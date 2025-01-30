Эльмира Булатова: «Будет и Сабантуй, без него татарское шоу не получится»

Директор Казанского цирка — о подготовке новой национальной программы, создании труппы и импортозамещении

Эльмира Булатова работает в Казанском цирке третий год. Фото: Мария Зверева

Казанский цирк активно готовится к запуску этим летом новой национальной программы «Мирас» — о традициях и легендах Татарстана. Уже утверждены цирковые номера с участием казанских и приглашенных артистов, идет работа над декорациями, костюмами и техническим оснащением. Премьеру пришлось немного сдвинуть, чтобы захватить два туристических сезона, а на следующий Новый год отправить татарское шоу на гастроли. Подробнее о постановке, создании собственной труппы, ее будущем и новых творческих планах — в интервью «Реальному времени» рассказала директор цирка Эльмира Булатова.

«Цирку нужно собственное национальное цирковое шоу»

— Эльмира Хамидовна, давайте начнем беседу с итогов года Казанского цирка в цифрах.

— В минувшем году мы показали 252 представления. Для сравнения, в 2023-м было 175. Зрителей в 2024-м было 296,5 тысячи, годом ранее — 269,8 тысячи. Внебюджетных средств заработали около 403 млн рублей. Но мы учреждение культуры, у нас нет цели извлечения прибыли. Если бы такую цель поставили, наверное, у нас была бы совершенно другая политика.

Заработанные деньги позволяют нам реализовывать социальные проекты, которые мы делаем самостоятельно. К примеру, в прошлом году завершили проект «неЦирк», начатый в 2023-м. К нам очень много людей обращаются за благотворительными билетами, у нас много льгот и скидок — для инвалидов, многодетных семей, участников боевых действий, пенсионеров, студентов. Мы служим интересам государства: чем цирк доступнее, тем выше его эффективность. Считаем себя фабрикой по производству счастья. Люди, приходящие в цирк, уходят отсюда немного счастливее — в этом наша миссия.

— Одно из самых заметных представлений прошлого года — «На Сенном базаре». Как возникла идея этого шоу?

— Это был эксперимент. Были моменты, когда я очень волновалась за результат. Мы не работали до этого с Ильгизом Зайниевым. Хотя я его знаю как прекрасного режиссера, для нас с ребенком «Экият» — любимое учреждение культуры в Казани.

Шоу «На Сенном базаре», в роли Тукая — Нурбек Батулла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Было много скептических высказываний по поводу того, что в цирке покажут Тукая, как вообще это возможно. В итоге получилось даже лучше, чем мы ожидали — очень смело и круто.

Мы получили обратную связь от зрителей, всем понравилось. Показывали программу и в майские праздники, пришли туристы (здесь нас выручил экран, который транслировал перевод на русский язык). Все остались очень довольны, не было ни одного негативного отзыва. «Базар» показал, что национальной программе в Казанском цирке — быть!

— Мне показалось, что журналисты ожидали, что это будет повторяющаяся программа.

— Было сразу понятно, что «На Сенном базаре» не сможет остаться в репертуаре цирка именно в таком составе. Так сложилось, что мы привлекли артистов, до этого работавших в программе «Цирк из сапога», — коллег из Белорусского цирка, цирка Никулина. Ильгиз Зайниев их очень органично ввел. Но постоянно они у нас работать не могут. У певцов и актеров театра, принимавших участие в постановке, тоже свой рабочий график. А Казанскому цирку нужно собственное национальное цирковое шоу, которое представит зрителю богатую культуру татарского народа, которое можно будет с гордостью показывать туристам и возить с гастролями по всей стране.

«Естественно, будет и Сабантуй»

— Кстати о национальной программе. Еще осенью вы объявили, что готовите новое татарское шоу «Мирас».

— Да, работа над ним активно идет. Уже отобраны и утверждены цирковые номера — будут участвовать как казанские артисты, так и приглашенные. Придумываем и изготавливаем декорации и костюмы, начали готовить техническое оборудование. Бюджет «Мираса» очень большой, мы изыскиваем средства, как можем (на создание шоу требуется порядка 100 млн рублей, — прим. ред.).

«Базар» показал, что национальной программе в Казанском цирке — быть. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы решили, что сдвинем премьеру на 2-3 недели, потому что начало июня для цирка — мертвый сезон. Еще не приехали туристы, а горожане не очухались от школы и ЕГЭ. А нам бы хотелось полных залов. Мы планируем показывать «Мирас» долго, чтобы захватить два туристических сезона. А на Новый год хотим отправить его на гастроли.

— Что это будет за история, Ильгиз Зайниев все еще с вами?

— Это про наше все — наши мифы, легенды, традиции, про то, что такое Татарстан — как мы это видим в цирке. Естественно, будет и Сабантуй, без него национальное татарское шоу не получится.

Мы были уверены, что Ильгиз Зайниев будет курировать весь процесс. В свете последних назначений он обещал нас не бросать и будет кого-то рекомендовать.

Режиссерская группа понимает, что без консультаций татарстанских коллег реализовать этот проект невозможно. И, конечно, нас в этой работе всячески поддерживает и курирует Министерство культуры Татарстана.

«Постановки Шевцова — цельное произведение со смыслом»

— Новогодний «Лабиринт» показался довольно сложной историей, как будто перед представлением надо перечитать книги Кэррола.

— Я считаю, что лучший цирковой режиссер в России сегодня — это Евгений Шевцов, главный режиссер цирка на Цветном бульваре. Он мастер по производству именно цирковых шоу. Его постановки — не просто дивертисмент, смена номеров, а цельное произведение со смыслом. Цирк — это безмолвное искусство, и здесь надо очень аккуратно вводить текст, чтобы не заболтать зрителей. К нам идут всей семьей, тут ребенок трех лет, а рядом — десяти лет, надо заинтересовать обоих. Чтобы и папа не заскучал, и мама не заскучала. Евгений нашел золотую середину, он умеет создавать такие прекрасные проекты, как «Лабиринт» или как «Все будет хорошо!» — эту программу казанские зрители видели летом 2023-го. Надеемся, что и в будущем году нам удастся показать постановку Евгения Шевцова в Казанском цирке.

«Мы планируем показывать «Мирас» долго, чтобы захватить два туристических сезона». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— У цирка нет такой градации: условно, это для москвичей, а это для казанского зрителя?

— Абсолютно, это демократичное искусство. Понятно, что какие-то вещи у нас делают проще, поскромнее. Вообще, в Казани туристы довольны посещением цирка: и уровнем представлений, и ценами. Если взять цирки в других городах-миллионниках, то цены там выше, чем у нас. Ценовая политика Казанского цирка — очень демократичная. Ни один цирк в стране не может похвастаться такой обширной системой льгот и скидок.

— В начале года Ансамбль песни и танца поставил спектакль «Семь жемчужин. Река памяти», которым занимались Лия и Антон Гисметулловы. Они у вас участвовали в постановке минифеста «Эхо Азии». Насколько рискованно работать с нецирковыми специалистами?

— В цирке в каждой программе работает несколько заслуженных артистов России. Они всегда готовы корректно и тактично подсказать, помочь, если что-то идет не так. Ведь у цирка есть определенные правила, свои особенности. Антон и Лия Гисметулловы прислушивались к пожеланиям, под присмотром опытных цирковых артистов им комфортно работалось. И не забывайте, что у нас есть штатный режиссер, который поставил наш иммерсивный спектакль. Это Андрей Шарнин — выходец из Казани, режиссер клоунады, заслуженный артист России. Он, если надо, подправит, посоветует, но очень деликатно.

«Это очень затратная история»

— Недавно у цирка возникали проблемы с билетным мошенничеством.

— Это большая проблема. Не знаю, как мы проскочили этот Новый год без липового сайта. Но ведь и на законодательном уровне стали закручивать гайки. Мы писали обращение в прокуратуру, были разбирательства. Ведь мошенники называют себя не сайтом по продаже билетов, а консьерж-сервисом. При этом билеты у них в 3-4 раза дороже. Туристы заходят на фейковый сайт, видят, например, цену за билет в vip-ложу — 15 тысяч — и покупают! А ведь у нас эти билеты продаются за 5 тысяч. Негатив идет в первую очередь к нам. Нас в чем только уже не обвиняли.

— В связи с тем, что в Казани теперь работают патентные тролли, регистрирующие сказочных персонажей, не было ли у вас с этим проблем?

— Естественно, у нас в национальном шоу будут все традиционные татарские сказочные герои, но мы будем, видимо, придумывать им какие-то новые имена, пока с патентным бюро не разобралось Министерство культуры.

«Лабиринт» — представление по Льюису Кэрролу во время новогодних праздников. Реальное время / realnoevremya.ru

— Еще одно заметное событие прошлого года — проект «неЦирк». Будете его повторять?

— Дорогая история на самом деле, очень дорогая, это стопроцентная социалка. Цель этого проекта — показать людям, широкой общественности, что такое цирк изнутри. Что это колоссальный труд, это служение искусству, которому надо отдать себя полностью.

У нас взрослые люди, которые мечтали попасть за кулисы, прошли полугодовой курс, полностью забыв, что такое личная жизнь. Они забросили свои хобби, а некоторые даже семьи для того, чтобы что-то освоить и попасть на манеж.

Получилось очень круто. У нас очень много запросов на повтор, он будет. Наверное, мы начнем в сентябре или октябре. Нужно чуть больше времени на репетиции. Повторюсь, это очень затратная история: педагоги, смещение репетиций.

— А как к этому относится труппа?

— Эксперименты только приветствуются. Цирк достаточно замкнутая среда. Недавно у нас была гостья с акции «Елка желаний», девочка хотела попасть за кулисы цирка. Кто только к ней не подошел пообщаться! Сергей Нестеров, заслуженный артист России, клоун Акула. Чем больше людей со стороны приходят за кулисы цирка, тем больше мы этому рады.

— Помогло ли вам «Эхо Азии» выстроить новую цирковую карту мира?

— Цирк всегда был без границ. Нормальная история, когда в одной программе работают люди разных национальностей, из разных стран. Сейчас стало сложнее приглашать европейцев. Хотя на фестивали они приезжают без проблем. Только с документами волокита, сложности с разрешением на работу. В целом проводить в Казани цирковые фестивали я не вижу смысла. Всегда можно куда-то съездить, а там я могу пригласить их в Казанский цирк.

О лампах, животных и еде

— Как идет работа в рамках импортозамещения в сфере культуры? Многим запомнилось выступление на коллегии Минкульта РТ худрука челнинского театра, когда он показал лампы, которые сейчас не может заменить.

— Изюминка здания нашего цирка — подсветка. Она была смонтирована и установлена в 2018 году, и в ней были использованы лампы иностранного производства. Когда через четыре года случилось обрушение, мы восстановили разрывы, но многие лампы стали светить тускло. После сильных снегопадов прошлого года мы поняли, что восстанавливать подсветку в прежнем виде уже нет никакого смысла — лампы гаснут, заменить их нечем. И сейчас мы думаем, как установить подсветку уже с применением российских технологий.

«Цирк всегда был без границ». взято из телеграм-канала Министерства культуры РТ

— В цирке проходят экскурсии, и вы в них тоже участвуете. А что по технике безопасности?

— Это кайф. Я бы водила каждый день. Все посетители перед экскурсией проходят обязательный инструктаж — в цирке жесткие правила безопасности и все должны их соблюдать. Животные у нас находятся в специализированных помещениях, куда вход посторонним запрещен. Так что во время экскурсии мы их не беспокоим, максимум посетители могут ненадолго заглянуть в конюшню. Я могу часами рассказывать про цирк. Вообще, наш экскурсовод сначала водит людей по зданию, а потом они заходят ко мне пообщаться на 20 минут, но я никогда в это расписание не укладываюсь.

А летом мы с экскурсантами выходим на «Сатурн» — у нас это не обслуживаемая крыша и обычно туда посетители не ходят, но с директором можно все.

— Часто можно услышать мнение, что современный цирк может обойтись без животных. Вы с этим согласны?

— Существуют разные взгляды. Дайте людям то, что они хотят, и посмотрите на результат. У нас были представления без животных, билеты на них были дешевле. Однако не ходят люди на представления без животных в том количестве, в котором ходят в цирк с животными. Тем не менее мы уважаем мнение всех. Я ни с кем не спорю, никому ничего не доказываю, у каждого свое мнение, эксперимент мы провели, статистика у нас есть. Мы слышим нашего зрителя. У нас есть иммерсивная история, «Трогательный спектакль» — он без животных. У нас был бурятский цирк без животных. Два раза был клоунский спектакль Circus Live, для него мы наполовину перекрывали зрительный зал, получался реально театр.

— У вас то и дело были не цирковые проекты, будете работать с ними и дальше?

— Они в любом случае цирковые, любой формат люди воспринимают как цирк. То же гастро-шоу, которое мы планируем запустить в этом году, — синтез гастрономии и циркового искусства. Мы собираемся его делать с «Тюбетеем», но летом у них самый пик работы, так что, думаю, начнем с двух раз в месяц.

Если вы про другие форматы, то мы всегда открыты новому. К примеру, в 2024-м у нас проходила битва роботов. В этом году снова будет проходить хип-хоп фестиваль, организаторам у нас понравилось — атмосфера, удобство зала, общение.

— Приходя два с лишним года назад на пост директора, вы говорили о создании труппы, как идет эта работа?

— Она на стадии формирования, ведь полноценную труппу мы планировали делать из выпускников школы. Я ждала, когда ребята немножко подрастут, и сейчас они — крепкие артисты. Программа «От сердца к сердцу» была полностью сделана учениками школы. Но это пока не полноценная труппа, потому что ребятам нужно набраться опыта и освоить еще какие-то жанры. Но мы в процессе.

«Не ходят люди на представления без животных в том количестве, в котором ходят в цирк с животными». Реальное время / realnoevremya.ru

Я приступила к должности в мае 2022 года, а в начале 2023-го мы сделали социологическое исследование. Результаты меня очень расстроили — оказалось, горожане не ходят в цирк, мало его знают, не любят. И для того, чтобы наш цирк стал таким, каким я его понимаю — местом притяжения, местом отдыха для всей семьи, нужно еще лет пять. Моя цель — сделать цирк в Казани брендом, чтобы люди нам доверяли и приходили за хорошим настроением и положительными эмоциями. Тут мы ориентируемся на цирк Никулина — хотим быть таким популярным и любимым зрителями, как и он.

Сейчас мы много денег тратим на рекламу, порядка 30 млн в год. И этих денег очень жалко, лучше бы их направить на что-то полезное для цирка, например на покупку света (мы его арендуем). Но эти траты неизбежны, пока мы работаем над созданием своего бренда.