Российский президент: «России угрожать бессмысленно»

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора, Владимир Путин заявил, что России угрожать бессмысленно.

— Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что это нас только взбадривает, — заявил глава России.

При этом он опроверг слухи о том, что подобный разговор действительно был.

Елизавета Пуншева