение или нет, можно узнать по «галочкам». Когда сообщение прочитано, «галочка» внизу становится синей. Я нашел интересную фишку: можно эту опцию отключить в настройках, так что даже при прочтении сообщения собеседник будет думать, что вы его sms еще не видели.

В Veon доступны и голосовые звонки. Когда мне было неудобно что-то расписывать партнеру или нужно было быстро обсудить какой-то вопрос, я просто звонил ему через приложение. Качество сигнала оказалось очень хорошим, создавалось ощущение, что находишься в одной комнате с человеком. Как я выяснил позже, приложение использует специальную технологию VoIP, благодаря которой качество голоса приближено к реальному.



Один из плюсов приложения для абонентов «Билайна» — трафик за звонки через Veon вам засчитывать не будут, и мегабайты интернета тоже не будут списываться. История с «плюшками» для абонентов «Билайна» работает, если пересылать через приложение большие файлы. Мы с коллегами обменивались документами (пересылали «вордовские» файлы, фотографии и короткие видеоролики). Все отправлялось и приходило быстро, что является плюсом приложения.

Я привязал Veon к личному номеру, который относится к другому оператору. Поэтому мой пакет трафика расходовался как обычно. Не думаю, что минус, на любом приложении расходуется интернет–трафик.

Развлечения



Оказалось, что в Veon есть тематические каналы: про игры, автомобили, спорт, афиша мероприятий и т. д.

Меня заинтересовал канал «Специально для вас». В нем каждый день появляются специальные предложения для пользователей приложения с различными скидками и бонусами. Чтобы воспользоваться предложением, нужно предъявить промокод при покупке. Как я понял, все предложения Veon подбирает индивидуально, анализируя интересы пользователя. С одной стороны, приятно, что о тебе заботятся. С другой — «Большой брат» всегда следит, да?

Еще один канал, который оказался для меня полезным, — «Фильмы от «Билайна». Фильмы в канале постоянно обновляются. Сейчас в канале в основном российские фильмы. Когда у меня было свободное время, я воспользовался этими предложениями и уже посмотрел «Статского советника», «Притяжение» и «Ледокол».

И да, история с трафиком такая же, как с пересылкой сообщений: у абонентов «Билайна» он не тратится.

Выводы

В целом приложение показалось интересным. Возможно, стоило бы упросить процедуру регистрации. Фишки со скидками и индивидуальными рекомендациями показались интересными. Для рабочих чатиков и как тайм-киллер (благодаря тому же каналу с фильмами) он удобен. Думаю, в первую очередь Veon заинтересует клиентов «Билайна». Как я уже писал выше, есть несколько функций (звонки, отправка файлов, просмотр видео), которыми они могут пользоваться без расхода трафика.

Буду ли я и дальше пользоваться приложением? Сложно сказать. С одной стороны, нужных контактов из моей записной книжки среди пользователей Veon пока не хватает. Возможно, это дело времени. Приложение запустилось только летом и, видимо, только набирает пользовательскую базу. С другой — повторюсь, корпоративная связь у нас от «Билайна», а значит, пакеты трафика мы экономим, что является большим плюсом.





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Фото: Олег Тихонов