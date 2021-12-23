Бизнес-аккаунт дня: казанское производство деликатесов из конины

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 223-я

Одним из блюд тюркских народов, в том числе и татар, издавна считается казылык. Это сыровяленая колбаса, изготовленная из конского мяса. Ее производство по стандарту халяль налажено и в Казани. Бизнес-аккаунт фирмы «Казылык Казань» в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Вкусно и полезно

Считается, что конина — мясо не для повседневной пищи, блюда из нее в большей степени являются деликатесом. Особенно ценится колбаса из конского мяса — казылык. Это одно из главных блюд татарского праздничного стола.

Сыровяленый продукт готовит фирма «Казылык Казань», по собственным рецептам, из натурального сырья, которое закупает у фермеров, соблюдая стандарты халяль. Помимо казы, небольшой производственный цех изготавливает из конины — суджук и бастурму, а из утки и гуся — вяленые и копченые продукты.

Сегодня аналитический разбор производства казылыка в Казани провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.



Описание профиля — маленький рассказ в красках, побуждающий купить товар или услугу

Казылык наряду с чак-чаком стал визитной карточкой столицы. Купить его можно не только в региональных магазинах, но и в «Инстаграм». Средняя цена на казылык начинается от 185 рублей в розницу. Разберем аккаунт @kazilik.kazan, который занимается продажей фермерских продуктов в «Инстаграме» под названием «Казылык Казань».

Подписчики живые, но количество лайков не пропорционально количеству подписчиков и, скорее всего, охваты постов и сторис тоже невысокие. Предлагаю разобраться, почему сложилась такая ситуация.

Аватар. На нем изображена рука, держащая мини-пакет с колбасой. Отличная и милая картинка для авы. Только нужно купить ее, чтобы на картинке не было сетки от фото-стока.

Логин (имя пользователя) — kazilik.kazan отражает суть аккаунта и название компании — это хорошо. Точка после слова kazilik не позволяет быстро и с первого раза найти аккаунт: в имени лучше не использовать точки и нижнее подчеркивание.

Имя. Посмотрите, что выдает «Инстаграм» по ключевому слову — казылык. В выдаче нет нашего аккаунта.

И поэтому имя аккаунта «Казы | Казань|Казылык|Доставка» лучше заменить, например, на такое: «Казылык Вяленый Гусь Казань».

Описание аккаунта (раздел «О себе») — это маленький рассказ в красках, который должен побудить купить товар или услугу. Нас побуждают купить, используя слово «самый», что является нарушением закона о рекламе. Штраф от 500 тыс. рублей. Лучше заменить на «вкуснейшие». Оффер «Сначала попробуй, потом решай», подкупает и побуждает позвонить и уточнить, как можно попробовать. Надпись «И много…» ничего не поясняет, лучше заменить на конкретную продукцию. Телефон нужно убрать из описания и разместить по специальной кнопке. На сайте представлено больше продукции, но это не отображено в шапке.

Компания «Казылык Казань» представлена в Instagram как бизнес-аккаунт, что позволяет анализировать статистику и более эффективно продвигать услуги.

Highlights (раздел «Актуальное») — этот раздел в аккаунте, на первый взгляд, оформлен не самым ужасным образом. В то же время производители в пищевой промышленности стараются разместить в социальных сетях фото готовой продукции либо варианты сервировки, побуждая тем самым к покупке. Поэтому изображение свадебных лошадей лучше убрать и заменить на красивые фото готовой продукции.

Бизнес-аккаунт. @kazilik.kazan — это бизнес-аккаунт, что позволяет на основе анализа формировать контент-план и выбирать способы продвижения.

Посты должны быть нативно продающими

Контент. Основная проблема — это некачественные фотографии, неинформативные и перегруженные посты. Пару бесплатных обучающих роликов по фуд-съемке на ютубе позволят решить эту проблему и создать прекрасные фото и видео.

Посты должны быть нативно продающими, и это не значит, что нужно размещать в постах номер телефона и сайт. Прежде всего нужно красочно описывать вкус продукции, процесс приготовления, тем более что вся продукция создается по авторской методике.

Ваши преимущества:

собственный контент;

наличие сайта;

регулярная выкладка, в то же время лучше через день, но с качественными фото;

короткое, запоминающееся название;

использование хештегов.

Недостатки:



нет постов с полезной информацией;

неактуальная информация в хайлайтсах — не до конца понятно, что кроме казылыка и вяленых гусей производит компания;

шапка профиля, за которую можно получить штраф;

профиля, за которую можно получить штраф; отсутствие гео и ссылки;

и ссылки; только одно видео формата Reels;

неактуальный стиль оформления обложек хайлайтс;

отсутствие коммуникации в сторис и в постах;

неактуальные дизайны сторис и постов;

некачественные фото;

не раскрыты особенности продукта в тематиках постов.

Конкуренты. Аккаунты конкурентов оформлены лучше, поэтому стоит присмотреться и взять все самое лучшее в работу. Очень хорошо оформлен аккаунт aktai_kibete

Живой и продающий аккаунт у @temleit_kazan

Сильные стороны конкурентов:

Качественный визуал, производят фуд-съемку для продукции.

Эмоциональные либо продающие подробные посты.

Эффективное использование формата reels.

Продающая шапка профиля в аккаунтах (наличие тезисов и конкретных цифр, акцентирующих внимание на экспертность и масштаб).

Личность в аккаунте aktai_kibete.

Взвешенное использование хештегов.

Рекомендации:

Внедрить все рекомендации, указанные выше. Провести качественную фуд-съемку. Тексты сделать более полными и нативно продающими. Выкладывать публикации систематически, через день. На постоянной основе публиковать сторис. Добавь личность в аккаунт и фото с фермы. Провести анализ всех типов хештегов, отобрать среднечастотные, создать новые при необходимости и добавлять в публикации для повышения охватов. Создать быстрые сообщения в Direct. Создавать reels c трендовой музыкой.

Способы продвижения:

Предоставлять клиентам небольшой бонус за отзыв в сторис или в reels и предлагать специальную скидку их друзьям и родственникам за первый заказ.

Проводить конкурсы в «Инстаграм» через функцию «Соавторство», например с производителями чак-чака. Для конкурсов отбираем аккаунты, где целевые аудитории пересекаются, но не конкурируют.

Таргетированная реклама перед Новым годом для продвижения продуктового набора.