Новости технологий

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Где будет компьютерная столица России? / «Реальное время Live»

12:00, 31.03.2023 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Где будет компьютерная столица России? / «Реальное время Live»

В октябре 2023 года компания ICL запустит в Татарстане первое производство по монтажу материнских плат мощностью 300 тысяч изделий в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 2 млрд рублей. В течение трех-пяти лет мощности завода могут достичь 1 млн плат в год. Сколько компьютеров сегодня производится в Татарстане, какие детали мы до сих пор закупаем за рубежом, сможем ли мы полностью импортозаместить все комплектующие и возродить микроэлектронику в России, обсудим с генеральным директором ICL и «ICL Техно» Евгением Степановым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    платы будут а микросхемы в них ставить не будут. к сведению микропроцессоры для компьютеров делают только в сша
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    В октябре 2023 года компания ICL запустит в Татарстане первое производство по монтажу материнских плат мощностью 300 тысяч изделий в год.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/277088-gde-budet-kompyuternaya-stolica-rossii - я до сих пор в шоке, конечно, неужели это возможно?
    Ответить
    Анонимно 31 мар
    нет невозможно. не будет массового выпуска материнок
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    казань - и спортивная столица, и культурная, и компьютерная
    Ответить
    Анонимно 31 мар
    Это же круто! Еще бы дороги починили, было бы вообще хорошо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости технологий

11:02 МСК Все новости
Новости раздела