«Мы — пространство для технологического творчества»

Как в Центре авиа— и судомоделирования технопарка «Идея» готовят будущую инженерную элиту России

Фото: предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

В технопарке «Идея» уже более трех лет действует Центр авиа— и судомоделирования. Здесь детей и подростков знакомят с инженерным делом, дают практические знания и опыт управления беспилотной летательной техникой. «Мы — пространство для технологического творчества», — говорят о Центре его представители. Результаты говорят сами за себя: один из воспитанников неоднократно получал звание чемпиона России по авиамодельному спорту, другой — решил связать свою жизнь с авиастроением и поступил в Казанский авиационно-технический колледж. Подробнее о том, как в технопарке влюбляют в инженерное дело детей и даже их родителей, — в материале «Реального времени».

Сначала построить холодильник для мороженого, потом получить медаль Кубка России

Сегодня в Центре учатся 50 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Их наставник — опытный педагог Сергей Юрьевич Курлыгин, который занимается моделированием всю жизнь. Он не понаслышке знает, как важно найти подход к каждому ученику. Рассуждая о воспитанниках, Сергей Юрьевич объясняет: спокойным и основательным нравится, к примеру, планеризм — соревнования, в которых судьи оценивают красоту полета. Другим ближе гонки, где нужно быть быстрее, выше, сильнее. Не игнорирует интересы воспитанников наставник и на занятиях.

— Артур на первом занятии вообще ничего не делал, просто ходил по мастерской, смотрел, — вспоминает Сергей Юрьевич о начале пути одного из самых успешных своих учеников. — Потом начал строить холодильник для мороженого на колесах. Купил вентилятор, пенопластом все обклеил, принес сухой лед, все это скотчем обтянул. Включил — работает! Дальше машинку какую-то принес. А потом как начал строить!

С тех пор Артур Фещенко неоднократно получал звание чемпиона России по авиамодельному спорту. Дважды занимал первые места в республиканских лично-командных соревнованиях по авиамоделизму среди обучающихся РТ в 2023 и в 2024 годах в классе «Гоночная электромодель F-5D/сн». Стал победителем на Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию среди учащихся в номинации «Радиоуправляемые модели» и первенстве России по авиационным радиоуправляемым моделям в классе «Электрическая гоночная модель F-5D/400». А недавно талантливый авиамоделист получил бронзовую медаль чемпионата России по гоночным квадрокоптерам FPV.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

— Очень нравится, что занятия проходят в центре города, это удобно. Впечатляет, что уровень обучения здесь выше, чем во многих других кружках в Казани. Всегда есть нужные материалы, хороший тренер, который всему учит. Ну и атмосфера добрая, — рассказывает о центре сам чемпион.

На занятиях он не только усвоил азы авиамоделирования, но и стал дисциплинированнее, научился действовать в стрессовых ситуациях. «Это помогло мне победить на Чемпионате России по дронам», — признается Артур.

«Сложнее всего было научиться летать»

Еще один воспитанник центра, Наиль Николаев, в этом году одержал свою первую победу: занял третье место на соревнованиях среди обучающихся Татарстана в классе «Пилотажная модель F-3A в младшей возрастной категории». Авиамоделированием он начал заниматься полтора года назад. В технопарк мальчика привел папа.

— Когда я узнал про этот центр, сразу понял, что здесь можно узнать, как строить своими руками самолеты и ими управлять. Сложнее всего было научиться летать. Я рад, что у меня все-таки получилось. Сейчас умею выполнять разные фигуры: например, восьмерку в горизонтальной плоскости, разные петли, срывные повороты, разные развороты, — делится Наиль.

Юный мастер еще не решил, какую профессию выберет. А вот ближайшие планы определил четко: «Хочу научиться строить очень большие самолеты, например на 2 метра, и летать на дронах».

Александр Корюков принял решение посвятить свою жизнь строительству самолетов и поступил в Казанский авиационно-технический колледж им. Дементьева. Сейчас он проходит практику на авиационном заводе.

Сергей Юрьевич продолжает рассказывать об остальных учениках — о том, как они строят первые модели, спорят, кто первый покажет свое творение, волнуются на соревнованиях. О своих воспитанниках он готов говорить бесконечно.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

«Давайте-ка, ребята, на Россию заявимся»

Итак, три раза в неделю в технопарке «Идея» школьники учатся самостоятельно строить радиоуправляемые модели воздушных и морских судов и управлять ими. Сергей Юрьевич внимательно следит за успехами воспитанников и подталкивает их к участию в соревнованиях, когда видит, что они к этому готовы.

— Я беру своих детей, говорю: «Давайте-ка, ребята, на Россию заявимся». Они переживают: «Ой, как?» Мне и самому страшновато. Но если мы не попробуем… Я же старею, не вечно молодой. Надо догонять, — убежден он.

Сергей Юрьевич и сам участвует во всероссийских и региональных соревнованиях как пилот. Говорит, что ученики должны видеть пример тренера. Страсть к моделированию ему удается разжечь даже в родителях воспитанников. Многие из них на соревнованиях выступают в роли механиков своих детей. А некоторые прониклись авиамоделированием настолько, что получили разряды в Федерации авиамодельного спорта.

— Отец дите выводит, ставит на старт. Самолет летит, отец стоит позади, переживает, вокруг бегает. А пульт-то трогать нельзя! Оба расстраиваются, если что-то не получается. Малый идет ревет, отец рукой машет. Пришли, успокоились, перекусили, опять выступление: второй тур, третий… Зато когда все получается, они идут со старта счастливые, улыбка сияет, — рассказывает Сергей Юрьевич.

Участники центра уже участвовали более чем в 20 соревнованиях — и в родной республике, и в других регионах страны. Ребята регулярно занимают призовые места на первенствах и чемпионатах Татарстана и России.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

«Старшие делятся своим опытом, энергетикой с новичками»

Центр авиа— и судомоделирования технопарка «Идея» проводит и собственные соревнования. Например, ученики казанских школ с 2022 года участвуют в состязаниях по запуску бумажных моделей самолетов «неДетская авиация», а в парке Победы дважды проходили открытые соревнования в классе радиоуправляемых моделей F5D.

На многих городских мероприятиях воспитанники Центра и сами выступают в роли учителей для своих ровесников, помогая им собрать первые модели самолетов.

— У наших ребят есть знания, которыми они могут свободно делиться. Они приобретают навык коммуникации с незнакомыми людьми в поле общности интересов. Это потрясающий опыт, я считаю, — уверена главный специалист технопарка «Идея» Миляуша Юшко. — Такая же атмосфера взаимопомощи царит на занятиях. Старшие делятся своим опытом, энергетикой с новичками, выступают как наставники, подтягивают малышей. А почему они это делают? Потому что у них есть главный наставник, который дал им уверенность в своих знаниях.

С 2021 года общий охват Центра превысил 2,5 тыс. детей. Цифра внушительная, ведь Сергей Юрьевич со своими учениками участвует и в благотворительных мероприятиях: проводит мастер-классы для подопечных фонда «Альпари», воспитанников спецшколы для детей с девиантным поведением и детей с ограниченными возможностями здоровья.

— На глазах ребенка — бац! — самолет появился. Как только даешь модель ему в руки, видишь взрыв эмоций, — делится он.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Мостик между юными талантами и предприятиями

По словам генерального директора технопарка «Идея» Диаса Сафина, одна из задач Центра авиа— и судомоделирования — профориентационная работа со школьниками. Ведь основа инженерного мышления закладывается именно в этом возрасте. Центр позволяет создать цепочку между способными ребятами и представителями профильных учебных заведений и предприятий, чтобы юные таланты не остались незамеченными, получили поддержку еще в самом начале своего пути. Диас Сафин подчеркивает, что для развития многих и федеральных, и республиканских программ сегодня просто необходимо, чтобы молодые ребята были заинтересованы в подготовке по инженерным направлениям.

— Мы ищем партнеров для этого кружка в лице крупных промышленных предприятий. Почему? Потому что в содержании его деятельности, оснащении и популяризации их участие сыграло бы положительную роль. Мы также обращаемся в высшие учебные заведения. С удовольствием готовы совместно с ними продвигать наше начинание во благо этого учебного заведения. В любом случае траектория таких школьников — это технический вуз или колледж, — уверен он.



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