Путин — о SWIFT: «Мы не создаем альтернатив»
Страны БРИКС не стремятся найти альтернативу SWIFT. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
— Что касается SWIFT, мы не создавали и не создаем никаких альтернатив. Тем не менее одна из ключевых проблем — это вопрос расчетов, — подчеркнул он.
Путин добавил, что на данный момент уже используется российская система обмена финансовой информацией. Тем же путем идут и другие страны БРИКС, однако общей системы пока нет.
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