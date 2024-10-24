Российский президент: «России угрожать бессмысленно»
Отвечая на вопрос журналиста об угрозе со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора, Владимир Путин заявил, что России угрожать бессмысленно.
— Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что это нас только взбадривает, — заявил глава России.
При этом он опроверг слухи о том, что подобный разговор действительно был.
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