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Российский президент: «России угрожать бессмысленно»

18:46, 24.10.2024
Российский президент: «России угрожать бессмысленно»
Фото: Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Отвечая на вопрос журналиста об угрозе со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора, Владимир Путин заявил, что России угрожать бессмысленно.

— Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что это нас только взбадривает, — заявил глава России.

При этом он опроверг слухи о том, что подобный разговор действительно был.

Елизавета Пуншева

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