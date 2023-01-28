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Видеоопрос: «Имеет ли для вас значение наименование высшей должности в Татарстане?»

00:00, 28.01.2023
Видеоопрос: «Имеет ли для вас значение наименование высшей должности в Татарстане?»
Фото: Михаил Козловский

Высшее должностное лицо Татарстана начнут именовать «Глава — Раис» уже в этом году — после вступления в силу поправок в Конституцию республики, которые были приняты в четверг на этой неделе. Госсовет РТ начал свою сессию с исторического и неожиданного решения — отказа от переходного периода, согласно которому именовать по-новому будут только вновь избранного лидера республики. Таким образом, Рустам Минниханов не сможет завершить срок своих полномочий как президент, как это планировалось ранее.

— Имеет ли для вас значение наименование высшей должности в Татарстане? Президент, раис, глава. Или это не важно? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан

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