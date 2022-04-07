Следком России: на Украину прибыли почти 600 иностранных наемников из 47 стран

Фото: Максим Платонов

В распоряжении Следственного комитета России находится список из почти 600 иностранных наемников, которые прибыли на территорию Украины из 47 стран. Об этом стало известно по итогам совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Как отметили в Следкоме, в настоящее время устанавливается местонахождение иностранных наемников. Также выясняются обстоятельства их участия в конфликте, передает ТАСС.

Фото: sledcom.ru

Недавно Вооруженные силы России предложили украинским военным, националистам и иностранным наемникам, засевшим в Мариуполе, сложить оружие и покинуть город в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Сложившим оружие пообещали сохранить жизнь.

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Диана Жиленкова