Тренер «Нефтехимика» Леонтьев оценил победу над «Сочи» в Нижнекамске
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нижнекамская команда прервала серию из пяти поражений подряд.
— Важная победа для нашей команды. Сегодня соперник был боевитый, колючий. Команда на ходу, набирает очки в каждом матче. Тем ценнее эта победа. Много сил потратили, чтобы добыть эти два очка. У нас, если не ошибаюсь, будет восьмой матч за 16 дней. Календарь насыщенный, плотный. Будем восстанавливаться, — сказал тренер.
Игра в Нижнекамске проходила при пустых трибунах из-за ограничений в связи с саммитом стран БРИКС. Леонтьев поблагодарил болельщиков «Нефтехимика», пришедших поддержать команду в один из торговых центров, где был организован онлайн-просмотр матча.
— Конечно, нам не хватало болельщиков. Но мы видели их на табло, как они нас поддерживали. Было очень приятно видеть их радостные лица. Спасибо им за такую поддержку, которую организовали, — заявил Леонтьев.
«Нефтехимик» вышел на третье место в Восточной конференции, набрав 21 балл в 20 матчах чемпионата. Нижнекамская команда выиграла впервые за последние шесть игр.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 26 октября в Нижнекамске с «Автомобилистом».
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