Первое поражение и отставка Платонова

Как в тюрьме сыграли товарищеский матч

Волейбольный чемпионат мира во Франции в 1986 году стал последним, где советские волейболисты завоевали медали. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

«Выучили на свою голову. Облысели все»

Фраза фрау Бунша из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» очень подходит под описание итога мирового чемпионата 1986 года. Победную серию сборной СССР под руководством Вячеслава Платонова, начавшуюся в 1977 году, прекратили наши ученики американцы, обыграв советскую сборную на Кубке мира 1985 года в Японии. Во Францию на чемпионат мира сборную повез Геннадий Паршин из рижского «Радиотехника». У Платонова была операция по лечению язвы, но есть версия, что его отставили от сборной, поскольку он один из немногих великих тренеров того времени, если не единственный, кто не поддержал решения высшего руководства страны о бойкоте Олимпиады-1984. В итоге тот год завершился первым и последним розыгрышем Кубка Японии, где по инициативе местного сенсея Ясутаки Мацудайры удалось собрать воедино все сильнейшие команды того времени. И в финале СССР обыграл США — 3:1.

Впрочем, Платонов все-таки прилетел в Париж, пребывая там в качестве аккредитованного журналиста газеты «Вечерний Ленинград».

Вячеслав Платонов. Фото: wikipedia.org

В том же 1985-м французы впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы, в тот раз бронзовые, но у них в составе сразу несколько волейболистов — Филип Блэн, Эрик Бувье, Лоран Тийе и Ален Фабиани, которые станут звездами мирового масштаба. Федерация нашла возможность собрать сборников в состав национальной команды, освободив их от выступлений в чемпионате страны. А с прицелом на «светлое будущее» открыли в 1983 году Центр национального волейбола (CNVB), лучшие игроки которого выступали в команде под названием «Франс Авенир» (французская молодежь). Чтобы эмоционально вдохновить волейболистов, перед чемпионатом мира провели встречу с коллегами из футбольной сборной Франции, о чем написал лучший волейбольный журналист СССР и большой франкофил Лев Россошик.

Американцы приехали на чемпионат мира в ранге олимпийских чемпионов. У них небольшие замены, вместо Дага Билла сборную стал тренировать Марв Данфи, вместо этнического латыша Берзиньша в составе появился этнический японец Эрик Сато.

Чемпионат мира — 1986 мог стать первым в истории, где бы соревновалась иностранная сборная под руководством советского тренера. Виктор Тюрин, работавший ранее с женской сборной СССР, возглавил лидера африканского континента — сборную Туниса. Это было удивительно еще и потому, что отношения с Тунисом в то время нельзя было назвать безоблачными, поскольку эта страна бойкотировала Олимпиаду в Москве. Но Тунис, до этого безоговорочный лидер Черного континента, проиграл в отборе хозяевам турнира в Египте. Причем проведение волейбольного турнира в Египте не остановило даже убийство президента Анвара Садата, произошедшее в конце 1981 года прямо во время военного парада.

— Ненавижу эту страну, — так выразил свое отношение к Египту руководитель белгородского ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин.

Правда, сказано это было по другому поводу, поскольку в молодости Шипулин там служил советским военным инструктором, однажды даже побывав в местном плену.

В ранге олимпийских чемпионов на чемпионат мира приехали американцы с тренером Марвом Данфи (на фото). Фото: Pepperdine Athletics

Первые успехи Жукова, Алекно и Воронкова

В 1983 году сборная РСФСР победила на Спартакиаде школьников СССР. Главным тренером был Валентин Жуков, тогдашний председатель Федерации волейбола Московской области. Через 3 года его подопечные участвовали в Спартакиаде СССР — 1986, по итогам которой отличились два будущих тренера сборной России Владимир Алекно и Андрей Воронков, который стал бронзовым призером в составе сборной Литовской ССР. Алекно стал вторым в составе сборной Москвы, и это был большой успех воспитанника белорусского волейбола, два игрока которого уже, как и Алекно, выступали в составе ЦСКА. Это братья Александр и Юрий Сапеги, ранее Сергей Хлобыстов, а позже еще трое отправились в ленинградский «Автомобилист» — Иван Загорский, Константин Щеликов и новоиспеченный наставник питерского «Зенита» Андрей Толочко. Все они воспитанники города Гродно.

В ЦСКА волейболистов собирали воинским призывом, а почему молодежь стремилась в Ленинград? Все дело в том, что Северная столица располагала одной из лучших баз для совершенствования молодых спортсменов. Это школа-интернат спортивного профиля, ШИСП 82. Знаменитая своим баскетбольным направлением под руководством директора Анатолия Штейнбока, чуть меньше футбольным и волейбольным. Причем юные спортсмены изучали общеобразовательные программы совместно. Так, волейболист Андрей Толочко вспоминал, что его одноклассниками были баскетболист Евгений Пашутин и футболист Олег Саленко. Подобные ШИСПы в Советском Союзе открывали также в Алма-Ате, и успехи женской волейбольной команды АДК из Алма-Аты во многом связаны с деятельностью местного спортинтерната. Открылся такой и в Свердловске, где в 1976 году было создано отделение женского волейбола, а в 1980-м — мужского под руководством известного тренера Валерия Алферова.

Платонов: сапожник без сапог

В 1984 году состоялся единственный чемпионат страны в восьмидесятых, который волейбольный ЦСКА проиграл. Причем попустил вперед себя и рижский «Радиотехник», и подмосковное «Динамо, за которое еще играл молодой Ярослав Антонов. Обе команды набрали равное количество очков, что потребовало дополнительного матча, который был назначен на февраль.

Однако 9 февраля скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, в стране объявили траур, и на какое-то время всем стало не до волейбола. Когда же жизнь наладилась, «Радиотехник» сумел победить «Динамо» и прервать гегемонию ЦСКА. Все-таки из их состава «армейцы» никого не могли выдернуть, что позволяло формировать команду вдолгую. И у рижан к вечно молодому Павлу Селиванову прибавились Александр Белевич, Раймонд Вилде, а также чемпионы мира среди молодежи Сергей Буча и Юрис Грантиньш.

Вместе с Чесноковым «армейцы» вскоре вернули себе чемпионство, победили и в 1986 году. Фото: cska.ru

В ЦСКА тут же поменяли главного тренера, вместо Валерия Клигера вернулся Юрий Чесноков. Клигера отправили в женскую команду ЦСКА, еще с Гиви Ахвледиани складывалась такая любопытная тенденция отправлять к женщинам тех, кто «прокололся» с сильным полом. Вместе с Чесноковым «армейцы» вскоре вернули себе чемпионство, победили и в 1986 году. Из их состава на чемпионат мира были вызваны шестеро — Ярослав Антонов, Валерий Лосев, Юрий Панченко, Игорь Рунов, Александр Савин, Юрий Сапега. Вице-чемпиона СССР «Радиотехник» представляли трое — Белевич, Вилде и Селиванов (сразу понятно, кто теперь главный тренер сборной). Из бронзового призера «Динамо» был вызван Владимир Шкурихин плюс Александр Сорокалет из «Политехника» (Одесса) и только один Вячеслав Зайцев из «Автомобилиста», которого продолжал тренировать великий отставник Вячеслав Платонов.

Мы готовимся все сдавать и всем сдаваться

Из членов советского Политбюро двое не скрывали своих болельщицких пристрастий — это «армеец» Леонид Брежнев и «спартаковец» Константин Черненко. Сменившему его у руля страны ставропольцу Михаилу Горбачеву спорт был в принципе неинтересен, но гораздо хуже было то, что спорт был неинтересен и другому ставропольцу, Марату Грамову, человеку, который руководил этой отраслью с 1983 по 1989 год, не вникая в суть ее развития.

Переосмысливая прошлое, начинаешь совсем по-другому оценивать давно известные факты. Например то, что Михаил Горбачев был назначен на пост генсека ЦК КПСС 11 марта 1985 года. 26 апреля им был подписан Варшавский договор, продливший еще на 20 лет деятельность военного союза европейских социалистических стран. А уже летом того года вступил в действие объявленный в одностороннем порядке Советским Союзом мораторий на любые испытания ядерного оружия. Это было приурочено к 40-летней годовщине трагедии Хиросимы и Нагасаки, только вот авторы этой трагедии — США — к мораторию так и не присоединились. В итоге в СССР «помораторили» в одиночестве до февраля 1987 года и вернулись к практике испытаний ядерного оружия. Но демонстрация была очевидной: мы готовы все сдавать и всем сдаваться.

«Калев» едва ли не самый невезучий из всех советских волейбольных команд. Фото: beatles.ru

Волейбол за решеткой

Семидесятые-восьмидесятые годы — это вереница дисквалификаций спортсменов, связанных с нарушением таможенных правил. Более того, иногда это приводило к тюремным срокам, как у баскетболистов Ивана Дворного, а затем, опосредованно, у Михаила Коркия.

В волейболе также случился конфуз с заключением под стражу, но по другим мотивам и, соответственно, уголовной статье. В январе 1986-го три волейболиста таллинского «Калева» Аво Кеель, Парри Крууда и Рейн Линк подрались с охранником в общежитии ТПИ, после чего Линк и Крууда были осуждены на 3 года, а Кеель (он пугал охранника перочинным ножом) — на 4 года. Отсидели недолго, уже в 1987 году Линк и Крууда вышли по амнистии, а через год освободился и Кеель. Но «Калев», едва ли не самая невезучая из всех советских волейбольных команд, снова пострадал. Тогда собирался многообещающий состав, в котором были чемпионы мира среди молодежи Рамон Пунди и Андре Салумаа, будущий игрок сборной СССР Яанус Лиллепуу, но буквально в один момент все пошло наперекосяк. С другой стороны, этот эпизод украсил жизнь советских заключенных. С разрешения руководства колонии Аво Кеель с друзьями соорудил волейбольную площадку и сыграл товарищеский матч с командой чемпионата Эстонии, специально запущенной для этого за решетку. Так что матч футболистов Кокорина и Мамаева в заключении далеко не первый.

Через год два волейболиста «Калева» из Таллина Магнус Нийнемяги и Вардо Тикас первыми из советских волейболистов приняли участие в чемпионате мира по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро.

Как мы проиграли ЧМ

Набравшая ход Франция выиграла свою группу, опередив Италию и Китай. Вторая группа выглядела посильнее, и тут наша команда заняла 1-е место, вслед за ней Куба и Польша. В третьей группе Бразилия и Болгария были выше Чехословакии. Молодые болгары очень опасны, но еще более опасны американцы, и они легко выиграли свою группу, пожалуй, самую сильную на стартовом этапе — Аргентина, Япония, Греция.

Поскольку на этом ЧМ число участников сократилось до 16, то на втором этапе были составлены группы по шесть команд. И мы победили в своей, обыграв в том числе американцев, после чего вышли в полуфинале на Болгарию. У болгар очень вовремя подоспели два 20-летних волейболиста Любомир Ганев и Димитр Тонев, там еще двое их ровесников в составе Драгиев и Христов, а за опыт отвечали 25-летние Борислав Кьосев и Илиан Казийски, отец Матея Казийски. Но в этот раз борьбы не получилось — 15:8, 15:2 (!) и 15:13.

Александр Савин. Фото: cska.ru

Увы, в финале наша сборная не смогла рассчитывать на лучшего связующего Вячеслава Зайцева, у которого была высокая температура. Советские волейболисты смогли победить только в первой партии. Начали ее, проигрывая — 1:8, затем за счет блока выиграли — 15:12. Но остальные три выиграли американцы, которые весь чемпионат провели в 11 человек, не задействовав 20-летнего таланта Скотта Форчуна. Что любопытно, поражение от США не вызвало никакой реакции со стороны руководства. По словам одного из лидеров той команды, Александра Савина, главный тренер Геннадий Паршин изначально согласовал с Госкомспортом итоговую цель — попадание в призеры. То есть Платонова в 1985 году сняли после первого за 8 лет поражения в Кубке мира, а тут не обязательно было выигрывать чемпионат. Тот же Савин сетовал, что игроки после тренировок разбредались по бутикам и магазинам, перефразируя слоган: «Увидеть Париж — и прибарахлиться». Подобная практика была у советских спортсменов, но зачастую такое позволялось уже после побед, когда город «отдавался на разграбление победителям». Либо после коммерческих турниров, в которые посылали, опять же, чемпионов. Кстати, и таможня тогда либеральнее относилась к перевесу багажа.



P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Волейболисты ленинградского «Автомобилиста» еще до распада СССР разъехались по многим странам, которые в то время принято было называть капиталистическими. Ленинградец Юрий Кузнецов стал игроком чемпионата Швеции. Сергей Грибов — в Италии, как и Вячеслав Зайцев, Альберт Дилленбург — во Франции, где стал играть за местную сборную, как и экс-игрок подмосковного «Динамо» Дмитрий Цветков.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Воркута — Дмитрий Желтуха. Иваново — Дмитрий Цветков. Иркутск — Евгений Митьков. Новокуйбышевск — Сергей Орленко. Обнинск — Олег Антонов, Алексей Ланкевич, Георгий Ряжнов. Тула — Олег Согрин. Элиста — Арсен Кириленко, Станислав Шевченко.

Чемпионат мира, 1986. Франция, 16 участников.



Золото — США, серебро — СССР, бронза — Болгария.

Джаудат Абдуллин