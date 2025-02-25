«Услышал — постараюсь помочь»: премьер-министр Татарстана откликнулся на жалобы Зеленого Дола

Алексей Песошин пообещал изыскать средства на завершение ремонта больницы в Васильево и ЦРБ в Зеленодольске

Фото: Михаил Захаров

«Официальная безработица в Зеленодольске — 0,4%, и это в моногороде, где мы боролись, искали механизмы трудоустройства безработных», — не скрывал радости премьер-министр РТ Алексей Песошин по поводу результативности ТОР (в прошлом — ТОСЭР) на отчетной сессии Зеленодольского района, пригорода Казани. KPI выполнен — накопленные инвестиции составили 20 млрд рублей, но денег на обновление социальной инфраструктуры по-прежнему не хватает. На этот раз глава республиканского правительства Песошин пообещал закрыть «горячие точки»: 6-летний ремонт больницы в Васильево, переполненную школу в Осиново и обновление Центра культуры, искусства и народного творчества имени Горького. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почему Минниханов три года не едет в Зеленодольск

Итоговая сессия Зеленодольского района третий год подряд проходит без участия Рустама Минниханова. Как говорят в окружении руководства, это знак того, что экономика района развивается предсказуемо, нет острых конфликтных ситуаций, управление находится в надежных руках.

Но это не означает, что ситуацию отпустили. Заслушивать отчет за 2024 год приехал премьер-министр РТ Алексей Песошин, считающийся «правой рукой» Минниханова. Он был спокоен, доброжелателен и больше слушал, чем говорил. Но, скорее всего, причина «рокировки» в затянувшемся ремонте Центра культуры, искусства и народного творчества имени Горького, предполагают собеседники «Реального времени».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Помню 2019 год, мы обещали, немного время затянулось, — оправдывался позднее Алексей Песошин в «резервном» здании на 200 мест. И заверил, что первые 500 млн рублей выделено. «Эта первая ласточка для таких крупных объектов. В вашем ДК работает много творческих коллективов, и таким учреждениям приятно помогать», — заметил он.

В конце по настоянию главы Михаила Афанасьева премьер-министр дал поручения отраслевым министерствам РТ разобраться в проблемных вопросах района.

Найдите медсестру Машу из Белгородского госпиталя

Отчетная сессия совпала с днем начала специальной военной операции, которая началась ровно 3 года назад. Утром из Зеленодольска отправилось еще 12 добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, а вечером по окончании сессии орденами Мужества наградили ефрейтора Петра Карсакова и рядового Альберта Романова. Медали Жукова удостоился ефрейтор Ронис Ахметжанов.

Чествование героев СВО проходило в домашней обстановке: премьер-министр и глава Зеленодольска вручили им награды, цветы и сфотографировались на память. По словам главы, власти находятся в прямом контакте с участниками СВО, выясняют, что необходимо им и их семьям. Кроме того, зеленодольцы регулярно собирают гуманитарную помощь. В Лисичанск и Рубежное отправлено 200 тонн продуктов первой необходимости и других товаров на общую сумму более 100 млн рублей.

38-летний Петр Карсаков был мобилизован в 2022 году, служил в разведке на Луганском направлении и почти два года обходился без ранений, рассказал он журналистам. Тяжело ранило в январе 2024-го, а спасла ему жизнь медсестра-землячка из Зеленодольска. «Когда в бессознательном состоянии я попал в госпиталь Белгорода, она три дня меня выхаживала. Увидела в военном билете штамп Зеленодольского военкомата, няньчилась, а потом первым эшелоном отправила на лечение в Санкт-Петербург», — рассказал он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отдельно чествовали ветеранов Великой Отечественной войны: им вручили юбилейные медали «80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945».

— К сожалению, на 170-тысячный район у нас осталось всего 4 ветерана, — отметил Михаил Афанасьев. И поручил главам поселений к 9 Мая благоустроить обелиски и могилы Героев Великой Отечественной войны. При подготовке к праздничным мероприятиям он потребовал уделить особое внимание работе с семьями ветеранов, тружениками тыла, категориями «вдовы участников Великой Отечественной войны» и «дети войны».

Новый мост через Волгу и соципотека возле СМЛЦ

Зеленодольский район входит в пятерку крупнейших муниципальных образований в республике. Его экономика показала по итогам 2024 года рост на 7%. «Размер ВТП составил 94 млрд рублей, объем инвестиций — порядка 21 млрд», — доложил глава Михаил Афанасьев. В рейтинге социально-экономического развития район занял 15-е место, улучшив прежние позиции.

«Первую скрипку» в экономике районе удерживают резиденты ТОР. Они формируют треть доходов района, тогда как промышленность — только четверть. В ТОР «Зеленодольск» работает 27 резидентов, создано 13 тысяч рабочих мест. Они обеспечили 20 млрд рублей инвестиций. Среди новичков — «Анатомика» запустит в этом году завод по производству имплантов и высокотехнологичных медицинских изделий. На промплощадке «Зеленодольск» заработал завод по переработке овощей и фруктов «Зеленая дача», готовятся к запуску фабрика «НИЯС» по производству газированных напитков и распредцентр «Мегастрой». Власти призывают к строительству вторых очередей компании «Бэхетле» — продукты питания, «Дарпикс» — медицинская одежда, «Итле Китчен» — пищевое производство. В списке оказался и распредцентр ТМК групп».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Другая точка развития — Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. В прошлом году здесь открыли грузовой порт, элеваторный комплекс «СвияжскЗернопродукт». Вокруг него планируется выстроить мини-город. Раисом республики дано поручение ГЖФ о начале строительства жилья на территории СМЛЦ. «Институтом пространственного планирования разработана стратегия развития прилегающих территорий к СМЛЦ. Под перспективное развитие зарезервировано 2 тыс. га земли, — сообщил глава.

Отсюда может быть построен новый мост через Волгу, который соединит СМЛЦ с действующей развязкой трассы А295 Казань — Йошкар-Ола. Он включен в проект генплана Айшинского сельского поселения. «Дорога пройдет у населенных пунктов Атлашкино, Красный Яр и ниже Романовского моста. Это позволит разгрузить основную дорожную артерию, где сегодня в часы пик возникают пробки на въезде в Зеленодольск. Реализуется проект «Большой Зеленодольск», — сообщил Афанасьев.

Промышленные предприятия отгрузили продукции на 82 млрд рублей, с ростом на 2%. «Зеленодольский завод имени Горького обеспечен ГОЗ и гражданскими заказами до 2027 года. В работе семь контрактов на 12 млрд рублей. «Да, объем большой, однако с 2027 года мы видим снижение заказов и уже нужно думать по загрузке предприятия», — заметил глава района.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Этого недостаточно, Алексей Валерьевич»: что просит глава

Казалось бы, KPI выполнены, вложенные инвестиции в инфраструктуру уже окупились в десятикратном размере, но социальная инфраструктура отстает. Глава района назвал несколько болевых точек.

— 6 лет длится капремонт стационара Васильевской больницы. Он стартовал 6 лет назад, в 2019 году. Ежегодно ремонтируем по полтора этажа, мы замучили и врачей, и пациентов, — заявил он.

В этом году выделено 85 млн рублей. «Но этого недостаточно к сожалению, Алексей Валерьевич. Мы бы хотели попросить Вас включить завершение капремонта под ключ в программу 2026 года», — попросил Михаил Афанасьев. — Зеленодольская ЦРБ нуждается в строительстве приемно-диагностического отделения. Она обслуживает 130 тысяч населения, а по коечному фонду и наличию врачей сопоставима с РКБ. Наверно у нас осталась единственная ЦРБ, где нет ПДО. Мы просим поддержать нас, Алексей Валерьевич, в этом вопросе».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава района затронул и тему строительства лицея имени Карпова в Осиново.

— Только в 3 классе сразу 11 параллелей! 3 года ждем школу, есть проект, он прошел экспертизу — ситуация, действительно, пожара, который срочно нужно тушить, — обратился он к Песошину.

— Услышал — постараюсь помочь, — откликнулся премьер-министр на все просьбы зеленодольцев. — Вопрос по Осиново не один раз задавался. Если смотреть пошире, то можно найти резервы. Нужно посмотреть перспективу развития в той части, и тех объектов, которые через дорогу, — поручил он Министерству образования. — К сожалению, в школах района ощущается нехватка учителей начальной школы, русского языка, математики, иностранных языков, физики и химии — у меня в справке всего 56 учителей не хватает. По всем предметам есть нехватка. Знаю, что район принимает меры по поддержке молодых педагогов, 50 тысяч выплаты, плюс доплаты за классное руководство, тем не менее нужно продумать дополнительные стимулы для привлечения молодых учителей.

Кроме того, бонусом в этом году выделяются 225 млн рублей на проведение дорожно-уличной сети, сообщил Песошин.

1 / 68 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров