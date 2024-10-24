Путин: «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей»
Россия готова рассматривать варианты мирных договоренностей для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
— Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются «на земле». И не готовы ни на что другое, — подчеркнул он.
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