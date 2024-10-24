Роскомнадзор заблокировал почти 200 вредоносных VPN-сервисов

Фото: Динар Фатыхов

В рамках борьбы с угрозами безопасности и целостности Рунета Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов. Об этом сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

По словам Хуторцева, количество заблокированных сервисов в 2024 году увеличилось на 18%, по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, Роскомнадзор также заблокировал 135 вредоносных приложений (на 61% больше, чем годом ранее) и 127 центров управления и распространения вредоносного ПО (на 535% больше, чем годом ранее).

Олег Исаков