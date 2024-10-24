В Москве арестовали первого замначальника метрополитена по делу о взятке

Фото: Ирина Плотникова

Басманный суд Москвы арестовал первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил Дощатова под стражу на срок до 22 декабря. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет колонии. Сам обвиняемый вину не признает.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Дмитрий Дощатов получил от своего знакомого автомобиль стоимостью 4,8 млн рублей за действия в пользу одной из компаний. В деле фигурируют еще несколько человек, которых подозреваются в мошенничестве.

Олег Исаков