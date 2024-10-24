Владимир Путин об украинском конфликте: «Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее»
Страны БРИКС надеются на скорое завершение конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, в каком ключе обсуждалась в ходе встреч в Казани тема СВО.
— Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, и желательно мирными средствами. <...> Мы благодарим наших партнеров за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения, — подчеркнул президент России.
Путин напомнил, что КНР и Бразилия выступили с мирной инициативой.
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