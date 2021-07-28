День в истории: архиепископ Гурий в Казани, крещение Руси и начало Первой мировой войны

Чем примечательна дата 28 июля

Сегодня, 28 июля, в мире — день борьбы с гепатитом, в России — сразу два праздника: крещения Руси и PR-специалиста. В разные годы и столетия в этот день: после завоевания Казани в город прибыл архиепископ Гурий; в Англию впервые привезли клубни картофеля; отпечатки пальцев впервые использовали в криминалистике; началась Первая мировая война; Брест освободили от фашистских войск; а в Москве открыли памятник Владимиру Маяковскому. 28 июля родились немецкий философ Людвиг Фейербах, английский философ, создатель теории открытого общества Карл Поппер, советский физик, лауреат Нобелевской премии Павел Черенков. Скончались правитель Руси, великий князь киевский Владимир Креститель, итальянский композитор Антонио Вивальди, немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, французский революционер Максимилиан Робеспьер, российский государственный деятель, министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Гурий в Казани, основатель хирургической школы и академик РАН

В 1555 году 28 июля в Казань приехал архиепископ Гурий, возглавивший новую епархию Русской православной церкви. Его встретило все православное духовенство. После завоевания Казанского ханства Ивану Грозному необходимо было «завоевать» его население, в основном мусульманское. Город стал центром Казанской епархии.

28 июля 1855 года в Буинске родился выдающийся врач Иван Праксин — основатель казанской хирургической школы. В 1874 году он поступил в Казанский университет, в котором пробыл год на естественном и два — на медицинском факультетах. В 1877 г. перевелся на 3-й курс в медико-хирургическую академию, которую закончил с отличием в 1880 году. В 1880-1884 гг. он работал в госпитальной хирургической клинике. В 1890 году Праксин получил степень доктора медицины. С 1882-го работал в военных госпиталях Санкт-Петербурга, в 1896-м стал консультантом хирургического отделения Тифлисского военного госпиталя. С 1897 — профессор и зав. кафедрой госпитальной хирургии клиники Казанского университета (1897-1913). В Казани он создал хирургическую школу, в его клинике совершенствовали свои знания молодые хирурги.

28 июля 2010 года умер советский и российский физик Камиль Валиев. Он родился 15 января 1931 в деревне Верхний Шандер Таканышского района Татарской АССР. Валиев с отличием окончил физико-математический факультет Казанского университета, продолжил образование в аспирантуре. Тема диссертации: «Магнитный резонанс на ядрах парамагнитных атомов». Кандидатом физико-математических наук стал в 1958-м, доктором физико-математических наук — в 1963 году, членом-корреспондентом АН СССР — в 1972 году, академиком АН СССР — в 1984 году, академиком РАН — в 1991 году.

Фото: kpfu.ru

28 июля 2020 года на юридическом факультете КФУ сообщили о кончине доцента кафедры теории и истории государства и права Петра Блажко. Он имел 30-летний преподавательский стаж. За это время Блажко опубликовал 17 научных работ и выступил автором 10 учебников и методичек.



День крещения Руси, Крым в составе ЮФО, первый матч по волейболу в России

28 июля 1923 года принято считать официальной датой рождения советского волейбола. Матч прошел между мужскими командами Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). Развитием волейбола занималась секция ручных игр Всесоюзного совета физической культуры (ВСФК). С середины 1920-х годов стали появляться волейбольные команды. С 1938 года чемпионаты СССР стали проходить между клубными командами. Первыми победителями подобных соревнований стали «Спартак» (Ленинград) у мужчин и «Спартак» (Москва) у женщин в Харькове, Баку, Тифлисе, Грозном, Ленинграде. С 1927 в Москве стали проводить официальные соревнования на первенство города.

Фото: историк.рф

С 2010 года 28 июля отмечают, как День крещения Руси. Праздник установлен в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. Датой праздника выбрали день памяти равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин включил Крымский федеральный округ в состав Южного федерального округа. Решение было принято «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти». Полпредом президента в ЮФО назначен был Владимир Устинов.



28 июля 2020 года МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Компания будет использовать их для создания частных закрытых сетей в ретейле, нефтегазовом комплексе, в логистике и на промышленных предприятиях. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года. Сообщалось, что в России пока недоступен диапазон 3,4—3,8 ГГц, который необходим для развития сети 5G в массовом сегменте. Для предоставления лицензии нужно было решение государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), его выдали 17 марта. В соответствии с ним частоты в диапазоне 24,25—24,65 ГГц в России выделяются неопределенному кругу лиц для создания сетей связи 5G. Теперь операторы могут использовать уже имеющиеся у них частоты для строительства сетей 5G без оформления отдельных решений ГКРЧ.



Фото: tadviser.ru

28 июля в прошлом году генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что началось тестовое испытание беспилотного автомобиля КАМАЗ. «Это, в общем-то, тоже знаковое событие для автопрома и в целом для нашей промышленности», — сказал Чемезов. Путин также предложил использовать грузовик на карьерах.



Начало Первой мировой войны, курс евро, Олимпийские игры

28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Поводом стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом, членом тайной организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство. Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца Фердинанда, объявила ей ультиматум, в котором потребовала от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия. Германия подтолкнула Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявила Сербии войну. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии. В войну вступили и другие страны. В результате прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли 10 млн человек убитыми и 22 млн получили ранения.

Фото: russia-now.com

28 июля 1919 года был основан Международный астрономический союз (МАС) в Брюсселе. МАС состоит из государств-членов (представленных национальными академиями или другими государственными учреждениями) и отдельных профессиональных астрономов. На 20 октября 2020 года союз включает 82 государства и 11 826 индивидуальных членов. СССР вошел в организацию в 1935 году. Под покровительством союза работают Центральное бюро астрономических телеграмм и Центр малых планет, расположенные в Смитсоновской астрофизической обсерватории.

28 июля 1928 года прошла церемония открытия летних Олимпийских игр в Амстердаме. Соревнования длились с 17 мая по 12 августа. Олимпиаду открыл муж нидерландской королевы Вильгельмины Принц Хендрик. Харри Денис, нидерландский футболист, произнес от имени спортсменов Олимпийскую клятву. Это были первые летние игры нового руководителя МОК бельгийцa Анри де Байе-Латурa.

С 28 июля по 12 августа 1984 года в США прошли XXIII летние Олимпийские игры. Олимпиаду принимал американский город Лос-Анджелес. Олимпиада 1984 года запомнилась громким скандалом: страны соцлагеря во главе с СССР объявили Играм бойкот. По одной из версий, СССР отказался от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе из-за отсутствия гарантий безопасности пребывания в Америке представителей стран Варшавского договора. По другой — бойкот со стороны СССР стал ответом на бойкот Олимпиады-80, проходившей в Москве. На Игры приехали 6829 спортсменов из 140 стран, в том числе 1566 женщин. Состязания проводились по 23 видам спорта, был разыгран 221 комплект наград.

Фото: rsc-olympic.com

В прошлом году 28 июля, на Московской бирже курс евро превысил 85 рублей. На 16.15 европейская валюта оценивалась в 85,02 рубля. Максимум — это 85,04 рубля. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020 года.