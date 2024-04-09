«У кого-то отберут хороший бизнес»: летом начнут строить заводы утилизации медотходов

Московское АО «Эфир», выделившееся из структуры «Роснано», получило одобрение на применение технологии по утилизации опасных медицинских отходов

Опытная технология московской компании «Эфир» по утилизации опасных медицинских и ветеринарных отходов, чье внедрение в Татарстане затормозилось из-за длительной процедуры согласования, прошла государственную экологическую экспертизу. Одобрение Росприроднадзора дает возможность начать строительство двух заводов по обезвреживанию отходов стоимостью 300 млн рублей каждый. «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время согласуем схему финансирования и уже летом выйдем на строительные площадки», — сообщил генеральный директор компании «Эфир» Иван Ожгихин.

Росприроднадзор дал «зеленый» свет

В ближайшее время Татарстан может стать пилотным регионом по внедрению технологии по уничтожению опасных отходов методом плазмохимической деструкции, не оставляющей за собой ни вредных паров, ни остатков. Московская инвестиционная компания АО «Эфир», образованная после реструктуризации ГК «Роснано», довела разработку до ее промышленного внедрения. Росприроднадзор РФ, последний из федеральных надзорных органов по аккредитации новых технологий в стране, выдал заключение о прохождении государственной экологической экспертизы. Об этом сегодня днем сообщила пресс-служба АО «Эфир».



Передовая технология плазмохимической деструкции, предназначенная в первую очередь для уничтожения опасных медицинских и ветеринарных отходов, прошла государственную экологическую экспертизу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Передовая технология плазмохимической деструкции, предназначенная в первую очередь для уничтожения опасных медицинских и ветеринарных отходов, прошла государственную экологическую экспертизу, — говорится в сообщении компании. — Разработка российских ученых, ставшая теперь уже промышленной технологией, позволяет уничтожать опасные отходы с минимальной зольностью и отсутствием вредных выбросов. Данная технология позволяет закрыть потребность в утилизации медотходов класса Б и В в российских регионах», — подчеркивается в нем.

Заводы «Эфира» начнут строить летом

Разработчики уверены, что республика станет одним из первых регионов, где утилизация опасных отходов будет проходить по ее технологии. «Решение о ее внедрении уже принято в Татарстане», — отмечается в сообщении.

«Получение госэкспертизы на одно из ключевых решений в нашем банке технологий открывает дорогу к его широкому внедрению. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время согласуем схему финансирования и уже летом выйдем на строительные площадки», — заявил гендиректор компании «Эфир» Иван Ожгихин. По его оценке, в республике ежегодно образуется более 19 тысяч тонн опасных медицинских отходов класса Б и В.

В республике ежегодно образуется более 19 тысяч тонн опасных медицинских отходов класса Б и В. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На первом этапе планируется запуск двух новых заводов по плазмохимической деструкции. Их совокупная мощность позволит перерабатывать до 10 тысяч тонн опасных медицинских отходов классов Б и В, включающих шприцы, иглы, перевязочный материал и так далее», — обозначил он «дорожную карту». Кто станет оператором проекта, не уточняется, но ранее власти называли регионального оператора по сбору и утилизации мусора «Гринта», работающего по Восточной зоне.

«Власти Татарстана работают над созданием комплексной системы обращения с медицинскими отходами, где будет единый оператор, информационная система и мощности по их уничтожению. Таким образом, на уровне региона будет обеспечена полная прозрачность всего процесса обращения медицинских отходов, исключая их появление на обычных мусорных полигонах», — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Эфир».

«У кого-то отберем хороший бизнес»

Впервые ГК «Роснано» презентовала проект утилизации отходов в феврале 2023 года. Тогда на заседании совета директоров «ТНХИ-Х» директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин заявлял, что новая разработка основана на наследии ученых СССР, которые предложили оригинальный способ утилизации методом плазмохимической деструкции. Его преимущество в абсолютной безвредности для экологии. По этому поводу Рустам Минниханов даже пошутил: «У кого-то отберем хороший бизнес», — намекая, что серым дельцам придется уйти с рынка отходов.

Впервые ГК «Роснано» презентовала проект утилизации отходов в феврале 2023 года. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Однако ее внедрение забуксовало из-за долгой бюрократической процедуры признания новой технологии. А в феврале этого года Рустам Минниханов попросил поторопиться. «Я считаю, что этот проект нужен для республики. Как только у вас будет заключение Росприроднадзора — приступайте. Давно обсуждаем — надо запускать проект», — предупредил он.

«Татнефть» взялась за шины

«Курс руководства республики на внедрение самых передовых технологий в природоохранной деятельности и мощнейший промышленный потенциал Татарстана открывает возможности для пилотирования здесь практических всех экологических решений из банка технологий нашей компании «Эфир». К примеру, после заседания «Татнефтехиминвест-холдинга» мы ведем переговоры с компанией «Татнефть» о применении технологии плазмохимической конверсии для извлечения вторичных ресурсов при переработке пластиков и шин.

Ведутся переговоры с компанией «Татнефть» о применении технологии плазмохимической конверсии для извлечения вторичных ресурсов при переработке пластиков и шин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важно, что при ее применении не нужна какая-либо дополнительная подготовка отходов, а на выходе получаются синтетическое топливо, технический углерод и металлокорд, пригодные для вторичного использования», — прокомментировал «Реальному времени» гендиректор АО «Эфир» Иван Ожгихин.



По оценкам разработчиков, экономия от внедрения новой технологии составит свыше 62 млн рублей. Сейчас медицинские учреждения тратят на утилизацию отходов до 1 млрд рублей.

