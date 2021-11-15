Где живет тепло

Габариты, вентиляция, расположение, из чего строить — все о котельной в индивидуальном доме

Самый популярный вид отопления индивидуального дома — газовый котел. Если к участку подведен газ, это самый бюджетный способ обогрева (по сравнению с электричеством или твердым топливом). Разнообразие современных газовых котлов поражает воображение, но сегодня мы поговорим не о них, а о том, где их «селят». В рубрике «Дом в фокусе» — секреты обустройства котельной в доме в 7 вопросах и ответах

Где лучше разместить котельную?

Заложить помещение под нее нужно еще на этапе планировки дома. Это техническое помещение, поэтому лучше планировать котельную с севера или с северо-востока. Просто жилые комнаты с большими окнами вы, скорее всего, будете закладывать на южной или юго-восточной стороне дома, чтобы добиться нормальной инсоляции и максимально уберечься от ветра и мороза. По северной стене, как по самой продуваемой, располагают максимум технических помещений. Можно там найти местечко и для котельной. При этом этаж дома значения вообще не имеет: хотите — ставьте котел в мансарде, хотите — в подвале.

Второй вариант — вообще отнести котел в пристройку, если в самом доме места не так много.

Третий — устроить отдельно стоящий хозяйственный блок (правда, в этом случае придется убить много времени, сил и материалов на то, чтобы протянуть магистраль с теплоносителем и максимально эффективно его теплоизолировать).

И наконец, четвертый вариант — для тех, у кого в доме вообще нет места под отдельное хозяйственное помещение, подойдет небольшой газовый котел мощностью до 60 кВт. И тогда его можно будет повесить в кухне. Современные котлы могут быть достаточной мощности, чтобы при небольших размерах уметь обогреть весь дом.

Фото obotoplenii.ru

Где в доме устроить ввод газа?

Если вы заказываете проект дома проектировщикам, то вместе с котельной (по-другому в нормативных документах она называется теплогенераторная) в него заложат и закладную под газовую трубу, а в процессе строительства смонтируют. Но это идеальный вариант.

Чаще бывает, что проект корректируется прямо в процессе строительства, а внутренний план дома меняется. Этот вариант не самый предпочтительный. Чтобы ваш дом потом не оказался в кольце из газовых труб, учитывайте место котельной с самого начала: газопровод должен входить в дом или в том же помещении, где стоит газоиспользующее оборудование (в нашем случае котел), или в соседнем помещении, но с открытым проемом (дверей между котельной и комнатой, куда входит труба, быть не должно).

А есть требования по площади котельной? Можно отгородить под нее уголок на кухне?

Повесить газовый котел в первом попавшемся углу вы не сможете. У котельной должны быть определенные размеры и объем. В своде правил указано, что допустимый минимум для котельных должен быть таким:

объем помещения не меньше 15 кубометров при высоте 2,5 метра , если у котла открытая камера сгорания. Минимальная площадь получается около 6 квадратных метров. Однако специалисты рекомендуют сделать ее побольше — в идеале квадратов 10. Это удобнее.

, если у котла открытая камера сгорания. Минимальная площадь получается около 6 квадратных метров. Однако специалисты рекомендуют сделать ее побольше — в идеале квадратов 10. Это удобнее. Объем помещения при той же высоте для котла с закрытой камерой сгорания может быть вдвое меньше, чем в вышеприведенном случае: 7,5 кубического метра . Правда, в этом случае площадь будет всего три квадратных метра, и хватит ли вам такой котельной — непонятно. Потому что котел придется еще и обслуживать, а как это делать, если в помещении не развернуться?

Хороший вариант — комната в 10-15 метров, которая объединяет в себе не только котельную, но и, скажем, прачечную, и временный склад для сезонных вещей.

Фото proekt-sam.ru

Можно без окна и с принудительной вентиляцией?

Нет, нельзя. Нужно окно, достаточное для естественного освещения. Это предписывается правилами. Если котел будет мощностью больше 60 кВт, то на каждый кубический метр объема котельной нужно заложить минимум 0,03 квадратных метра остекления. Так что если объем вашей котельной 15 кубометров, то площадь окна должна быть минимум 0,45 квадрата. Если площадь 12 квадратных метров, то окно должно быть 0,9 кв. м.

Еще обязательно в таком окне должна быть форточка или открывающаяся створка (если вдруг произойдет утечка газа, понадобится залповое проветривание). Оконные конструкции должны быть обязательно легкосбрасываемыми: тогда в случае взрыва первыми вылетят они и напряжение сбросится. Это позволит уберечь стены. Так что обычные стеклопакеты для котельной подойдут, а вот бронированные — нет. Закаленный триплекс тоже оставьте для других помещений.

Что касается вентиляции, она должна быть естественной, обеспечивающей трехкратный воздухообмен в час. А если котел с открытой камерой сгорания, то приток и вытяжка должны быть еще больше, чтобы оставался воздух на горение. А еще если мощность котла больше 60 кВт, то в котельную надо будет установить систему контроля загазованности воздуха: она перекроет газ, если что-то произойдет.

А что с дверью?

Дверь должна быть обязательно. Открывать ее можно только наружу, обязательно надо сделать зазор внизу (или отверстие в самом полотне). А если котельная в подвале и котел выше 150 кВт по мощности, дверь обязательно надо проделать наружу.

Фото stroyday.ru

Какие материалы использовать при обустройстве?

Стены и перекрытия, конечно, лучше делать из негорючих материалов — идеально, если они кирпичные или блочные. Но если у вас, к примеру, сруб или каркасник, то выход есть: отделать помещение изнутри несгораемыми материалами и/или использовать огнеупорные экраны. Экран должен обрамлять котел так, чтобы выступать за его корпус на 10 см по бокам и снизу и на 70 см сверху. А если котел напольный, то он ставится на несгораемое основание — подойдет, например, бетонная площадка или металлический лист.

Все-таки для котельной места мне мало. Где в доме пристроить котел? Можно в ванной?

В ванной нельзя. Это не разрешено правилами. А вот в кухне можно. Правда, это должен быть котел менее 60 кВт мощностью. В кухне его удобно спрятать под фасад мебельного гарнитура, а можно и оставить на виду — сегодня бывают и красивые котлы, со специально разработанным «интерьерным» дизайном. Но кухня должна отвечать требованиям:

потолок высотой минимум 2,5 метра;

объем помещения от 15 кубометров, если камера сгорания закрыта, и от 21 кубометра — если открыта;

остекление окон — 0,3 квадратного метра на каждые 10 квадратов площади кухни;

ширина двери — минимум 0,8 метра.

Ну и не забудьте о теплоизоляции — стена под котлом должна быть надежна укрыта от проникновения холода.