Консервируем недостроенный дом на зиму

Как остановить работы и правильно подготовить недостроенный дом к морозам

Очень многие виды строительных работ зимой малоосуществимы. Поэтому чаще всего на зиму недостроенный дом консервируют, а все процессы сворачивают. Исключение — если до морозов вы успели сделать все, кроме внутренней отделки, и уже пустили в дом тепло. В этом случае можно спокойно заниматься ремонтом внутри хоть всю зиму. Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» поговорим о том, как законсервировать на зиму недостроенный дом так, чтобы он дожил до весны в целости и сохранности.

Как защитить деревянные стены от морозов и влаги

Дом из бруса или бревна — особый разговор. Его строят традиционно долго: это связано с тем, что срубу нужно оставить определенное время на усадку. Поэтому чаще всего деревянный недострой приходится все-таки консервировать на зиму. Главная задача — защитить конструкции и материалы от влаги. Во-первых, при ее избытке дерево начнет гнить, а во-вторых, не забывайте, что древесина — очень гигроскопичный материал. И вот когда она наберет воду, а потом ударит мороз, влага замерзнет, расширится, и в стенах появятся трещины.

Современный брус уже на производстве пропитывают водоотталкивающими материалами, но точно не будет хуже, если это сделаете и вы. Подойдет грунт на масляной основе: он создаст на поверхности паропроницаемую пленку, которая отталкивает влагу. Антисептиком тоже нужно будет обработать древесину на зиму: это предохранит ее от гниения.

Межвенцовые зазоры нужно проконопатить дополнительно, особенно с наружной стороны стен. Если уплотнитель между венцами укладывался в процессе строительства, его надо проверить, не вылез ли он местами. И если это случилось, затолкайте его обратно. Дело в том, что щели между элементами стенового бруса, если они не придавлены весом крыши, идеальное место для скопления снега. Потом он растает, потом его снова подморозит, и к весне дом будет уже изрядно попорчен этими процессами.

И, наконец, надо отдельно защитить оконные и дверные проемы: с одной стороны, надо сделать так, чтобы через них внутрь недостроенного дома не попала вода и снег, с другой — нельзя герметизировать их так, чтобы не оставалось проемов для вентиляции. Иначе весной вы встретитесь с симпатичной колонией плесени. Можно использовать геотекстиль или агроволокно, но сделайте прорези. Можно закрыть окна деревянными щитами, и опять же обязательно оставьте щели для проветривания. А вот в дверные проемы желательно поставить хотя бы временные двери. Это потребуется, чтобы при усадке дом не перекосило.

Фото: project-home.ru

Как законсервировать каркасник

Каркасному дому, как и деревянному, зимой нужна будет защита от влаги и хорошая вентиляция. Если водопровод уже есть, его надо опорожнить и перекрыть. А внутри дома не оставляйте на хранение влажные материалы, строительные жидкости и смеси. В местах стыковки каркаса с фундаментом поставьте временные отливы (чтобы в них не скапливалась вода).

Если каркас еще пока голый, то надо закрыть снаружи стены изоляционным материалом, а оконные и дверные проемы — материалом, который не пропускает воду.

Если каркас уже утеплен, надо обеспечить защиту стен гидроизоляцией. Вода нигде не должна собираться или застаиваться. А еще в доме надо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Если вы еще не успели поставить в доме окна, затяните проемы паропропускающей ветрозащитной пленкой.

Если дом каменный или кирпичный

Если коробка уже построена, но крыши нет, то верхний обрез кладки нужно закрыть армированной пленкой. А отдельные перегородки есть смысл подпереть.

Если под крышу дом уже подведен, то все проемы — и оконные, и дверные — надо защитить от дождя и снега. Их можно закрыть геотекстилем или, например, рубероидом. Но не забывайте о вентиляции: под нее обязательно надо оставить щели.

Фото: project-home.ru

Фундамент: консервируем правильно

Вторая важная задача — защита фундамента. Вряд ли вы уже сделали вокруг сруба полноценную отмостку, а кроме того, вес дома еще не полный. А значит, морозное пучение почвы может повредить фундамент. Так что наша задача здесь — опять же максимально защитить фундамент от снега и воды.

На свежий фундамент перед самой зимой стены ставить ни в коем случае не рекомендуется: зимой на него будут действовать вода и температура, и дом может дать сильную усадку. Так что если к середине октября вы успели сделать только фундамент, погодите со срубом, не спешите его ставить. Законсервируйте его до весны, а потом продолжите. Главное — хорошо загидроизолировать фундамент.

Если фундамент ленточный, то отличный способ изоляции — битумная мастика, но если стоит задача сэкономить — подойдет и рубероид. А если вы выбрали жидкую мастику, поверх положите утеплитель или геотекстиль. Это защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Если в фундаменте есть подвал, то обязательно перед зимой нужно положить на подвал перекрытие, не оставляйте его как есть, открытым. В качестве перекрытия подойдут железобетонные плиты (а сверху — все тот же рубероид). Лестничный проем в подвал надо перекрыть дощатым настилом. Гидроизоляционная пленка для этого не подойдет: весной она просто порвется под давлением талой воды.

Фото: project-home.ru

Если вы консервируете плитный фундамент, то гидроизолировать его снизу, от земли, нужно будет еще перед заливкой. А когда бетонная плита уже сформирована и застыла, сверху прикройте ее рубероидом от снега и дождя. Сверху положите груз (чтоб рубероид не сдуло), а по периметру фундамента насыпьте теплоизолирующего материала: опилок, соломы, шлака или керамзита.

Обязательно надо продумать, как будет отводиться талая вода весной. Чтобы вся она не ушла под фундамент, выкопайте небольшой котлован примерно в пяти метрах от вашего фундамента, в низинке. К нему прокопайте дренажные канавы — и весной талая вода по ним пойдет к котловану-водосборнику.

Как построить временную крышу

Если дом еще не подведен под кровлю, надо соорудить временную крышу, чтобы строение пережило зиму без потерь. Для этого понадобятся стропила, строительная доска и рубероид. Весной вы просто разберете конструкцию, а стройматериалы вам пригодятся для чего-нибудь еще.

Итак, если стены уже полностью готовы, то удобнее всего сделать односкатную временную крышу, и не забыть оставить небольшой уклон (чтобы вода не скапливалась на плоской поверхности). Чтобы сделать такой уклон, по верхнему венцу одной стены положите на ребро брус или нестроганую доску. Это поднимет уровень одного края крыши.

Фото: mvlife.ru

Теперь положите балки по стенам и соберите примитивный каркас из стропил. Его обшивают строительной доской с расстоянием между досками максимум 25 см. Поздравляем, у вас есть обрешетка. Теперь нужно положить на нее рубероид и закрепить. Все. Под этой временной конструкцией ваш дом спокойно перезимует, ей будет нипочем ни снег, ни дождь.

