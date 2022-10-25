Из истории ЧМ по волейболу: Польша повторила результат Советов и ЧССР

Наконец-то победили хозяева чемпионата

После окончания чемпионата мира по волейболу и старта чемпионата страны «Реальное время» возвращается к циклу статей об истории предыдущих волейбольных чемпионатов планеты.



Почему в волейболе не было сборной бывшего СССР

На чемпионате мира 2014 года в Польше победили хозяева. До того дважды хозяева волейбольных чемпионатов мира побеждали, и оба раза это была сборная СССР, чемпион мира 1952 и 1962 годов. Чехословаки также были сильны на домашнем ЧМ-1966, после чего 48 лет и 11 чемпионатов мира хозяева не могли победить, максимум, занимая вторые места.

Перед польским чемпионатом мира у нас в стране резко выросла цена Универсиад. Казань-2013 подняла студенческие Олимпиады на невероятную высоту, что получило подтверждение и на примере волейбола. В 2011 году на Универсиаде в Шэньчжэне выступил игрок «Зенита-Казани» Евгений Сивожелез, и его в скором будущем пригласили в состав национальной сборной на участие в Кубке мира. А другой член той студенческой сборной, Алексей Обмочаев, через год стал олимпийским чемпионом.

Победа в Лондоне-2012 — это одно из самых ярких спортивных событий десятых. Причем второй подобный успех случился через 4 года у женской сборной по гандболу.

И та и другая сборные становились олимпийскими чемпионами и дважды вице-чемпионами, причем впервые синхронно отличились в Пекине-2008. Женский гандбол, после развала СССР, оказался у разбитого корыта, поскольку гегемоном в этом виде спорта была киевская команда «Спартак». Украина, а также Азербайджан и Литва, игроки которых формировали составы сборных СССР, куда изредка попадали гандболистки Краснодара и Ростова-на-Дону. Результаты пошли вверх только тогда, когда уже в российские времена начали давать результат школы Астрахани, Волгограда, Звенигорода, Майкопа, Тольятти.

Казань-2013 подняла студенческие Олимпиады на невероятную высоту. Фото: dspkazan.com

«Эхо войны»

В 2015 году команда из Таиланда «Бангкок Гласс» выиграла женский Кубок Азии, и это серьезная победа одной из соучастниц которой стала Нгуэн Тхи Нгос Хоа из Вьетнама. Через год к ней присоединилась Тран Ехи Тханх Тхуй. Не исключено, что их присоветовал тайскому клубу российский тренер Сергей Алексеев, ранее работавший там, а затем в чемпионате Вьетнама, с командой «Вьетсов Петро» из города Вунгтау. Содержит команду одноименное российско-вьетнамское предприятие, основную часть сотрудников которого представляют граждане России.

Женскую волейбольную лигу Вьетнама создали только в 1986 году, а сборная вышла на международный уровень в 2013-м. Мужчины начали играть только с 2004 года, спустя 29 лет после того, как завершилась война с Америкой. После страшной, кровопролитной Второй мировой войны Италия уже в 1946 году основала и федерацию, и местную волейбольную сборную, а ФРГ сделала это в 1955 году. В обоих случаях речь идет о странах, проигравших в войне, а Вьетнам вышел из нее победителем.

Другая страна, всерьез пострадавшая от США в XX веке, это Куба, но ее проблемы были связаны не с войной, а с побегами ведущих игроков.

Смена рулевого в сборной

После Владимира Алекно сборную возглавил Андрей Воронков, в тот сезон руководивший новосибирским «Локомотивом». Выбор выглядел логичным. Алекно выиграл с «Зенитом-Казанью» чемпионат страны и делегировал в сборную Николая Апаликова. Вице-чемпион «Локомотив» подготовил троих Артема Вольвича, Валентина Голубева и Павла Мороза, а бронзовый призер «Белогорье» двух Дмитриев — Ильиных и Мусэрского. Из «Динамо» Москва (Денис Бирюков, Сергей Гранкин, Артем Ермаков), из нижегородской «Губернии» (экс-украинец Николай Павлов, Сергей Савин), из кемеровского «Кузбасса» (Сергей Макаров), из «Динамо» Краснодар (Андрей Ащев), из «Факела» Новый Уренгой (Алексей Спиридонов).

Состав мог бы быть и другим, но из-за травм не досчитались Алексея Вербова и Евгения Сивожелеза. Алексей Обмочаев женился, с чем его на тот момент можно было поздравить (впоследствии он успел развестись), и у него начался период, характеризуемый классиками, как головокружение от успехов. А еще Александр Волков, игравший на победной Олимпиаде по принципу: все для фронта, все для победы. Снова стоит отметить регионы, которые так или иначе поучаствовали в подготовке сборников: Ильиных из Сочи, Спиридонов из Тулы, затем тренировался в Калуге, а Нижневартовск вырастил Артема Ермакова и Артема Вольвича.

Состав мог бы быть и другим, но из-за травм не досчитались Алексея Вербова (на фото) и Евгения Сивожелеза. Фото: zenit-kazan.com

Кончина «Спартака»

Россия продолжала делегировать своих игроков в команды других стран. Казахстан «подписал» Сергея Радкевича и Сергея Окунева (тут не надо путать с тезкой и однофамильцем, выступающим за паралимпийскую сборную России по волейболу).

Увы, не все так хорошо обстояло в клубном волейболе. В это время начало заметно лихорадить команду «Спартак» из Москвы, а в 2015 году она была расформирована. Созданная в 1935 году, расформированная в 1961-м. Ее ликвидация произошла в год 70-летия Великой Победы. Волейболисты-фронтовики «Спартака» это Евгений Алексеев и Григорий Берлянд, Виктор Мальцман и Александр Маментьев, Илья Музыкантский и Дмитрий Рахитис, Семен Фейгин и Дмитрий Ярочкин, а также Константин Рева и Анатолий Чинилин, которые после войны выступали за сборную СССР, как и их бывшие партнеры Владимир Щагин и Семен Щербаков. В 1991 она была воссоздана и стала первой частной командой в российском волейболе.

Противостояние со сборной Саммелвуо

Россия начала чемпионат мира с пяти побед на групповом этапе. Канада, Египет, Мексика и Китай были даже не замечены, а вот с Болгарией пришлось потрудиться — 3:2. Эта уверенная поступь дала нам восемь очков, поскольку вместе с нами во второй этап пробились Болгария, Канада и Китай. Первым соперником России на втором этапе стала сборная Финляндии во главе с Туомасом Саммелвуо. Далее переиграли Кубу, её на том чемпионате не обыгрывал только ленивый. В предпоследнем туре были сильнее Германии, а вот на финише была осечка с Бразилией, которая выиграла три чемпионата мира подряд, и нацеливалась на четвертый. Да еще и реванш хотела взять за поражение в лондонском финале, пусть и без Алекно на тренерском мостике, Михайлова на острие атак, Обмочаева на позиции либеро, Волкова на блоке.

На втором групповом этапе вылетела сборная Аргентины, и для человека, наблюдающего за волейболом время от времени, это по-настоящему загадочная команда, состоящая из одних и тех же игроков. На самом деле, Альбиселесте переживала период прихода в команду сыновей вчерашних героев. У Родриго Кироги — сыновья Гонзало и Рауль, у Даниэля Кастеллани — также Рауль, у Джона Уриарте — сын Николас, у Уго Конте — Факундо. При этом сам Уго Конте играл до 44 лет, еще два года, после того, как заиграл его сын Факундо, и последний сезон они провели в одной команде ГЕБА, Гимнасия и Эсгрима из Буэнос-Айреса. Чуть меньше Конте играли Густаво Шолтис — 41 год, экс-белогорец Алехандро Спайич — 40 лет, Вальдо Кантор — до 37 лет, Хавьер Вебер и Маркос Милинкович (до 36 лет). Иными словами, это сборная долгоиграющих отцов-«героев».

США — Аргентина. Фото Pit1233 / wikipedia.org / CC0

Бразильцы, мы и немцы и вышли в следующий, третий групповой этап, куда также попали Франция, Польша и Иран. Германия и Иран в шестерке сильнейших — это, конечно, сенсация. Как и то, что хозяева чемпионата итальянцы вылетели из борьбы за медали. Как США, Сербия, многим командам приходилось подумывать о предстоящей смене поколений.

Третий групповой этап представлял из себя два микротурнира с участием трёх команд в двух группах. В первой Франция обыграла Германию и Иран, причем, немцев разгромила, а с Ираном изрядно помучилась — 3:2. А вот немцы переиграли персов методично и уверенно. Во второй группе Польша вытянула пятисетовую игру с Бразилией, затем южноамериканцы разгромили нашу сборную, и поляки опять же в пяти сетах переиграли сборную Воронкова. Затем был победный полуфинал с Германией, а в другом матче Бразилия обыграла Францию и вышла в финал. И даже выиграла стартовый сет, но затем Польша победила трижды, и стала чемпионом мира, спустя 40 лет. Под руководством французского наставника Стефана Антига. Что касается трехцветных, то недавний партнёр Антига по сборной Франции Лоран Тилли не смог настроить своих ребят на бронзовый матч с Германией — 0:3. Кроме этого, чемпионат запомнился тем, что на матче открытия, проведённой на футбольном стадионе, собралось 82 тысячи человек. До количества — 96 500 человек на «Маракане» во время товарищеского матча Бразилии и СССР в 1983 году не хватило совсем чуть-чуть.

Франция-Бельгия. Фото Walterverkezen / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Николай Апаликов, учредитель фирмы, занимающейся арендой спецтехники. Семён Полтавский, ныне занимается строительно-ремонтными работами, учредив соответствующую фирму. Хачатур Степанян, развивает гостиничный бизнес.

Денис Калиберда входил в состав сборной Германии, завоевавшей бронзу ЧМ-2014, и это еще один уроженец советской Полтавы, который был увезён в раннем возрасте в Германию, где его отец, волейболист Виктор Калиберда, заканчивал карьеру.

Алексей Обмочаев, олимпийский чемпион Лондона-2012, родом из Кисловодска. Волейболистом был его старший брат Александр Ноздрачев, и сейчас в волейбол играет племянник Никита Лясов. Филипп Воронков начинал заниматься волейболом в родном Барнауле, где сейчас работают тренером его дядя Иван Воронков, и играет двоюродный брат Никита Воронков.

Майкл Санчес-Божулев, кубинский волейболист, родившийся во времена Советского Союза в Полтаве, ярко заиграл в российской Суперлиге, что вызвало разговоры о необходимости привлечения его в сборную России. Лукаш Дивиш, Словакия. Родившийся в Чехословакии волейболист столь долго и успешно играл в новосибирском «Локомотиве», что добился приглашения в сборную России и сыграл неё шесть матчей.

Кубу продолжали преследовать неудачи с игроками. Абрахан Альфонсо, Норберто Кальво, Роландо Сепеда, Томас Соса и Османи Уриарте были отчислены из сборной Кубы перед Олимпиадой в Рио из-за неподобающего поведения. Кое-кому даже пришлось отсидеть в местах не столь отдалённых. Вместе с игроками пострадал и главный тренер сборной Санчес Родолфо.

Чемпионат мира, 2014. Польша, 24 участника.

Золото Польша, серебро Бразилия, бронза Германия.



Джаудат Абдуллин