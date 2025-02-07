Гил Пеньялоса: «Москвич не скажет вам, как жить в Татарстане»

Мировые эксперты градостроительства советуют жителям республики самим решать, какими будут их города

Фото: Михаил Захаров

«Вы каким хотите видеть Татарстан через 10—20 лет? Это важно!» — обращался к аудитории в Казани один из самых влиятельных урбанистов мира Гил Пеньялоса. Выступая на Международном форуме «Казаныш», он и другие спикеры сессии обсудили, как повысить инвестиционную привлекательность республики за счет эффективной градостроительной политики. Успешный опыт других мегаполисов привела глава АИР РТ Талия Минуллина. Что общего у Копенгагена, Мельбурна или Токио с городами Татарстана и чего пока не хватает — в материале «Реального времени».

Инвестор не будет инвестировать в территорию, которую не знает

Татарстан впервые получил свыше 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций в минувшем году. Эта рекордная цифра во многом связана с эффективностью градостроительной политики, подчеркнула модератор встречи, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина:

— Важно то, что инвестор, принимая решение, никогда не будет инвестировать в территорию, которую не знает. Для начала ему нужно узнать, что это за город или что это за республика, страна. Часто те города, которые не имеют сильных, мощных брендов, не так хороши в привлечении инвесторов, как всем известные и знаменитые.

Второй важный момент — комплексное развитие территорий в городе, куда приходит инвестор. «Если не будет рынка, правильной критической массы, на которой он сделает свой капитал, конечно, инвестировать он тоже откажется», — убеждена глава АИР. По ее словам, здесь важно рациональное размещение объектов на территории, в том числе с целью повышения их капитализации:

— Все это приводит нас к тому, что работа с инвестициями — важная история градостроительной политики. Сегодня ее постулаты — это и комплексное планирование развития инфраструктуры, и экология, и инновации, и создание точек роста.

Инвестор никогда не будет инвестировать в территорию, которую не знает, убеждена Талия Минуллина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как заработать на парках и мусоре

В пример привела несколько успешно развивающихся мегаполисов. В Сингапуре есть проект удачного синтеза коммерческой и общественной застройки с большими парковыми маршрутами протяженностью в 150 км. Копенгаген с его развитой транспортной сетью и велотрафиком лидирует в области устойчивой городской мобильности — здесь создали 600 км зеленых маршрутов, подсчитав, что стоимость 1 километра велодорожки окупается за 5 лет благодаря снижению затрат на здравоохранение, обслуживание дорог, улучшение экологии. «То есть уже есть экономические доказательства того, что зеленый транспорт выгоднее, чем обычный». В Австралии действует частный фонд устойчивого развития Мельбурна.

— Мы часто говорим, что это вопрос государства, туда очень много государственных инвестиций нужно. Но есть именно частный фонд, который научился зарабатывать на этом. Этот город переходит уже на 100% возобновляемые источники энергии для муниципальных нужд. У них солнечные электростанции мощностью 10 мегаватт обеспечивают энергией трамвайную сеть, — подчеркнула спикер.

Следующий пример — Стокгольм, где треть территории — зеленые насаждения, а целью ставят стать к 2040 году первым углеродно нейтральным городом. Один из его районов уже сегодня получает 40% энергии за счет переработки мусора. В Токио, где очень сложная и развитая транспортная система, в ее управлении применяют технологии ИИ. Все эти примеры демонстрируют, как города могут успешно интегрировать экологическую практику в свое планирование и создавать благоприятную среду для жителей.

По словам главы АИР РТ, работа с инвестициями — важная история градостроительной политики. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Ни один консультант в мире не скажет, каким быть Татарстану»

Татарстан пока не входит в мировые учебники по экономическому развитию, но приложит усилия, чтобы появиться там, заверила глава АИР. Татарстан сегодня привлекает инвесторов хорошим балансом межэтнического и межконфессионального согласия, что тоже немаловажно для безопасности инвестиций. Наличием исторических территорий, включая объекты ЮНЕСКО, а также инновационных городов и новых пространств.

— Город — это в том числе про разнообразие и возможность выбора каждого. Если нет выбора, то это уже не инвестиционно привлекательная территория. Современные города уже больше не позиционируются как просто территории. Это экосистемы, где продуманное планирование вместе с технологиями обеспечивает очень серьезный экономический рост. А самое главное — приводит к качеству жизни, — подчеркнула модератор встречи.

Татарстану, по ее словам, важно проложить свой путь развития, опираясь на мировой опыт — не копируя, а адаптируя его и привнося новое.

Эту мысль развил Гил Пеньялоса (Канада/Колумбия) — мировой эксперт по созданию общественных пространств, президент «Gil Penalosa & Associates», председатель Института устойчивого развития городов Нормана Фостера. Он занимает 24-е место в списке самых влиятельных урбанистов по версии независимого сообщества Planetizen в 2023 году. Мировую известность получил после реализации программы по созданию и развитию более 200 парков в Боготе, благоустройства парков и модернизации городской среды в городах Европы и Америки. Спикер сформулировал три главные идеи, которые влияют на инвестиционную привлекательность городов, и дал рекомендации, как развиваться Татарстану.

— Как вы хотите жить? Вот главный вопрос, самый главный. Хотите, чтобы дети ходили в школы, — надо построить больше школ. Каким вы хотите видеть Татарстан в будущем? Ни один консультант в мире не скажет вам об этом. Москвич не скажет вам, как жить в Татарстане. Вы каким хотите видеть Татарстан через 10—20 лет? Это важно! — подчеркнул он.

«Каким вы хотите видеть Татарстан в будущем? Ни один консультант в мире не скажет вам об этом», — обратился спикер к аудитории. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Нужны города для всех: от 8 до 80, от нуля до 100»

Второй важный фактор для развития города — мобильность его населения, считает эксперт. Здесь приоритетным направлением будет создание условий для пеших прогулок и велопрогулок. На втором месте — развитие общественного транспорта, и только потом автомобили. По мнению спикера, проблему с пробками на дорогах можно решить, установив разные рабочие графики: если часть населения будет выезжать на работу к 8.00 утра, а другая — к 11.00:

— Единственный способ, как можно решить проблему пробок, — это снизить использование частных автомобилей, чтобы все ваши базовые потребности закрывались в рамках 15 минут ходьбы — до работы, магазина.

Гость затронул еще один аспект — кадровый. Низкий уровень безработицы — это и хорошо, и плохо для города. При создании новых компаний, развитии производств специалистов не хватает. Но проблему можно решить, привлекая подростков на неполный рабочий день или инвалидов, адаптировав под них рабочие места.

— Насколько мне известно, пенсионный возраст у вас сейчас достаточно низкий. То есть люди могут работать еще где-то 5—10 лет. В других странах люди выходят на пенсию на 10 лет позже, чем в Татарстане. Они могут занять эти рабочие места, — указал Гил Пеньялоса.

Город должен быть привлекательным для всех, отметил он. В Татарстане ему понравились «прекрасные, замечательные парки». Повысить городскую активность можно при помощи различных фестивалей. Важно сделать мегаполис доступным и интересным для всех, добавил эксперт: «Нам нужно прекратить строить города, которые подходят только для тридцатилетних. Нужны города для всех: от 8 до 80, от нуля до 100». Построив город, где все люди живут счастливой, здоровой жизнью, вы будете привлекать и инвестиции, заключил он.

Второй важный фактор для развития города — мобильность его населения, считает эксперт. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Если не пересядем на общественный транспорт, город не поедет»

Сбалансированный подход в градостроительной политике — краеугольный камень успешного развития городов, отмечал и следующий спикер — Олег Григорьев, директор Института пространственного планирования РТ. Он рассказал, какой международный опыт был использован в планах по развитию Татарстана и как учитываются интересы частных инвесторов. Подробно остановился на вопросах разработки мастер-планов Казанской и Камской агломераций, вернувшись к теме транспортной проблемы городов:

— Почти 90 тысяч человек каждое утро двигаются из пригородов в Казань по рабочим и другим целям — это утренний трафик. Как и многие институты, мы используем в своей работе всевозможные модели. Прежде всего транспортную, которая посвящена в том числе и общественному транспорту. Как мы видим на этой модели, если мы не пересядем на общественный транспорт, не увеличим процент его использования хотя бы до 65%, у нас при любых транспортных решениях город не поедет, а пробки будут неистребимы.

Еще одна модель помогает решить вопрос сбалансированного размещения населения: мест проживания и мест приложения труда. При удачной реализации Казани удастся достичь если не 15-минутной, то хотя бы 20-минутной пешей доступности для каждого жителя. Олег Григорьев рассказал и о работе с генеральными планами городов.

Почти 90 тысяч человек каждое утро двигаются из пригородов в Казань по рабочим и другим целям — это утренний трафик, сообщил Олег Григорьев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Мы старательно готовим, выделяем площадки, которые могут развиваться только как производственные или как общественные площадки. Иногда безжалостно убиваем территории, которые в действующих документах предназначены для застройки, где, по нашим расчетам, она недопустима или допустима в гораздо меньшем объеме, — считает он.

В этом случае институту приходится вносить изменения в градостроительную документацию по многим позициям, преследуя все ту же цель — сбалансированного развития города.

В ходе сессии схожие мысли высказали и другие спикеры, приводя примеры устойчивого роста мегаполисов и повышения инвестиционной привлекательности.