Роскомнадзор заблокировал почти 200 вредоносных VPN-сервисов
В рамках борьбы с угрозами безопасности и целостности Рунета Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов. Об этом сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.
По словам Хуторцева, количество заблокированных сервисов в 2024 году увеличилось на 18%, по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, Роскомнадзор также заблокировал 135 вредоносных приложений (на 61% больше, чем годом ранее) и 127 центров управления и распространения вредоносного ПО (на 535% больше, чем годом ранее).
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