В России выдали первую лицензию на 5G

Первую лицензию на запуск в России сетей нового стандарта связи 5G получил сотовый оператор МТС. Связь будет осуществляться в 83 субъектах России на частотах 24,25—24,65 Ггц. Компания будет использовать их для создания частных закрытых сетей в ретейле, нефтегазовом комплексе, в логистике и на промышленных предприятиях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Тем не менее в России пока недоступен диапазон 3,4—3,8 ГГц, который необходим для развития сети 5G в массовом сегменте. Для предоставления лицензии нужно было решение государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), его выдали 17 марта. В соответствии с ним частоты в диапазоне 24,25—24,65 ГГц в России выделяются неопределенному кругу лиц для создания сетей связи 5G. Теперь операторы могут использовать уже имеющиеся у них частоты для строительства сетей 5G без оформления отдельных решений ГКРЧ.

Ранее в России начали тестировать первый смартфон для 5G сетей.