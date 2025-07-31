«Новый алфавит» взросления: жизнь с детьми на Новой Портовой

Безопасные пространства современных ЖК, элитные детские сады и школы, безграничные возможности развития и яхтенная школа прямо у дома

40494 Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В начале 2026 года группа компаний «СМУ-88» начнет вручать первые ключи от квартир в ЖК элит-класса «Яналиф»*. Этот жилой комплекс и ЖК «Минтимер» от того же застройщика станут одними из первых ласточек, определяющих облик Новой Портовой. «Яналиф» уже собрал множество наград и премий. Но «Реальное время» предлагает посмотреть на этот жилой комплекс под другим углом — озаботиться вопросом: насколько здесь будет комфортно молодой семье с маленькими детьми?

Среда формирует человека

Этот тезис давно и хорошо известен. То, каким будет его мир — зеленым или застроенным, дружелюбным или безликим, полным возможностей или ограничений, — напрямую влияет на его личность, привычки и стремления. Именно поэтому так важно, каким вырастет новый район города — особенно если речь идет о том, где будут расти дети.

Казань обретает новый район, жемчужину своего архитектурного облика и точку роста. предоставлено ГК "СМУ-88"

В уникальном месте на берегу Волги, в районе Новой Портовой, строятся жилые комплексы, которые положили начало переосмыслению этой части города. Они будут первыми, которые вырастут в этом историческом районе, где веками кипела жизнь, но в какой-то момент пульс почти замер. Прямо сейчас на наших глазах эта территория возвращается к жизни. Казань обретает новый район, жемчужину своего архитектурного облика и точку роста.

Новая Портовая — это не только жилье. Здесь раскинутся зеленые парки, будут разбиты скверы и пешеходные бульвары. Уже известна концепция первых общественных пространств — ими станут «Сады портовой бухты» во флагманском проекте СМУ-88 ЖК «Яналиф». «Реальное время» уже рассказывало о проекте архитектурного бюро Orchestra (Санкт-Петербург), который был представлен на градостроительном форуме «Казаныш». Главным общественным пространством обещает стать 12-километровая волжская набережная.

Одной из фишек бухты Новой Портовой станет уютная марина, в которой будут стоять яхты и небольшие суда. Такие объекты всегда придают лоска и романтического настроения всему окружающему пейзажу и наносят флер элитности.

В центре бухты предполагается создать общественный, деловой, национально-культурный и финансовый центр у набережной. Здесь по мастер-плану разместятся офисы, отель, торговая галерея и конгресс-холл международного уровня. А еще по всему берегу появятся выставочные пространства, музеи и библиотеки.

Новая Портовая — это не только жилье. Здесь раскинутся зеленые парки, будут разбиты скверы и пешеходные бульвары. предоставлено ГК "СМУ-88"

Эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова рассуждает:

— Если не брать в расчет исторический центр города, то, конечно, «Яналиф» — это самая интересная, перспективная и инвестиционно привлекательная локация Казани. Это место пользуется повышенным спросом, уже есть много желающих купить квартиры именно здесь. В данном случае застройщик взял на себя миссию войти в историю. Потому что развитие этой территории ожидалось давно — Казань мечтала выйти к Волге. Уникальное расположение и интересный проект, который станет украшением города, делают эти квартиры желанными для многих.

Первые шаги и прогулки с семьей

Уютные бульвары, обширный парк с игровыми зонами, спортивными площадками и зонами отдыха, пешеходные дорожки, площади с фонтанами и видом на бухту, променад с кафе, ресторанами и магазинами — все это однозначно станет точкой притяжения горожан. Не случайно предполагается, что Новая Портовая станет «новым центром» Казани.

Дворовое пространство ЖК «Яналиф» будут пронизывать «зеленые комнаты». предоставлено ГК "СМУ-88"

Но для семьи с детьми главное — насколько локация будет удобна для развития ребенка. Например, все дворовое пространство ЖК «Яналиф» будут пронизывать «зеленые комнаты» — обособленные пространства, сформированные с помощью растений. Здесь будет стоять разнообразная мебель, предполагающая различные сценарии времяпрепровождения. Уютные кресла для встреч и неторопливых бесед. Обеденные группы, чтобы семейство могло вместе с детьми устроить трапезу на улице. Игровые детские зоны. Индивидуальные шезлонги в зеленых уголках. Настилы для йоги и столики для пинг-понга, площадки для петанка и стритбола, тренажерные уголки.

И все это — ваше пространство, в котором вы живете, а ваши дети — растут с комфортом и в абсолютной безопасности. Потому что все перечисленное — часть приватного общественного пространства, открытого только для жителей ЖК «Яналиф». Находиться оно будет на гигантских стилобатах, с которых открываются виды на бухту и куда нет входа случайным людям.

Кстати, на форуме «Казаныш» в этом году ЖК «Яналиф» получил премию в номинации «Лучшее благоустройство территории» за качественный профессиональный подход.

Приватное общественное пространство, открытое только для жителей ЖК «Яналиф», будет находиться на гигантских стилобатах, с которых открываются виды на бухту и куда нет входа случайным людям. предоставлено ГК "СМУ-88"

Подрастание: детский сад и школа

А что по социалке? В какие детские сады и школы можно будет отвести своих чад? Недостатка в них не будет. Согласно мастер-плану, со временем на Новой Портовой вырастут 20 детских садов.

Первый из них — на 340 мест — уже спроектирован и находится в непосредственной близости к ЖК «Яналиф». Разработка именитого московского архитектора Рубена Аракеляна и его бюро WALL уже собрала множество архитектурных премий, а в этом году проект номинирован на премию «Золотой Трезини» (эту премию называют еще архитектурным «Оскаром») в категории «Лучший проект общественного здания или сооружения».

Проект представляет собой замкнутую структуру: в центре зеленый двор, по периметру — деревянные домики-ячейки и галерея. В каждом домике располагается одна или две группы, а гуляют дети все вместе в благоустроенном дворе. Таким образом, малыши остаются в замкнутом, защищенном контуре, однако панорамное остекление дает им возможность не чувствовать себя запертыми в клетке. В этом году на форуме «Казаныш» этот проект получил Гран-при в номинации «Лучший социальный объект».

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ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

Для семей, чьи дети учатся в школе, Новая Портовая обещает стать настоящей находкой. Школу на 1,1 тыс. учеников здесь спроектировал один из самых заслуженных мэтров российской архитектуры — Никита Явейн. Именно он спроектировал знаменитую гимназию им. Е.М. Примакова в Московской области.

Школа на Новой Портовой будет разделена на три автономных части — для младших, средних и старших классов. В каждой секции — свой амфитеатр, в котором можно проводить лекции, ставить спектакли или просто отдыхать на переменках. Большой спорткомплекс, тематические лаборатории, экспериментальные теплицы для занятий биологией, студии хора и танцев, гончарная мастерская и студия звукозаписи, сад искусств и даже летнее кафе на крыше… И все это — в шаговой доступности от «Яналифа».

Всего же, учитывая, какой большой жилой кластер будет построен, на территории Новой Портовой предусмотрено строительство трех общеобразовательных школ на 3,6 тысячи учеников.

1 / 7 ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

ГК СМУ-88

«Планы застройщика по социальной инфраструктуре вызывают только уважение»

Психолог Диляра Хисматуллина, исполнительный директор тренинговой компании «Тимсофт» и мама троих сыновей, рассуждает о том, как важно, чтобы вся необходимая среда для ребенка была сконцентрирована в одном месте — рядом с его домом:

— Такая организация инфраструктуры хороша, во-первых, тем, что ребенок растет в квадрате, состоящем из школы, кружка по интересам, уличной игровой площадки и дома. В этом квадрате есть и простота в передвижении, и понятность, и безопасность, которая позволяет ребенку самостоятельно передвигаться с ранних лет. Во-вторых, как двор, так и школа, и секции по интересам — это всегда некое комьюнити, в котором ребенок реализует себя как личность. Через комьюнити он узнает что-то о себе, о других, о мире. Это повышает его мотивацию к развитию. И когда в жилых комплексах создается такая среда, которая объединяет все эти составляющие, это позволяет ребенку реализовать свои желания, способности, навыки. Это очень хорошо. Не сравнить с историей, в которой маленького человека целый час везут в школу или в спортивную секцию. За это время у него пропадает всякое желание, всякий энтузиазм. Поэтому я всегда сторонник создания таких жилых комплексов, в которых предусматривается наличие всей образовательной и рекреационной инфраструктуры рядом с домом. Такая среда — это для ребенка возможность реализовать себя и свои способности

К началу лета 2026 года на Портовой обещают открыть Центр фигурного катания, в котором будет работать школа Алины Загитовой — замечательная возможность для детей найти себя в спорте. Архитектурная концепция здания уже утверждена, и раис Татарстана Рустам Минниханов на одном из совещаний публично сказал о его проекте:

— Место хорошее, облик достойный. У нас таких объектов нет — обычно строгие, спортивные. А этот — красивый!

Яхтенная школа, в том числе и детская, сделает пространство особенно комфортным для жизни с детьми. предоставлено ГК "СМУ-88"

Возможностей для гармоничного всестороннего развития, в том числе и спортивного, в бухте Новой Портовой будет еще множество. Яхтенная школа, в том числе и детская, сделает пространство особенно комфортным для жизни с детьми. Анастасия Гизатова задается вопросом: где еще в Казани ребенок сможет заниматься яхтингом, едва выйдя из собственного дома? А еще — многочисленные спортивные площадки на открытом воздухе, арт-центр с галереями, школы искусств и студии по интересам…

— На территории Новой Портовой будут построены интересные, современные детские сады и школы. Все эти составляющие социальной инфраструктуры плюс наличие центра города в непосредственной близости, место с историей, видовые характеристики, своя набережная — это бесспорные преимущества для жизни с детьми перед многими ЖК в Казани. Нельзя не брать в расчет также вид на Волгу — в центре города этим похвастаться не может больше никто. А планы застройщика по общим зонам, по бульварам, по озеленению, по социальной инфраструктуре вызывают только уважение, — рассуждает эксперт.

Вместо послесловия

Анастасия Гизатова подытоживает:

— В Казани есть несколько категорий застройщиков. Одни строят только для себя. Другие совершают архитектурную революцию. Здесь мы видим второй случай. СМУ-88 первыми зашли на такой сложный проект, принялись за реновацию промзоны. Благодаря уникальному расположению этого места и фантастической сложности проекта они станут законодателями мод, на них будут равняться. Проект, который они реализуют, очень амбициозный, сложный, интересный. Уникальное месторасположение: здесь и центр города, и выход к воде, и возможность жить на набережной, и богатая история. Застройщик не стал подходить ко всему этому шаблонно, не поставил здесь проверенные, показавшие себя проекты. Он пошел по сложному пути — и создал нечто особенное. Думаю, после его реализации многие будут приезжать и перенимать опыт строительства на такой сложной, но потенциально такой перспективной площадке.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Это будет максимально уютное место для жизни, самодостаточный городок в городе. Получается, что для комфортной жизни можно будет вообще не выезжать за пределы бухты? Конечно же, это утрированное высказывание. Нашим детям будет открыт весь мир. Но для каждого человека одним из самых важных мест остается то, где он вырос. И если купить квартиру в «Яналифе» сейчас, то ваши дети будут расти вместе с Новой Портовой, становясь частью ее идентичности.

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*ЖК «Яналиф». Застройщик: ООО СЗ ПСК СМУ88, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.