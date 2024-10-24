Путин — о SWIFT: «Мы не создаем альтернатив»

Страны БРИКС не стремятся найти альтернативу SWIFT. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

— Что касается SWIFT, мы не создавали и не создаем никаких альтернатив. Тем не менее одна из ключевых проблем — это вопрос расчетов, — подчеркнул он.

Путин добавил, что на данный момент уже используется российская система обмена финансовой информацией. Тем же путем идут и другие страны БРИКС, однако общей системы пока нет.