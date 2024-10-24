Российская делегация прибыла в Израиль для переговоров об освобождении заложников

Фото: Максим Платонов

В Тель-Авив прибыла российская делегация высокого уровня, чтобы обсудить с израильскими представителями возможную сделку с палестинским движением «Хамас» по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Сегодня днем замглавы политического бюро «Хамаса» Муса Абу Марзук заявлял о намерении освободить двух российских заложников из сектора Газа в первую очередь.

По его словам, речь идет об израильских военнослужащих. «Хамас» готов освободить их только при условии успешной сделки по обмену с Израилем.

Олег Исаков