Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Мавритании
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейхаль-Газуани.
В рамках XVI саммита БРИКС в Казани между ним и президентом России Владимиром Путиным состоялась двусторонняя встреча. На ней лидеры стран отметили, что между Россией и Африканским союзом сложились тесные отношения.
Глава России заявил, что страна приветствует вступление Африканского союза в «Большую двадцатку». Со своей стороны, президент Мавритании подчеркнул, что его страна не пожалеет усилий для укрепления и развития отношений с Россией.
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