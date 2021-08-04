Бизнес-аккаунт дня: челнинский магазин одежды для беременных

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 121-я

Одежда для женщин, ожидающих рождения ребенка, тоже может быть красивой и модной. Но все же главным ее преимуществом являются комфорт и натуральные ткани. Свободные балахоны, по форме напоминающие мешок, давно в прошлом. Сегодня беременные не стесняются своего положения и носят специально сшитые для них нарядные платья, брюки, юбки и другие предметы гардероба. Выглядеть модно будущим мама Набережных Челнов помогает специализированный магазин. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

9 месяцев быть стильной

Можно и нужно одеваться стильно во время беременности. Под таким лозунгом в Набережных Челнах уже два года работает магазин одежды для беременных «9 месяцев».



Посетительницам здесь предлагают разнообразный ассортимент одежды — от повседневной до нарядной — и нижнего белья, к которому в этот значимый период в жизни женщины и во время грудного кормления ребенка тоже предъявляются особенные требования. Главным в каждом из предметов гардероба является удобство и натуральные ткани: хлопок, лен, шелк и шерсть.

Сегодня аккаунт челнинского магазина одежды для беременных в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои подробные рекомендации по ведению профиля дает и иллюстрирует SMM-менеджер Катерина Романова.

Публиковать контент, специально подготовленный для Stories

В описании профиля есть контакты и адрес. Понятно, что это магазин одежды для беременных. Желательно убрать фразу «That says a lot», так как она не несет полезной информации для подписчиков и не рассказывает о бренде. Вместо этой фразы можно указать часы работы — это будет полезнее для потенциальных покупателей. Или указать преимущества, например, собственное производство или натуральные ткани.

Аватар хороший: сразу понятно, что одежда именно для беременных.

Бросается в глаза то, что подписок больше, чем подписчиков. Такое обычно бывает у аккаунтов, которые практикуют массфолловинг. Потенциальные подписчики могут даже не подписаться, подумав, что аккаунт фейковый. Советуем начать отписываться от ненужных аккаунтов, чтобы подписок было меньше, чем подписчиков (желательно меньше 1 000). Делайте это аккуратно, отписываясь в день от 50 пользователей, чтобы Instagram не подумал, что вы подключили программу массфолловинга: соцсеть не любит сторонние приложения и может заблокировать аккаунт или снизить охваты.

Highlights. Здорово, что закрепленные Stories оформлены в едином стиле, на картинке понятно, что именно находится в каждой рубрике. Напоминаем, что информация должна быть актуальной: например, «Весенние новинки» лучше заменить на «Осенние».

Почти все Stories состоят из репостов публикаций: советуем делать это реже и публиковать контент, который специально подготовлен для Stories. Также можно добавить график работы, адрес еще раз, а также видео, как найти магазин в самом ТЦ, для покупателей, которые собираются прийти к вам впервые.

Еще можно добавить раздел с отзывами — это повысит лояльность новых покупателей.

Писать уникальный текст и тренировать насмотренность

Лента публикаций: визуальное оформление, рубрики, тексты.

Все фотографии в ленте довольно однотипные: сделаны с одного ракурса на одинаковом фоне. От этого вся одежда, которую нужно показать подписчикам, как будто сливается в единое целое.

Хорошо, что часть фотографий сделана именно на беременных женщинах, лучше делать все фотографии такими. А одежду для кормящих мам можно фотографировать уже не на беременных.

Фотографии сделаны на телефон, где-то против света, где-то в темном помещении. Это сразу портит качество. Если у вас есть возможность, советуем нанять организатора съемок и фотографа, чтобы они провели фотосессию. Будет достаточно одной съемки в один-два месяца, а все новинки можно снимать на телефон и показывать в Stories. Фотограф и организатор съемок подберут реквизит, сфотографируют товар так, чтобы показать преимущества, подберут моделей, а также сделают разные ракурсы.

Если возможности обратиться к профессионалам нет, помните, что ваши лучшие друзья — хорошее дневное освещение и протертая камера телефона. Старайтесь сами тренировать насмотренность и больше практиковаться в мобильной съемке.

Сейчас нет необходимости делать ленту строго в одном продуманном стиле. Но важно, чтобы были разные ракурсы: ближе, дальше, раскладка товара на столе, товар на модели, а также хорошее качество фотографий. Если пользователю будет плохо видно товар из-за качества фото, то он может просто выйти из аккаунта.

Еще один момент — одежду лучше показывать на модели и не фотографировать на вешалке.

Пример неплохого аккаунта московского бренда:

Неплохие примеры аккаунтов магазинов одежды для вдохновения: (Фото 4—7):

Частота публикаций в ленте слишком высокая — лучше всего публиковать 1 пост раз в 2-3 дня. Оптимальная частота Stories — каждый день. На момент написания разбора Stories в аккаунте нет: лучше это исправить и публиковать несколько Stories в день, чтобы каждый раз, когда пользователь заходил в аккаунт, «кружочек» Stories был активным.

В публикациях лучше использовать меньше эмодзи и хештегов. Хештеги работают, но нужно внимательно их подбирать. Советуем оставить максимум 5 хештегов. Пройдите сами по каждому из них и посмотрите, какие публикации можно там увидеть. Бывает, что под ними опубликованы фото, которые не относятся к теме. Такие хештеги смело удаляем и не используем. К тому же статистика соцсети позволяет отследить, насколько эффективно работают те или иные хештеги.

Почти во всех публикациях одинаковый текст. Мы не советуем копировать текст и писать под каждым фото одно и то же, лучше делать уникальные посты. Также постарайтесь избегать фраз вроде «Успей купить»: это может раздражать пользователя и быстро надоедает.

Можно ввести рубрики и писать более полезные посты. В постах можно рассказывать о составе ткани, особенностях модели того или иного товара, подчеркивать преимущества.

Возможные рубрики:

Тренды этого сезона: несколько советов + фотопримеры из вашего магазина.

Полезные советы: почему беременным не подходит обычная одежда на пару размеров больше, как стирать толстовки и худи, список вещей в роддом, нужен ли бандаж, стоит ли покупать подушку для беременных или это ненужная вещь.

Преимущества: особый кармашек для кормления для мам, подборка маек для беременных и т.д.

Примеры постов:

Формат видео более актуален, чем статичные фото



Также советуем использовать все инструменты Instagram:

Guides (путеводители). Тут можно сделать отдельно подборку вещей для беременных на лето, подборку для кормящих мам на осень и т.д.

Reels (ролики до 60 секунд). В них можно показывать новинки одежды. Инструмент появился недавно, и пока соцсеть поощряет его использование и дает большой охват таким публикациям.

IGTV (видео до 60 минут). Можно пригласить эксперта или стилиста и провести прямой эфир, который потом сохранится в ленте публикаций и специальной вкладке IGTV (фото 11).

Создавать Reels довольно несложно, хороший пример по ссылке.

У публикаций довольно мало реакций, в частности лайков. Как вариант, можно провести небольшую активацию — разыграть сертификат в магазин, а в условиях прописать подписку и лайки на последние пару постов. Это поможет увеличить вовлеченность и привлечь новых подписчиков.

Советуем публиковать больше видео — такой формат часто более актуален, чем статичное фото.

Важно всегда помнить, кто является вашей аудиторией и стараться быть полезными: делиться советами, вдохновлять и поддерживать будущих мам, быть добрым и честным брендом, спрашивать у подписчиков, что именно они хотели бы видеть в аккаунте, знакомиться ближе через опросы, творческие конкурсы и небольшие интерактивы.

Удачи!