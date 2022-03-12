«Раз Европа не будет ремонтировать оборудование, этим займемся мы»

В Татарстане готовятся заменить импортные комплектующие и обслуживание на ряде производств

Фото: Максим Платонов

В условиях западных санкций из-за спецоперации на Украине в Татарстане активно обсуждают варианты импортозамещения. Федеральные власти также уверены, работа в этом направлении в конце концов приведет к укреплению и повышению независимости российской экономики. Для нашей республики, как для промышленного региона, где сосредоточены гиганты нефтехимии, авиа- и автомобилестроения, замена иностранного оборудования и комплектующих актуальна вдвойне. И, как выяснило «Реальное время», конкретные шаги уже предпринимаются. Один из основных показателей, по которому можно судить о непрерывном производстве — энергопотребление — по сравнению с предыдущим месяцем не снизился. Кроме того, в республику может прийти инвестор, который намерен ремонтировать импортные станки со всей страны. Подробности — в нашем материале.

«Одномоментно производство не встанет»

В вопросах импортозамещения уже намечены первые шаги, но в ряде отраслей быстро найти замену иностранной продукции будет проблематично, предупреждают эксперты. Так, профессор института управления, экономики и финансов КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох в беседе с «Реальным временем» отметил, что сложным в плане импортозамещения может стать уход с российского рынка нескольких ведущих производителей программного обеспечения.

— Пока действующее ПО использовать можно, но новое приобрести не получится. Для определенных отраслей ПО имеет большое значение. В моменте «здесь и сейчас» этот фактор, пожалуй, не представляется столь опасным. Но если ситуация продлится дольше — это грозит тем, что некоторые наши компании не смогут работать, как раньше, если не будут иметь доступ к определенным товарам, услугам, программному обеспечению, электронике и так далее. Тем более что два основных производителя компьютерных процессоров тоже отказались осуществлять поставки в Россию. Заместить эти поставки будет очень сложно, — заявил экономист.

Сложно, по его словам, будет быстро заменить большой авиапарк иностранных лайнеров, порядка 500—700 самолетов: «Даже с учетом того, что мы можем производить самолеты, — чтобы нам произвести такое количество, потребуются многие годы».

Фото: kpfu.ru

Обозначая проблемы, связанные с импортозамещением, которые могут наибольшим образом затронуть Татарстан, Кох отмечает: учитывая, что республика является промышленно развитой, проблемы возникнут именно с промышленным оборудованием.

— Не секрет, что большая часть станков и современного оборудования — это импорт. Многие потребительские товары производятся на территории России, но произведены на иностранном оборудовании, по иностранным технологиям, зачастую с применением иностранных комплектующих, материалов, — перечисляет экономист. — В этом плане может возникнуть проблема в части обслуживания, обновления парка промышленного оборудования, который, к сожалению, в России не производится или производится в недостаточных количествах или недостаточного качества. Возможно, часть оборудования можно воспроизвести на отечественных производственных мощностях — но в любом случае это нелегко.

Учитывая статус Татарстана как одного из крупнейших сельхозпроизводителей, еще один проблемный аспект заключается в использовании импортных материалов в сельском хозяйстве — семян, кормовых добавок, ветеринарных препаратов: «Понятно, что основная масса используемого сырья — наша, отечественная продукция, но есть и импортная часть. И ее отсутствие на внутреннем рынке может стать проблемой». Однако в любом случае варианты замены найдутся, уверен эксперт:

— Все равно одномоментно производство не встанет. В любом случае есть запасы, по инерции что-то развивается, — прогнозирует профессор, — Не все товары и компании попали под санкции, какие-то точечные проблемы могут возникать.

Фото: Илья Репин

Кох убежден, что оперативно необходимо искать новых поставщиков в странах, готовых работать с Россией. А в более долгосрочной перспективе — разворачивать собственные производства, замещать имеющимися комплектующими. В пример собеседник приводит челнинский автогигант КАМАЗ, который анонсировал производство классических грузовиков исключительно из отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что автозавод до конца марта планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Об этом сообщал гендиректор торгово-финансовой компании Дмитрий Леонов. Решение принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Теперь КАМАЗ не может выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins из США, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии. Весь модельный ряд будет производиться в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КАМАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. Если модификации с российскими комплектующими будут отсутствовать, то заказ не примут в производство, отметил Леонов.

Представитель КАМАЗа Олег Афанасьев сообщил, что пока компания обеспечена комплектующими, поэтому продолжает выпуск более дорогих серий грузовиков. Он отметил, что рынок сократится из-за ухода иностранных брендов. В связи с этим доля концерна на рынке может даже вырасти.

Фото: Сергей Афанасьев

«Возможности импортозамещения рассматриваются в экстренном порядке»

Сергей Майоров, председатель правления машиностроительного кластера Татарстана, комментируя ситуацию «Реальному времени», признал: «в России долгое время воевали по импортозамещению — но больше на словах, чем на деле».

— Все говорили, что импортозамещением заниматься надо. Но делали это ни шатко, ни валко. Думали, что есть импорт — вот и хорошо. Если вдруг будет отечественный аналог дешевле и не уступающий по качеству — тоже неплохо. Но все шло в вялотекущем режиме, не рассматривалось в срочном порядке. Сейчас возможности импортозамещения рассматриваются в экстренном порядке, — отметил Майоров. — Жизненно важно обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов, нефтедобычу, геологоразведку.

Майоров рассказал, что сразу после введения санкций в машиностроительный кластер Татарстана начали поступать заказы как от нефтегазового, так и машиностроительного сектора России.

— От нефтегазового сектора России заказы касаются в первую очередь изготовления запасных частей, как долгосрочное предложение по импортозамещению оборудования иностранного производства. И по нефтесервису в том числе, потому что и в этой сфере у нас определенные компетенции тоже есть. Что касается отрасли автомобилестроения, мы начали получать огромное количество заказов в первый же день введения санкций по изготовлению продукции, автокомпонентов, которые производились в странах Европы.

По словам собеседника, поступают заказы и по изготовлению литья — оборудование для этой деятельности очень дорогое, и ранее небольшие заказы было выгоднее делать за рубежом.

Фото: Максим Платонов

— Я думаю, сейчас будет какое-то движение в этом направлении по приобретению соответствующего оборудования. У нас накоплен тот объем заказов, который позволит кластеру приобрести необходимую технику с разумными сроками окупаемости, — считает он.

Отвечая на вопрос, где возможно будет приобрести такое оборудование, Майоров отметил, что Европой и Америкой мир не заканчивается.

— В последнее время Китай набрал соответствующие компетенции, и там очень хорошее оборудование выпускается. После предыдущего кризиса, когда курс рубля к доллару серьезно подрос, многие машиностроительные компании переориентировались на китайские станкостроительные заводы, набравшие хорошую репутацию. Только на западном оборудовании свет клином не сошелся — есть могучий Китай, который после последнего кризиса уже начал замещать часть необходимого оборудования из Японии, Европы, — говорит собеседник. — И сейчас этот процесс еще больше активизируется — будем покупать достаточно неплохое оборудование в Китае. Тем более оно намного дешевле и намного конкретнее европейских станков в области металлообработки. Понятно, есть некоторые позиции по высокоточному оборудованию, которые не делает Китай. Но я уверен, что русский человек всегда найдет, как купить себе станок. В конце концов, транзит через третью страну, если его сильно не афишировать, никто не исключает.

В Татарстане может «прописаться» сервис для импортного оборудования

Майоров признал факты отключения станков от иностранного «софта». Однако все предприятия проинформированы о необходимости отключения обновления ПО. В таком случае работу на оборудовании продолжить можно, просто без обновления до следующей версии программного продукта.

Еще один проблемный момент — сервисное обслуживание оборудования иностранного производства. Но и этот вопрос можно решить внутренними усилиями, убежден эксперт.

Фото: Максим Платонов

— На этой неделе к нам обратился инвестор из Москвы, который запросил 20 тысяч квадратных метров площадей на территории Татарстана под ремонт иностранного оборудования. Если мы сможем ему предоставить помещения на хороших условиях, продать или отдать в аренду — все может получиться. Он собирается ремонтировать у нас все иностранное оборудование в Российской Федерации. Новые тренды подталкивают предпринимателей на новые шаги. Предприниматели быстро занимают пустующие ниши — раз Европа не будет ремонтировать оборудование, этим займемся мы.

По словам собеседника, этот инвестор намерен закупить большой парк оборудования и значительную часть комплектующих производить самостоятельно. И часть из них планирует размещать на предприятиях татарстанского кластера. Аддитивные технологии, наличие 3D-принтеров и сканеров позволяют проводить эту работу.

— Сканировать и сделать чертеж любой детали не представляет особого труда — Китай пошел по этому пути и быстро поднялся. И мы можем пойти, — убежден Майоров.

Собеседник напоминает, что китайский иероглиф «кризис» одновременно обозначает и «возможность».

— Сегодня в машиностроении Татарстана паники никакой нет. Есть проблемы, по которым пишутся дорожные карты, протоколы и ведется соответствующая работа. Есть определенные моменты, требующие переориентации на новых поставщиков. Но в этом месяце мы особо внимательно отслеживали такой показатель, как энергопотребление. И оно не изменилось. Если бы был обвал производства — фабрики и заводы бы закрылись, и произошло значительное снижение энергопотребления, — поясняет он. — Пока энергопотребление в республике идет на обычном уровне. Этот показатель дает нам право надеяться, что все наши предприятия работают. К нам не поступает кричащих сигналов о критических ситуациях.

Фото: Максим Платонов

Предложения в адрес правительства России

Майоров рассказывает, что кластер адресовал несколько писем в адрес главы правительства России Михаила Мишутина по проблемам процентов под кредиты — цифры в 25—30% просто губительны для машиностроения. Учитывая, что поднялись цены на все, оборотки не хватает. А банки предлагают деньги под бешеные проценты.

— Мы просим вернуть нормальные проценты, чтобы не угробить машиностроение, — говорит он. — Сегодня скакнули цены на цветные металлы, потому что все цены привязаны к Лондонской бирже. Мы просим Мишустина ввести квотирование или специальные цены для внутреннего рынка.

Собеседник издания на следующей неделе планирует выступить с докладом в Госдуме по изменениям в 41-м постановлении (Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. N41 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения»).

— Мы предлагаем упростить процедуру и сделать это постановление основным в России по импортозамещению в целом. В таком случае 30% стоимости будет возвращаться после того, как ты освоил импортозамещающую продукцию, — отмечает он.