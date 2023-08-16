Сергей Сотников, ТПП: «Новый КАМАЗ сейчас трудно найти на рынке»

Российские логистические операторы переориентировались на китайцев и автопром, тогда как татарстанские жалуются на дефицит авто

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Новый прайс на китайскую грузовую технику утвердят к 14—15 августа, пока продаем по старым ценам, без учета утильсбора», — заявляют в дилерских центрах китайских марок в Казани. С 1 августа поднялся утилизационный сбор на импортируемые в страну автомобили, и сильнее всего подорожание может ударить по китайским большегрузам. Ценовым преимуществом собрались воспользоваться логистические операторы, решив закупить тягачи модели КАМАЗ-54901. В то же время руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников посетовал на дефицит машин: «Седельных тягачей КАМАЗа на рынке практически нет в свободной продаже».

Дилеры китайских грузовиков держат «старые» цены

Новые ставки утилизационного сбора на ввозимые иностранные автомобили вступили в силу две недели назад, но в татарстанских дилерских центрах Sitrak, Shacman, FAW и Howo продолжают действовать прежние цены. Так, в федеральной сети сервисных центров «Клевер парк» сообщили «Реальному времени», что новые цены находятся на согласовании, прайс пока не утвержден.

— Повышение произойдет ровно на столько, сколько указано в официальных документах, — пояснили в отделе продаж коммерческой техники, отказавшись назвать конкретные значения.

По данным компании, новые цены будут установлены к 14—15 августа.

Если ориентироваться исключительно на ставки утильсбора, то повышение произойдет в пределах 700 тысяч рублей. Как следует из постановления правительства России, если до сих пор сумма утильсбора на автомобили с объемом двигателя 3,5 литра составляла 445 тысяч, то с 1 августа она поднялась до 1,235 млн рублей. Иначе говоря, для юридических лиц ее проиндексировали почти в 3 раза. Для физических лиц индексация произошла в разы — с 3 400 рублей до 1,235 млн рублей.

Для грузовых автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра установлены максимально высокие ставки утильсбора. realnoevremya.ru

Заметим, что для грузовых автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра установлены максимально высокие ставки утильсбора. Под них попала пятерка самых популярных на российском рынке марок китайских грузовиков — Sitrak, Shacman, FAW и Howo, чей объем двигателя варьируется от 6 до 12 литров. Отечественным производителям грузовой техники с сопоставимым объемом двигателя уплату утильсбора компенсирует бюджет.

Для сравнения, размер утильсбора для легковых автомобилей, в зависимости от объема двигателя, вырастет в 1,7—3,7 раза, на легкие коммерческие модели LCV — в 2,5—3,4 раза, на автобусы — в 2,2—4,8 раза, а на электробусы — в 8,7 раза. Повышение ставок не коснулось только электромобилей. «Повышение ставок коснется как новых, так и подержанных автомобилей, которые ввозятся юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, импортирующих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования», — поясняли ранее в Минпромторге РФ. В результате стоимость китайской техники оказалась выше отечественной.

«Авто-ПЭК» распробует КАМАЗ

Ценовой разницей решили воспользоваться крупные российские логистические компании. В этом году мультисервисный логистический оператор «Авто-ПЭК» начал планово обновлять автопарк.

— Мы уже приобрели 20 китайских тягачей марок Sitrak и Foton. Также рассматриваем закупку техники крупнейшего отечественного производителя — КАМАЗа: в этом году планируем приобрести 10 тягачей модели КАМАЗ-54901. Это будет первая за последние пять лет сделка по закупке нашей компанией отечественных грузовиков, — рассказал «Реальному времени» гендиректор компании Дмитрий Иевлев. — Нам предстоит оценить, насколько грузовики надежны при эксплуатации, удобны ли они в управлении, с какой периодичностью потребуется ремонт, какова стоимость техобслуживания.

По итогам июля КАМАЗ реализовал 2,6 тысячи новых машин, превысив на 4% прошлогодний результат. Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Обновление парка потребовалось в связи с тем, что компания запустила сборные грузоперевозки между Россией, Казахстаном и Кыргызстаном, а также открыла филиал и склад в Бишкеке. «Спрос на доставку товаров между Россией и Кыргызстаном продолжает расти. Поэтому до конца 2023 года мы планируем нарастить число рейсов между Россией, Казахстаном и Кыргызстаном, а также запустить новый маршрут в Китай. Плюс мы начнем развитие внутренней маршрутной сети в Кыргызстане, чтобы сделать перевозки доступными не только в центральные города республики, но и в небольшие населенные пункты. За счет этого планируем нарастить грузооборот в стране на 40% до конца года», — рассказал Сергей Моисеенков, директор по франчайзингу ПЭК.

Добавим, по итогам июля КАМАЗ реализовал 2,6 тысячи новых машин, превысив на 4% прошлогодний результат. Однако среди моделей лидером остается грузовик Sitrak C7H, который по итогам июля был реализован в количестве 2 549 единиц. «Продажи остальных моделей не дотянули и до тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь вошли еще FAW CA3310 (923 шт.), Shacman SX3258 (640 шт.), Shacman SX3318 (579 шт.) и KAMAZ 65115 (510 шт.)», — сообщало агентство «Автостат».

«Того, сколько КАМАЗ выпускает, не хватает рынку»

В то же время татарстанские грузоперевозчики отдают предпочтение «китайцам». «Мы выбираем из того, что есть на рынке. Сейчас здесь наиболее широко представлены китайские модели грузовиков, а техники КАМАЗ очень мало, можно сказать, практически нет», — объясняет руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ, директор ООО «Реверс» Сергей Сотников.

По его мнению, введение утильсбора — это попытка уравнять стоимость китайских и отечественных грузовиков. «В свое время мы должны были подтолкнуть развитие отечественного автопрома, а теперь видим, что его как не было, так и нет. Я считаю, что введение утилизационного сбора — это дополнительный налог. И что на выходе? Это некий квазиналог с продаж», — заявил он.

Президент некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана» и руководитель компании «АТЛ-Транс» Михаил Левашов считает, что подорожание китайских грузовиков связано с ростом курса юаня, а утильсбор лишь подкорректировал этот рост. «В начале года китайские грузовики приходили по цене 3,5 млн, теперь — около 8 млн рублей. Китайская техника подорожала из-за роста курса юаня. Утильсбор не так повлиял, как курсовая разница», — рассказал он. По словам руководителей двух ассоциаций, татарстанские перевозчики предпочитают работать на иномарках, так как купить новый КАМАЗ на рынке сложно.

— Сейчас КАМАЗ перегружен госзаказом. Седельные тягачи выпускаются по остаточному принципу. Предполагаю, что у завода физически нет возможностей «объять необъятное». Того, что КАМАЗ выпускает, не хватает рынку, — заметил Сергей Сотников.

Перевозчиков беспокоит, что челнинскую технику стали выпускать без нанесения VIN-кода на детали грузовика. «У любой иностранной техники есть ВИН-номер. И по нему мы можем определить, какая запасная часть установлена заводом, чтобы потом заранее купить в запас. А у КАМАЗа нет такого. Пока ее не снимешь, не узнаешь, что за деталь внутри машины. Подчас модель одна, а запчасти разные. КАМАЗ может комплектовать автомобили разными запасными частями. Они не маркируются. Для эксплуатантов это большое неудобство», — указал он.



Плюсы и минусы китайского автопрома

По этой причине многие перевозчики больше полагаются на китайскую технику, хотя статистика ее живучести еще не собрана. Но недавно портал Logirus выяснил ее достоинства и недостатки. «Говоря о недостатках, представители Delko и «Интра Логистикс» выделили повышенный расход топлива — в среднем на 2—3 литра на 100 км больше, чем у европейских тягачей. В то же время в «Дентро» (в парке 20 тягачей Dongfeng и Sitrak) повышенного расхода горючего не заметили: технический директор компании Илез Хамурзиев рассказал, что Sitrak при загрузке в 20 тонн расходует 27—28 литров на 100 км, в то время как Scania — почти 30 литров», — пишет портал. Неоспоримым преимуществом китайских машин перевозчики называют уровень комфорта, который, по мнению водителей одной из компаний, оказался даже выше, чем у европейских производителей. Другое преимущество — стоимость: китайский тягач обойдется в 8,5—12,5 млн рублей, тогда как «европейцы» сегодня стоят от 18 млн рублей».

В условиях роста цен подскочили продажи подержанной автотехники. И здесь на первом месте находится КАМАЗ с долей чуть более четверти (25,5%), сообщил «Автостат». В количественном выражении это составляет 28,5 тысячи купленных за полгода б/у челнинских большегрузов.