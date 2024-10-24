Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь на переговорах подарил Путину двух драконов

На двусторонней встрече в Казани премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь еще раз поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и сделал подарок — двух драконов. По словам лидера страны, во Вьетнаме дракон олицетворяет власть.

— Вы родились под знаком дракона. И я привез вам двух драконов. У нас во Вьетнаме и в Азии дракон считается высшей властью. Маленький дракон олицетворяет верховную власть внутри государства, а большой — во всем мире, — уточнил премьер-министр.

В рамках двусторонней встречи стороны отметили рост торговли и товарооборота между странами, а Владимир Путин сказал, что политический диалог между странами имеет интенсивный и содержательный характер.

