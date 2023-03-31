Где будет компьютерная столица России? / «Реальное время Live»
В октябре 2023 года компания ICL запустит в Татарстане первое производство по монтажу материнских плат мощностью 300 тысяч изделий в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 2 млрд рублей. В течение трех-пяти лет мощности завода могут достичь 1 млн плат в год. Сколько компьютеров сегодня производится в Татарстане, какие детали мы до сих пор закупаем за рубежом, сможем ли мы полностью импортозаместить все комплектующие и возродить микроэлектронику в России, обсудим с генеральным директором ICL и «ICL Техно» Евгением Степановым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/277088-gde-budet-kompyuternaya-stolica-rossii - я до сих пор в шоке, конечно, неужели это возможно?