Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Мавритании

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейхаль-Газуани.

В рамках XVI саммита БРИКС в Казани между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялась двусторонняя встреча. На ней лидеры стран отметили, что между Россией и Африканским союзом сложились тесные отношения.

Глава России заявил, что страна приветствует вступление Африканского союза в «Большую двадцатку». Со своей стороны, президент Мавритании подчеркнул, что его страна не пожалеет усилий для укрепления и развития отношений с Россией.