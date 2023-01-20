Семья экс-премьера Астрахани Расула Султанова запускает «Казанские деликатесы» в Татарстане

Развитием бизнеса в республике займется дочь судимого за превышение должностных полномочий бывшего чиновника

Фото: правительство Астраханской области

Как стало известно «Реальному времени», торговая сеть мясокомбината «Астраханский» депутата Астраханской Думы VI созыва Шамсуди Газгиреева в ближайшее время начнет работать в Казани. Рулить бизнесом в Татарстане будет Руфия Султанова, которая зарегистрировалась в республике в конце прошлого года, создала фирму в Агропромпарке и подала заявки на регистрацию товарных знаков «Казанские деликатесы». По всем признакам, индивидуальный предприниматель Руфия Расуловна Султанова — это дочь бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова, который с 2019 года находился под стражей, а затем отбывал наказание в колонии строгого режима за операции с коммерческим кредитованием под нужды регионального бюджета. Султанов до сентября 2012 года управлял астраханским мясокомбинатом, а как выяснилось в суде, был связан с предприятием и позднее.



От астраханских деликатесов — к казанским



В Агропромпарке в скором времени откроется производство и магазин торговой сети мясокомбината «Астраханский». Предприятием владеет один из богатейших экс-депутатов Астраханской Думы Шамсуди Газгиреев. Кроме того, с мясокомбинатом связан бизнес бывшего премьер-министра Астраханской области Расула Султанова. В домашнем регионе сеть работает под названием «Астраханские деликатесы» и реализует колбасы, мясные изделия, пироги, хлеб по домашним рецептам, национальную татарскую выпечку и сладости.

Специально для первой торговой точки в татарстанской столице компания регистрирует товарные знаки «Казанские деликатесы». Одноименная фирма была учреждена по адресу казанского агропарка в ноябре прошлого года. Ее директором и учредителем выступила собственница астраханского ООО МПП «Астраханские деликатесы» Надия Байрамова.

Специально для первой торговой точки в татарстанской столице компания регистрирует товарные знаки «Казанские деликатесы». Фото: Росреестр

Татарстан — первый регион развития сети

По номеру телефона на сайте компании «Астраханских деликатесов» на звонок корреспондента «Реального времени» ответила индивидуальный предприниматель Султанова Руфия Расуловна. В статусе ИП она зарегистрировалась в Высокогорском районе Татарстана в декабре 2022 года.

— В других городах России нас пока нет, в Астрахани — наша основная работа, и в Казани вот-вот откроемся. Производство мы уже запустили в Агропромпарке на Аграрной, 2, и теперь у нас торговая сеть открывается. Будем продавать колбасные, мясные изделия и кондитерку, — рассказала Руфия Султанова.

Таким образом, первым регионом присутствия астраханской торговой сети за пределами области стал Татарстан. На вопрос, почему выбор пал на Казань, предпринимательница ответила:

— У меня пока нет ответа на этот вопрос, — сообщила она и добавила, что компания планирует работать на данный момент только в Казани и что она является собственником компании. — Торговая сеть у нас — ИП Султанова Руфия Расуловна, которая реализует продукцию «Казанских деликатесов». В Астрахани у нас другой предприниматель реализует продукцию мясокомбината «Астраханский». Пока мы на начальном этапе.

Фото: tatarstan.ru

Фамилия и отчество бизнесвумен наводят на мысль о ее родстве с бывшим премьер-министром Астраханской области Расулом Султановым, который был в числе учредителей мясокомбината «Астраханский». На прямой вопрос, не является ли она его дочерью, Руфия Султанова заявила: «Я не хочу отвечать на этот вопрос».

Тем временем недавно, подводя итоги 2022 года, глава Зеленодольского района Татарстана сообщал о некоем новом астраханском инвесторе, который обосновался на базе районного мясокомбината с целью запустить одноименный проект. «На базе бывшего зеленодольского мясокомбината площадью 23 тысячи кв. м формируется пищевой промпарк с якорным проектом «Казанские деликатесы» инвестора из Астрахани», — сказал Михаил Афанасьев.



Мясной бизнес астраханского премьера

Мясокомбинат «Астраханский» на рынке работает 16 лет, ассортимент выпускаемых изделий cоставляет более 140 наименований колбас и мясных деликатесов. Продукция представлена в федеральных гипермаркетах Астрахани, тысяче розничных магазинов, а также в торговой сети под собственной маркой «Мясокомбинат Астраханский», сообщается на сайте компании.

Фото: 2gis.ru

В декабре в областном Минэкономразвития сообщали об участии предприятия в нацпроекте «Производительность труда» — здесь внедряли принципы бережливого производства. Мясокомбинат стал вторым участником нацпроекта в регионе. Гендиректор и собственник компании — уроженец Чечни, депутат Астраханской Думы VI созыва Шамсуди Газгиреев, который, по данным местных СМИ, входит в пятерку богатейших депутатов региона. За 2020 год народный избранник заработал 32,09 млн рублей, что на 8,2 млн больше, чем годом ранее. В его собственности множество объектов недвижимости, куда входят 12 земельных участков, два жилых дома, две квартиры и еще около 40 «иных» объектов.

До Газгиреева мясокомбинатом «Астраханский» управлял Расул Султанов — бывший премьер-министр Астраханской области, которого в июне 2021 года приговорили к 5 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Под его руководством регион необоснованно оформил коммерческие кредиты на 6,2 млрд рублей по завышенной ставке. Из областного бюджета пришлось выплатить 405 млн рублей в качестве процентов, и это притом что в казне оставались средства и область вовсе не нуждалась в заимствовании. Признавший вину экс-глава правительства скоро может освободиться условно-досрочно, без УДО срок его заключения с учетом проведенного в СИЗО времени истекает в октябре.

Фото: ast-news.ru

Коммерческая деятельность бывшего астраханского премьера тесно связана с астраханским мясокомбинатом. Расул Султанов с 2007 года был в числе учредителей ООО «Астраханский мясокомбинат», а после его ликвидации с 2010-го — совладельцем нового юрлица предприятия ООО «Мясокомбинат Астраханский». Кроме того, до 2017 года он владел ООО МПП «Астраханские деликатесы». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Султанов руководил мясокомбинатом до сентября 2011 года, пока не стал вице-премьером — министром строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. Управлять предприятием остался его брат — Ринат Султанов, которого в 2012 году в роли директора и учредителя сменил депутат единоросс Шамсуди Газгиреев.

Расула Султанова задержали летом 2019 года на волне возбуждения десятка уголовных дел в отношений астраханских чиновников и бизнесменов вскоре после визита в область замгенпрокурора Андрея Кикотя. Тогда же астраханский премьер написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщали на судебном заседании по его делу в феврале 2021 года, Султанов до сих пор числится в ООО «Мясокомбинат Астраханский» в руководящей должности. Однако по открытым данным это не прослеживается.

Мясокомбинат «Астраханский», где трудится порядка 200 человек, 2021 год завершил с выручкой в 562,3 млн и чистой прибылью в 18 млн рублей.

В минувшую среду издание «Блокнот» сообщило, что бывшего премьера видели на свободе.