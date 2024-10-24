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Путин — о SWIFT: «Мы не создаем альтернатив»

18:37, 24.10.2024
Путин — о SWIFT: «Мы не создаем альтернатив»
Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Страны БРИКС не стремятся найти альтернативу SWIFT. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

— Что касается SWIFT, мы не создавали и не создаем никаких альтернатив. Тем не менее одна из ключевых проблем — это вопрос расчетов, — подчеркнул он.

Путин добавил, что на данный момент уже используется российская система обмена финансовой информацией. Тем же путем идут и другие страны БРИКС, однако общей системы пока нет.

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