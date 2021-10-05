АСВ добивается пересмотра дела о банкротстве «Фабрики Алафузова»

Спорные помещения второй год не могут продать ни за 300 млн, ни за 70 млн рублей

Фото: Виталий Ахмеров

Конкурсный управляющий «Булгар Банка» — Агентство по страхованию вкладов — просит суд пересмотреть дело о банкротстве фабрики Алафузова одного из отцов-основателей клубной жизни Казани Андрея Питулова. Речь идет о спорных земельных участках, оказавшихся в залоге у банка, который требует с фабрики и предпринимателя 80 млн рублей долга. При этом выставленные на продажу помещения фабрики пока не проданы, а их стоимость за 2 года упала с 300 млн до 72,5 млн рублей. О том, как в банкротном деле арт-объекта за год до краха появился «Булгар Банк» и почему АСВ не хочет распродавать имущество по частям, а процесс банкротства затягивается — в материале «Реального времени».

Дело уйдет на пересмотр?

Кредитор известного казанского лофта «Фабрика Алафузова» — «Булгар Банк», от лица которого действует его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов, попросил Арбитражный суд РТ пересмотреть дело о банкротстве фабрики «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Процедура конкурсного производства в отношении ООО «Алафузовские мануфактуры» была введена в августе прошлого года, а в сентябре этого в татарстанский арбитраж поступило заявление «Булгар Банка» о пересмотре. Суд рассмотрит ходатайство 28 октября.

Еще ранее банк обратился с заявлением об установлении требований, обеспеченных залогом в размере 80,7 млн рублей. Из них 36 млн — задолженность по основному долгу, 21,9 млн — проценты за пользование денежными средствами, 60 тысяч — расходы по уплате госпошлины и еще 22,79 млн — неустойка за просрочку погашения основного долга и проценты.

В залог было передано несколько зданий, составляющих единый комплекс лофта, — на Гладилова, 55 общей площадью около 7 тысяч кв. м и три земельных участка площадью около 7,3 тыс. кв. м. Арбитраж, однако, установил, что еще решением Вахитовского райсуда Казани с должника, а также с ООО «Фабрика Алафузова», Питулова А.А. в пользу кредитора была взыскана задолженность в сумме 34 млн рублей, проценты — 283 тысячи, неустойка — 10 млн, проценты — 15 млн рублей.

В итоге участки и здания ушли с молотка, а новый спор вышел лишь из-за решения о ничтожности договора залога между кредитором и должником в части передачи в залог помещений всего в 200 «квадратов» тоже на Гладилова, 55. В итоге суд отказал «Булгар Банку»:

— Учитывая, что залоговые отношения, на которые ссылается кредитор, признаны судом недействительными в силу ничтожности, оснований для внесения в реестр требований кредиторов должника записи об установлении ранее включенных требований, как залоговых, у суда не имеется.

— Не помню, кто именно не согласен, просто у нас есть еще некое третье лицо, у которого и было заложено одно из помещений. И все оспаривают, — признался газете «Реальное время» глава «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов.

Процедура банкротства застопорилась. Лофт между тем продолжает жить. Фото: Виталий Ахмеров

Фабрика подешевела в четыре раза

В июне этого года еще одно здание из комплекса фабрики Алафузова выставили на продажу примерно за ту же сумму, которую с фабрики требует «Булгар Банк». Оно также относится к комплексу промышленных объектов, основанных известным предпринимателем Иваном Алафузовым. Ранее в нем были казармы для работников предприятия, позже расположилась швейная фабрика. Здание построено во второй половине XIX века и является исторически ценным градоформирующим объектом. Впрочем, если в залоге у банка были помещения на Гладилова, 55, в июне продавали соседнее здание — на Гладилова, 51 общей площадью 6,4 тыс. кв. м, где площади сдавали в аренду под офисные и производственные помещения.

Новых хозяев до сих пор ищет и остальная часть фабричного комплекса — эти здания выставили на продажу еще в марте 2020 года за 300 млн рублей. Поиски нового собственника проходили на фоне банкротства ООО «Алафузовские мануфактуры» — эта компания принадлежит основателю лофта Андрею Питулову. Компания должна выплатить «Булгар банку» свыше 80 млн рублей.

Как рассказывал сам Питулов, банк выдал кредит на реконструкцию фабрики под залог помещений лофта. Но реконструкцию завершить так и не удалось: после банкротства «Булгар Банка» конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов потребовал полного возврата займа. В рамках процедуры банкротства уже проводилась оценка зданий и земли — согласно отчету оценщика, они стоят 72,52 млн рублей. Однако на торги по банкротству эти объекты (заложенные в банке) до сих пор не выставлены.

Питулов рассказал «Реальному времени», что процедура банкротства застопорилась. Лофт между тем продолжает жить. Собственник уверен, что текущий сезон «Фабрика Алафузова» точно проработает до конца, хотя и под последние послабления антиковидных ограничений она не попала.



В свое время Андрей Питулов также с торгов выкупил помещения «Фабрики Алафузова» (часть комплекса общей площадью 7,2 тысячи кв. м) за 16 млн рублей

Почему АСВ не хочет распродавать по частям

В свое время Андрей Питулов также с торгов выкупил помещения «Фабрики Алафузова» (часть комплекса общей площадью 7,2 тысячи кв. м) за 16 млн рублей — с целью создать на этих площадях «арт-пространство наподобие тех, что уже существовали к тому времени на ревитализированных заводах в Москве («Красный Октябрь» или «Флакон»)». Создание «объекта из развалин» за 6 лет обошлось в приличную сумму, ради которой предпринимателю пришлось влезать в долги, найти инвестора, который, однако, посчитав, что вся реконструкция обойдется в 260 млн рублей, резко вышел из проекта.

В 2016 году Питулов, заложив свой дом, взял очередной кредит в «Булгар Банке» в размере 36 млн рублей. В 2017-м банк лопнул, а его конкурсный управляющий — АСВ, по словам заемщика, и слышать ничего не хотел о том, чтобы залоговое имущество разделить и продавать частями: либо гасить весь долг сразу, либо вносить ежемесячные полумиллионные платежи.



По-видимому, отсюда и желание банка, вернее АСВ, пересмотреть дело о банкротстве с распродажей имущества. «Фабрика Алафузова» судилась с госкорпорацией, но Вахитовский райсуд Казани присудил компании долг в размере 50 млн. Работе лофта мешало то, что здания оставались в залоге у банка, это сдерживало арендаторов, «которым требуются гарантии долгосрочного сотрудничества, чтобы вкладывать средства в отделку помещений под свои нужды».

Сам Андрей Питулов банкротства не боялся, считая его «очистительной процедурой», которую он проходил уже дважды. Бизнесмен не исключал, что продажа части помещений, которые по разным оценкам стоили 2 года назад 70—90 млн рублей и которых должно было хватить на первоначальную сумму требований (50 млн рублей), но не на заявленную в иске позднее — в 100 млн рублей. Очевидно, с тех пор аппетиты «Булгар Банка» и его конкурсника снизились на 20 млн рублей.

Андрей Питулов и его команда до сих пор ищут варианты решения проблемы или заключения мирового соглашения. Фото: Виталий Ахмеров

Причины, по которым Агентство по страхованию вкладов, просит суд пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, в госкорпорации нашему изданию пояснили так:

«Между Банком и ООО «Алафузовские мануфактуры» (далее — Должник) были заключены договор кредитной линии и договор залога (недвижимость и земельные участки). В связи с неисполнением Должником обязательств по договору конкурсный управляющий Банком обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности.



Решением Вахитовского районного суда г. Казани от 17.06.2019 с Должника взыскана задолженность в размере 64,7 млн руб., частично обращено взыскание на заложенное имущество за исключением помещения общей площадью 193,3 кв. м, договор залога которого между Банком и Должником признан недействительным по встречному иску Должника. При этом на помещение общей площадью 193,3 кв. м обращено взыскание в пользу вступившего в дело физического лица как на залоговое имущество по кредиту, выданному Должнику физическим лицом.



Апелляционный суд Верховного суда Республики Татарстан 08.02.2021 отменил решение Вахитовского суда от 17.06.2019 и принял новое решение, по которому с Должника в пользу Банка взыскана задолженность в размере 80,7 млн руб. и также обращено взыскание на заложенное имущество за исключением помещения площадью 193,3 кв. м. Судом признан ничтожным договор о залоге указанного помещения.



Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.03.2021 в удовлетворении заявления Банка о признании договора залога в отношении указанного выше помещения отказано в связи с признанием договора залога в этой части ничтожным. В реестр требований кредиторов как обеспеченное залогом указанного помещения вместо Банка было включено требование физического лица.



Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.07.2021 апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан в части требований Банка и физического лица к Должнику, а также в части встречного иска ООО «Алафузовские мануфактуры» к Банку о признании договора залога ничтожным отменено, требования сторон оставлены без рассмотрения.



В связи с отменой указанного выше судебного акта Банк обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлениями о признании за Банком права на залоговое помещение общей площадью 193,3 кв. м, и включении требования Банка в реестр требований кредиторов как обеспеченных залогом указанного помещения.



Судебные заседания по рассмотрению заявлений Банка назначены на 28.10.2021.



Также в настоящее время в суде, в связи с наличием разногласий о порядке продажи заложенного имущества между Банком и конкурсным управляющим Должника, рассматривается соответствующий спор».

Почему «Фабрика Алафузова» тоже затягивает процесс банкротства

— Процесс банкротства «Фабрики», конечно, продолжается. Он может закончиться либо мировым соглашением, либо распродажей имущества с торгов. Так как торги до сих пор не назначены — процесс банкротства не завершен. Вариантов для мирового соглашения тоже пока нет, — резюмирует Андрей Питулов.

Что интересно, основатель лофта и сам согласился бы с тем, чтобы «история с банкротством» быстро не заканчивалась, потому что он и его команда до сих пор ищут варианты решения проблемы или заключения мирового соглашения.

— Нам хотелось бы, чтобы осталась фабрика такой, какая она сегодня есть. Поэтому пока мы тоже всячески стараемся затягивать эту схему [банкротства], пока не нашли приемлемого решения ситуации. Пока не нашли. Но вот сейчас этим усиленно будем заниматься: закончили летний сезон более-менее успешно, нормально все прошло, провели улучшения территории внутренней. Надеемся, что это хоть сейчас станет более интересно кому-то из потенциальных инвесторов, — рассказал «Реальному времени» Питулов.