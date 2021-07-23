Вода против незамерзайки: что залить в систему отопления?
Пять вопросов о выборе теплоносителя
Организовывая систему отопления в частном доме, приходится решать многочисленные проблемы. Едва ли не в последнюю очередь будущий домовладелец задумывается о том, какой теплоноситель выбрать — воду залить в систему отопления или антифриз? Если воду, то какую? А если антифриз? В «Реальном времени» — небольшой разбор, как ведут себя вода и незамерзайка в системе отопления.
- Какие жидкости используют в качестве теплоносителя в доме?
Есть два генеральных типа жидкости, которые можно заливать в отопительные трубы вашего дома. Первый — вода. Ее используют в качестве теплоносителя три четверти домовладельцев, так что это самый популярный (и самый бюджетный) вариант. И если дом постоянно отапливается, трубы не успевают промерзать, а хозяева всегда начеку — этот вариант себя оправдывает. Чтобы принести тепло от котла к радиаторам, физических свойств воды вполне хватает. Правда, могут при использовании воды случиться и неприятные казусы (о них поговорим ниже).
Второй тип теплоносителя в системе отопления частного дома — различные антифризы (в народе их называют незамерзайками). Перед использованием их, как правило, разбавляют дистиллированной водой. Они могут быть основаны на разных веществах. Одни из самых доступных — этиленгликолевые, выдерживают до -65 °С. Однако этиленгликолевые незамерзайки токсичны, поэтому в жилых домах их использовать не рекомендуется. А рекомендуется — пропиленгликолевые. Они безопасны для здоровья человека, их используют в жилых домах, а без кристаллизации выдерживают они температуру до -35°С.
Фото: stroychik.ru
- Какая должна быть вода для системы отопления? Можно залить ее просто из крана или из скважины?
Для начала ответим на вопросы о том, каким требованиям вообще должна отвечать жидкость в системе отопления? Для начала, у нее должна быть достаточно высокая теплоемкость, чтобы не остыть по дороге из котла к радиатору. Теплоноситель должен быть не вязким, чтобы быстрее перемещаться по трубам. Он не должен быть токсичным, его желательно долго использовать без замены. А еще теплоноситель для системы автономного отопления должен быть доступным и недорогим. Из всех имеющихся вариантов вода подходит под эти условия лучше всего на свете. Но ее нужно специальным образом подготовить.
Требования к воде в системе отопления такие: содержание растворенного кислорода не больше 0,05 мг/куб. м; уровень кислотности от 8 до 9,5 (чтобы не повредить трубы и не заставить их корродировать), жесткость — не выше 9 мг экв/л. Важнее всего жесткость: если она повышена, то внутри труб будет образовываться известковый налет. Поэтому воду для системы отопления точно нельзя брать напрямик из артезианской скважины. Перед использованием ее можно обработать умягчителями, можно просто прокипятить (и осадить таким образом соли).
- Долго ли работает антифриз в системе отопления? А вода?
Вода может спокойно циркулировать в системе отопления частного дома до 7 лет. Многих домовладельцев смущает ее темный цвет — но ничего страшного в этом нет, ведь это подготовленная вода, которая уже прошла все реакции в трубах и нагревательных элементах системы отопления. Очень часто в системе отопления предусмотрена возможность долива воды, а не полной ее замены.
А в этиленгликолевые и пропиленгликолевые антифризы добавляют стабилизирующие присадки. Благодаря им теплоноситель выдерживает до 10 сезонов. Эти вещества защищают антифриз от биологического загрязнения (грибков, плесени), позволяют работать при сверхвысоких температурах (выше точки кипения воды). Совет: для частного дома лучше выбирать антифриз с органическими присадками, а не с нитратами.
Фото: gidpotrubam.ru
- Есть ли ограничения в использовании антифризов в системе отопления?
Ряд специалистов советуют воздержаться от использования антифриза, если в вашей системе отопления будут использоваться стальные радиаторы и трубы. Дело в том, что сталь плохо совместима с активными компонентами антифриза, они ее повреждают.
Антифризы не используют в системах отопления открытого типа, чтобы исключить их контакт с атмосферным воздухом в контурах с естественной циркуляцией теплоносителя.
И, наконец, при использовании антифризов нельзя применять уплотнители, которые делали по старинке: паклю с масляной краской. Через непродолжительное время уплотнители просто перестанут выполнять свою функцию.
Этиленгликолевые антифризы, как мы уже сказали, ввиду высокой токсичности не рекомендуют использовать в частных жилых домах, особенно если речь идет о двухконтурном котле. Пропиленгликоль безопасен даже для аллергиков, и даже если случится протечка системы — никто не пострадает. Его можно применять в двухконтурных котлах.
Что касается воды, то для нее есть одно важное ограничение: надо просто всегда следить, чтобы она не замерзла в контуре системы отопления.
Фото: celsis.ru
- Будут ли какие-то различия в техническом оснащении системы отоплении при использовании воды и антифриза?
Да, некоторые различия есть. Во-первых, надо учитывать, что антифризы более вязкие, чем вода. В расчете на это надо выбирать насос помощнее.
Во-вторых, мембранный бак для системы отопления при использовании антифриза должен быть больше, чем для воды, потому что его температурное расширение выше. А вот открытый расширительный бачок в системе отопления с антифризом использовать не рекомендуется — незамерзайка просто-напросто быстро улетучится. И восполнять его недостаток в системе обойдется гораздо дороже, чем просто долить воды.
Что касается воды, то нужно будет предусмотреть в системе постоянный подогрев, даже если вас нет дома и отапливать помещения вроде бы как не нужно. Иначе она просто замерзнет в трубах, а те, в свою очередь, могут лопнуть — починка обойдется дороже, чем использованная на фоновое отопление энергия.
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