Бизнес-аккаунт дня: магазин стульев и столов из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 101-я

Кухня в квартире или загородном доме — особое место, где часто собирается вся семья. Поэтому ее дизайну и предметам интерьера стараются уделить особое внимание. Десятки видов стульев и столов своим клиентам предлагает набережночелнинский специализированный магазин. Его бизнес-аккаунт, открытый в «Инстаграме» в прошлом году, стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Стильно и комфортно

Обеденный стол и стулья — основные предметы кухонного интерьера. Главное условие при их подборе — практичность и удобство. Особенно это касается стульев. Владельцы интернет-магазина «Стол и Стул» из Набережных Челнов предлагают своим клиентам разнообразные модели мебели — всех стилей, фактур, цветов. Выбрать и заказать модель можно или в интернет-магазине, или в шоуруме, где есть возможность оценить удобство понравившегося стула или стола. Кроме того, в ассортименте магазина имеются и различные виды офисных кресел.

Сегодня аналитический разбор мебельного магазина провела проектная команда казанского бюро «ДругМедиа». По мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К это первое коммуникационное агентство в регионах России В сфере его деятельности продвижение в соцсетях и управление репутацией в сети.

Если «причесать» описание, то можно получить дополнительный трафик

Описание профиля.

Имя профиля не совсем соответствует названию интернет-магазина. Аккаунт в Instagram отображает только одну специфику бизнеса — продажу стульев, но помимо этого в каталоге представлены и столы, и офисные кресла. В имя профиля вполне вместится «Набережные Челны» целиком, чтобы улучшить индексацию.

Аватарка представлена логотипом магазина. Но не особо понятно, что на ней изображено, поэтому никаких ассоциаций с брендом не возникает.

Подписок достаточно мало, но так ли нужны другие бизнес-профили вам в подписках? При этом количество подписчиков росло с марта 2021 года, а до этого справлялись. Если что, массфолловинг уже был неактуален ни в прошлом, ни в этом году.

Шапка профиля:

Дизайнерские столы и стулья — да.

Но в виде хэштегов — нет.

Уютный шоурум где? Можно дописать адрес для местных жителей.

Качество/Гарантия — это те вещи, которые у вас и так должны быть, о них нет смысла писать.

А последнюю строчку «Весь Каталог Заказать на сайте Интернет-магазин» можно сократить до «Сделать заказ».

Адрес шоурума можно добавить в настройках профиля отдельной кликабельной строкой, чтобы помочь вашим клиентам быстрее добраться до шоурума.

Рекомендации: если добавить адрес и «причесать» описание, то можно получить дополнительный трафик на свой профиль.

Визуальное оформление. У профиля нет единого стиля: в лого используются одни цвета, в оформлении постов — другие.

У «актуального» нет связи с лого, выглядит как отдельный, ни с чем не связанный блок. Иконки также не в едином стиле: однотонные, картинка, текст.

Аккаунт-каталог выглядит скучно. Соцсети — это общение с людьми, и здесь на визуалах их вообще нет. Вся мебель на белом фоне, мало фотографий в интерьере. Есть попытка на создание единого стиля, но слабая.

Фотографии без минимальной обработки. Большое количество рамок создают впечатление, что аккаунт был создан в 2010-м. Нет анимации, отсутствует разнообразие контента, что негативно сказывается на вовлечении аудитории.

Рекомендации: какую информацию лучше разместить в «актуальном» — дополнить товары ценами, фотографиями с разных ракурсов и описанием (какой материал, цвет, в чем уникальность), а цветовую гамму не растягивать на несколько сторис — можно показать все имеющиеся в наличии цвета в одной.

Только продающие посты быстро наскучат аудитории

Контент-план.

Лента представлена только продающими постами — такой подход быстро наскучит аудитории. Если публиковать тексты, где в каждом предложении есть описание достоинств товара, то пользователи начинают испытывать давление со стороны. Представьте, что на выходе из метро стоят промоутеры и «впаривают» вам листовки. Регулярные продающие посты — такая же история.

Конкурсов нет, и это хорошо. Аудитория в профиле скорее всего представлена людьми, которым действительно интересны товары интернет-магазина. Единственный конкурс за время нашей аналитики прошел не очень удачно, и отказаться от них — правильное решение.

В целом тексты удовлетворяют запросы целевой аудитории — дается информация о материалах, цветах, стилистике, но без недостатков не обошлось:

отсутствуют цепляющие заголовки — внимание пользователей не привлечь просто названием стула;

отталкивает канцелярская подача текстов, нет живости и оригинальности — посты не хочется читать до конца;

объем текстов хотелось бы уменьшить;

орфографических ошибок замечено не было, но на горизонте нарисовались пунктуационные промахи. Не в каждом предложении ставится точка, в каких-то конструкциях забывают поставить запятую. Редко проскакивают речевые ошибки: «подойдет под большинство интерьеров» — так писать не надо.

В текстах нашли пару клише: превосходная степень без аргументов — враг текстов. Если уж и писать «прекрасный стол», то обязательно нужно объяснить, чем именно он хорош. А фраза «Нажми на фото три раза и выйдет цена» вообще дешевит текст.

Рекомендации: нужно разбавить продающие посты информационными и развлекательными текстами. Например, можно рассказать о том, как выбрать стулья для интерьера кухни. Гармоничное сочетание нескольких видов текстового контента позволит аудитории чувствовать себя комфортно — пользователь и полезную информацию получит, и про ассортимент стульев в интернет-магазине узнает.

Еще советуем сделать легче подачу постов. Представьте, что вы общаетесь с друзьями — добавьте в тексты разговорных фраз, замените труднопроизносимые слова на простые. Также следует уменьшить количество хештегов. Допустим, теги #инстаграманет и #инстаграмнедели никак не вписывается в тематику профиля.

Определиться с манерой общения с аудиторией

Модерация. На комментарии отвечают, уже хорошо. Но в ответе нет стандарта и одного TOV (tone of voice — манера или тональность общения с клиентами). Ответы с пунктуационными и орфографическими ошибками. Некоторые комментарии остаются без ответа. То просите клиента «написать в директ», то пишите, что «ответили в личку», то «со всем ассортиментом и ценами можно ознакомиться на нашем сайте», но иногда цену можно увидеть сразу в комментариях.

Рекомендации: разработать TOV и стандарты ответов по нему. В идеале — указывать стоимость и наиболее важные характеристики сразу в тексте поста. Если на отказ от публичного выставления цен есть веские причины, то советуем определиться с ответом: отправлять клиентов на сайт, писать им самостоятельно в директ или просить их самих написать в директ. Также советуем не пропускать комментарии и чистить спам.

Аналитика в цифрах. Постов публикуется слишком много — в среднем 32,8 в месяц. С учетом того, что они почти все продающие, подписчику быстро надоест это читать. Поэтому так удивителен высокий уровень вовлечения 4,45% на каждый пост. Лайки точно не накручены?

Мы проанализировали профиль через сервис аналитики аудитории и можем только похвалить за результаты: 67% аудитории имеют меньше 1 500 подписок, а 52% аудитории выглядит достоверно. При этом из Набережных Челнов почти 69% подписчиков. Обошлось без накруток!

Рекомендации: запустить на тест имиджевые посты, где будет информация про сам магазин и где именно можно купить предметы мебели. Также в тестовый период можно запустить офферы, где будут акционные товары, чтобы люди смогли совершить целевое действие.