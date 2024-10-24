Новости общества

08:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей»

19:15, 24.10.2024
Путин: «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей»
Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Россия готова рассматривать варианты мирных договоренностей для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются «на земле». И не готовы ни на что другое, — подчеркнул он.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также