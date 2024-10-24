Владимир Путин: «Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет»
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии справедливости со стороны Запада по отношению к России.
— Никакой справедливости со стороны Запада по отношению к России нет, — подчеркнул он.
Российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства.
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