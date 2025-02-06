Превратить в российское Монако: прибрежье Казани отдают под инвестиции

Остров Локомотив станет местом развития яхтенного туризма и парусного спорта

Фото: Динар Фатыхов

Концепцию крупнейшей в России яхтенной марины на 700 судов и Центра экстремальных водных видов спорта впервые представили на архитектурном форуме «Казаныш». Марина станет первой частью комплексного развития прибрежных территорий «Казань — город на воде», сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Необходимые инвестиции оцениваются в 10,5 млрд рублей. Подробнее о том, чем Казань отличается от Москвы в развитии прибрежных территорий, какие приоритеты выбрал стоящий на воде Стамбул и почему Тегеран увлекся чистой энергией, в материале «Реального времени».

Локомотив — старт для инвестиций в прибрежные территории

— Географически Казани повезло: мы находимся на самом крупном водохранилище, на воде (речь идет о реке Волге). Когда встречаемся с регионами вдоль воды, мне всегда говорят — «Казань — сердце Волги». Тогда поняла, мы явно не дорабатываем в этом вопросе, — призналась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина перед началом презентации концепции самого большого в Европе Центра экстремальных водных видов спорта. Марина со спортивным комплексом запланирована на полуострове Локомотив вблизи главного железнодорожного вокзала Казани. Она станет первой частью большого проекта «Казань — город на воде», разработанного Институтом развития Казани. На реализацию проекта в рамках программы комплексного развития прибрежных территорий «Казань — город на воде» необходимо привлечение частных и государственных инвестиций в размере 10,5 млрд рублей, подсчитали городские власти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О развитии прибрежных территорий Казань мечтает несколько десятилетий. Но на этот раз давняя идея близка к воплощению. Как стало известно на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», Казань объявила о проведении международного архитектурного конкурса на разработку концепции Центра экстремальных водных видов спорта. Техническое задание для конкурсантов будет разработано специалистами Института развития города Казани, а итоги обещают подвести до конца 2025 года.

Это как выход в космос

Каким должен быть «город на воде» и какие тренды набирают силу в мировой урбанистике? На примере крупных мегаполисов России, Турции, Ирана и Кыргызстана участники пленарной сессии обрисовали основные подходы к реновации городов. Это человекоцентричность, внимание к общественным пространствам и сохранение экологического благополучия.

— Чем больше мы знаем об инновациях и опыте друг друга, тем эффективнее сможем использовать этот потенциал. Городская среда становится устойчивой, если в ней учтено разнообразие (интересов), сохранена идентичность, а сам город адаптируется под разные потребности, — обозначил мэр Казани Ильсур Метшин основы градостроительства в столице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, Казань преобразилась до неузнаваемости благодаря тому, что город стал местом проведения крупных международных событий. «Казань сделала рывок вперед благодаря международным событиям, поддержке федерального центра. И сейчас мы находится в шедевре архитектуры», — сообщил Метшин, поблагодарив за поддержку Рустама Минниханова.

По этой причине Казань стала регулярно проводить международные архитектурные конкурсы.

— Они стали привычной практикой. Но это всегда как выход в космос, — сострил Метшин.

— Но Вам это удается, — вставила позже комплимент телеведущая новостей «Москва 24», одетая в алое шелковое платье в пол.

— Другим просто не предложили, а так бы тоже удалось, — не согласился Рустам Минниханов под общий смех зала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чего Казань ждет от форума? «Прежде всего ожидаем узнать больше про лучшие практики и поделиться наработками. Среди прикладных тем — концепция «город на воде», инклюзия, устойчивое развитие, города будущего», — завершил свою речь Ильсур Метшин.

В Москве обустроили набережные, в Стамбуле защищаются от землетрясений

Релевантным решением для этого может стать опыт Москвы. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, столица приняла программу развития водного фронта 10 лет назад и за это время было построено немало мостов и благоустроено набережных. Это сделало город полицентричным.

— Когда спрашивают о Казани, отвечают так: «Это хороший город»,— отметил Кузнецов. Преобразование города привлекло немало федеральных застройщиков, добавил замминистра строительства России Никита Стасишин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заместитель генерального секретаря муниципалитета Стамбула Гюркан Акгун поделился видением развития города, который стоит на побережьях Черного и Мраморного морей, а с юга окружен лесами. По его словам, Стамбул принял программу развития до 2050 года, но не ставит задачу расширения границ. Главные опасности — это пробки и угроза землетрясения, и власти прилагают усилия к тому, чтобы сделать жизнь безопасной, заключил Акгун.

Вице-мэр Тегерана, главный архитектор Хамидреза Сареми рассказал об увлечении чистой энергий. По его словам, с помощью солнечных панелей вырабатывается около 6% энергии, и ставится задача довести до 10%. Это связано с дефицитом электроснабжения города.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил о принятии нового генплана развития столицы Кыргызстана до 2050 года. Одним словом, мегаполисы развиваются в нестандартных условиях. По сравнению с ними Казань, согласитесь, находится в самом выгодном положении во всех смыслах.

Как Москва отбивалась от незаконной застройки у воды

Концепция «Казань — город на воде» вызвала оживленную дискуссию на панельной сессии. Основные замечания к ней высказали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

— Идея сделать из Казани российское Монако — классная, ведь вода — основной ресурс городов. Но Казань сильно отличается от Москвы. У нас речной транспорт — регулярный, а тут предлагается сделать туристическим, — отметил Сергей Кузнецов, давая понять, что это больше минус, чем плюс.

Но с другой стороны, Москва также не сразу могла запустить регулярное речное сообщение. Причина — не было потребности. «Идеи использовать речной транспорт были еще при Лужкове. Но нужно иметь много точек, чтобы люди были на берегах. Только сейчас маршруты стали активными», — рассказал он. Жители пользуются ими в рамках пересадки по карте «Тройка». Он обратил внимание, что зимой речная инфраструктура не работает, и попросил подумать над этим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина спросила, как Москва отбивается от несанкционированной застройки вдоль воды. По ее словам, городские власти не торопятся согласовывать проекты пяти инвесторов Локомотива, пока не будет единой концепции, и они недовольны.

— Несанкционированные застройки сложно представить в Москве. Это наследие 90-х. Тогда много сносилось, поэтому нужна ревизия земель, — предложил главный архитектор столицы России.

Отметим, что всего в черте города предусмотрено создание 17 крупных объектов речной инфраструктуры, в том числе 11 городских марин. Суммарная площадь преобразования составит 65 га, подсчитали городские власти. Инициативы уже внесены в генеральный план развития Казани.

Замминистра строительства РФ Никита Стасишин нашел массу недочетов. Во-первых, он указал на необходимость привязки к М-12:

— Если говорить о Волге, то нужно привязывать к М-12. Семьям во время путешествия нужно понимать, где переплыть.

Во-вторых, отсутствуют заправки. «Самая большая беда — отсутствуют заправки», — заметил он. И третье, настоял на том, чтобы центры были привязаны к маршрутам общественного транспорта, чтобы дети могли комфортно добираться до школы парусной подготовки. И в конце предложил обязательно развести место проведения регаты и экстремальных видов спорта с детскими учебными занятиями в парусной школе.

1 / 50 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов