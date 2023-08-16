Сергей Сотников, ТПП: «Новый КАМАЗ сейчас трудно найти на рынке»
Российские логистические операторы переориентировались на китайцев и автопром, тогда как татарстанские жалуются на дефицит авто
«Новый прайс на китайскую грузовую технику утвердят к 14—15 августа, пока продаем по старым ценам, без учета утильсбора», — заявляют в дилерских центрах китайских марок в Казани. С 1 августа поднялся утилизационный сбор на импортируемые в страну автомобили, и сильнее всего подорожание может ударить по китайским большегрузам. Ценовым преимуществом собрались воспользоваться логистические операторы, решив закупить тягачи модели КАМАЗ-54901. В то же время руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников посетовал на дефицит машин: «Седельных тягачей КАМАЗа на рынке практически нет в свободной продаже».
Дилеры китайских грузовиков держат «старые» цены
Новые ставки утилизационного сбора на ввозимые иностранные автомобили вступили в силу две недели назад, но в татарстанских дилерских центрах Sitrak, Shacman, FAW и Howo продолжают действовать прежние цены. Так, в федеральной сети сервисных центров «Клевер парк» сообщили «Реальному времени», что новые цены находятся на согласовании, прайс пока не утвержден.
— Повышение произойдет ровно на столько, сколько указано в официальных документах, — пояснили в отделе продаж коммерческой техники, отказавшись назвать конкретные значения.
По данным компании, новые цены будут установлены к 14—15 августа.
Если ориентироваться исключительно на ставки утильсбора, то повышение произойдет в пределах 700 тысяч рублей. Как следует из постановления правительства России, если до сих пор сумма утильсбора на автомобили с объемом двигателя 3,5 литра составляла 445 тысяч, то с 1 августа она поднялась до 1,235 млн рублей. Иначе говоря, для юридических лиц ее проиндексировали почти в 3 раза. Для физических лиц индексация произошла в разы — с 3 400 рублей до 1,235 млн рублей.
Заметим, что для грузовых автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра установлены максимально высокие ставки утильсбора. Под них попала пятерка самых популярных на российском рынке марок китайских грузовиков — Sitrak, Shacman, FAW и Howo, чей объем двигателя варьируется от 6 до 12 литров. Отечественным производителям грузовой техники с сопоставимым объемом двигателя уплату утильсбора компенсирует бюджет.
Для сравнения, размер утильсбора для легковых автомобилей, в зависимости от объема двигателя, вырастет в 1,7—3,7 раза, на легкие коммерческие модели LCV — в 2,5—3,4 раза, на автобусы — в 2,2—4,8 раза, а на электробусы — в 8,7 раза. Повышение ставок не коснулось только электромобилей. «Повышение ставок коснется как новых, так и подержанных автомобилей, которые ввозятся юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, импортирующих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования», — поясняли ранее в Минпромторге РФ. В результате стоимость китайской техники оказалась выше отечественной.
«Авто-ПЭК» распробует КАМАЗ
Ценовой разницей решили воспользоваться крупные российские логистические компании. В этом году мультисервисный логистический оператор «Авто-ПЭК» начал планово обновлять автопарк.
— Мы уже приобрели 20 китайских тягачей марок Sitrak и Foton. Также рассматриваем закупку техники крупнейшего отечественного производителя — КАМАЗа: в этом году планируем приобрести 10 тягачей модели КАМАЗ-54901. Это будет первая за последние пять лет сделка по закупке нашей компанией отечественных грузовиков, — рассказал «Реальному времени» гендиректор компании Дмитрий Иевлев. — Нам предстоит оценить, насколько грузовики надежны при эксплуатации, удобны ли они в управлении, с какой периодичностью потребуется ремонт, какова стоимость техобслуживания.
Обновление парка потребовалось в связи с тем, что компания запустила сборные грузоперевозки между Россией, Казахстаном и Кыргызстаном, а также открыла филиал и склад в Бишкеке. «Спрос на доставку товаров между Россией и Кыргызстаном продолжает расти. Поэтому до конца 2023 года мы планируем нарастить число рейсов между Россией, Казахстаном и Кыргызстаном, а также запустить новый маршрут в Китай. Плюс мы начнем развитие внутренней маршрутной сети в Кыргызстане, чтобы сделать перевозки доступными не только в центральные города республики, но и в небольшие населенные пункты. За счет этого планируем нарастить грузооборот в стране на 40% до конца года», — рассказал Сергей Моисеенков, директор по франчайзингу ПЭК.
Добавим, по итогам июля КАМАЗ реализовал 2,6 тысячи новых машин, превысив на 4% прошлогодний результат. Однако среди моделей лидером остается грузовик Sitrak C7H, который по итогам июля был реализован в количестве 2 549 единиц. «Продажи остальных моделей не дотянули и до тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь вошли еще FAW CA3310 (923 шт.), Shacman SX3258 (640 шт.), Shacman SX3318 (579 шт.) и KAMAZ 65115 (510 шт.)», — сообщало агентство «Автостат».
«Того, сколько КАМАЗ выпускает, не хватает рынку»
В то же время татарстанские грузоперевозчики отдают предпочтение «китайцам». «Мы выбираем из того, что есть на рынке. Сейчас здесь наиболее широко представлены китайские модели грузовиков, а техники КАМАЗ очень мало, можно сказать, практически нет», — объясняет руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ, директор ООО «Реверс» Сергей Сотников.
По его мнению, введение утильсбора — это попытка уравнять стоимость китайских и отечественных грузовиков. «В свое время мы должны были подтолкнуть развитие отечественного автопрома, а теперь видим, что его как не было, так и нет. Я считаю, что введение утилизационного сбора — это дополнительный налог. И что на выходе? Это некий квазиналог с продаж», — заявил он.
Президент некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки Татарстана» и руководитель компании «АТЛ-Транс» Михаил Левашов считает, что подорожание китайских грузовиков связано с ростом курса юаня, а утильсбор лишь подкорректировал этот рост. «В начале года китайские грузовики приходили по цене 3,5 млн, теперь — около 8 млн рублей. Китайская техника подорожала из-за роста курса юаня. Утильсбор не так повлиял, как курсовая разница», — рассказал он. По словам руководителей двух ассоциаций, татарстанские перевозчики предпочитают работать на иномарках, так как купить новый КАМАЗ на рынке сложно.
Перевозчиков беспокоит, что челнинскую технику стали выпускать без нанесения VIN-кода на детали грузовика. «У любой иностранной техники есть ВИН-номер. И по нему мы можем определить, какая запасная часть установлена заводом, чтобы потом заранее купить в запас. А у КАМАЗа нет такого. Пока ее не снимешь, не узнаешь, что за деталь внутри машины. Подчас модель одна, а запчасти разные. КАМАЗ может комплектовать автомобили разными запасными частями. Они не маркируются. Для эксплуатантов это большое неудобство», — указал он.
Плюсы и минусы китайского автопрома
По этой причине многие перевозчики больше полагаются на китайскую технику, хотя статистика ее живучести еще не собрана. Но недавно портал Logirus выяснил ее достоинства и недостатки. «Говоря о недостатках, представители Delko и «Интра Логистикс» выделили повышенный расход топлива — в среднем на 2—3 литра на 100 км больше, чем у европейских тягачей. В то же время в «Дентро» (в парке 20 тягачей Dongfeng и Sitrak) повышенного расхода горючего не заметили: технический директор компании Илез Хамурзиев рассказал, что Sitrak при загрузке в 20 тонн расходует 27—28 литров на 100 км, в то время как Scania — почти 30 литров», — пишет портал. Неоспоримым преимуществом китайских машин перевозчики называют уровень комфорта, который, по мнению водителей одной из компаний, оказался даже выше, чем у европейских производителей. Другое преимущество — стоимость: китайский тягач обойдется в 8,5—12,5 млн рублей, тогда как «европейцы» сегодня стоят от 18 млн рублей».
В условиях роста цен подскочили продажи подержанной автотехники. И здесь на первом месте находится КАМАЗ с долей чуть более четверти (25,5%), сообщил «Автостат». В количественном выражении это составляет 28,5 тысячи купленных за полгода б/у челнинских большегрузов.
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