В пятничный день в Казани ожидается небольшой дождь и до восьми градусов тепла

Фото: Реальное время

В пятницу в Казани погода ожидается облачная, с прояснениям. В течение дня по городу пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 8 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

На территории республики ожидается облачная погода. Днем местами небольшой дождь и ветер порывами до 14 м/с.

Максимальная температура в течение дня достигнет +9 градусов, ночью возможно понижение до +2 градусов.