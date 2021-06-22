Бизнес-аккаунт дня: альметьевская студия по оформлению свадеб

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 93-я

Свадьба — один из прекрасных моментов в жизни многих пар, которые они хотят запомнить. Особую изысканность и утонченность этому знаменательному событию придает особенное оформление зала или другой площадки, где проходит церемония. Такие услуги альметьевским молодоженам уже несколько лет оказывает специализированная компания «Феличита». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Сделать свадьбу незабываемой

— Наша задача — сделать праздник для двух влюбленных незабываемым и уникальным, поэтому у нас работают только талантливые организаторы и декораторы, — рассказывает о своей компании ее основательница Гульнара Александрова.



Свой бизнес жительница Альметьевска начинала в 2018 году с создания букетов на заказ. Затем родилась идея заняться оформлением свадеб и других торжеств, которые празднуют жители нефтяной столицы. Сегодня в портфолио студии — десятки церемоний.

При создании проекта дизайнеры учитывают все пожелания молодоженов, но в то же время предлагают своим клиентам актуальные тренды в этом направлении, которые каждый год меняются. Это может быть пришедший из 70-х годов бохо-шик, минимализм и экологичность или слияние двух стилей — японского минимализма и скандинавского стиля и другие направления. Кроме оформления свадебного торжества, специалисты студии проводят и выездные регистрации.

Сегодня аналитический разбор аккаунта студии по оформлению свадеб анализирует Никита Захаров — интернет-маркетолог SMM-агентства из Нижнего Новгорода R52.RU. Это мультисервисное агентство на рынке digital-услуг, в портфолио которого более 2,5 тысячи реализованных проектов для крупных российских промышленных и финансовых компаний.

Разный контент для каждого поста

С точки зрения оформления аккаунта все сделано грамотно. Логин отражает название компании и местоположение (город Альметьевск). В названии аккаунта указана сфера деятельности и ГЕО. В описании отображены основные УТП (уникальное торговое предложение) и факторы доверия. В качестве ссылки указан WhatsApp.



Теперь перейдем к хайлайтсам — они подобраны правильно. Изучив их, пользователь может сразу увидеть примеры работ компании, понять, чем она может быть полезна, а также изучить отзывы. Но есть одна проблема. Почти все разделы не обновлялись уже больше года. С этим надо что-то делать. Ведь пользователь может подумать, что и свою деятельность вы не ведете уже давно.



Далее обратим свой взор на ленту с постами. Здесь мы видим, что прослеживается горизонтальная визуальная стилистика. Каждые три поста используются фотографии в едином стиле. Решение хорошее, но реализовано не самым удачным образом. Но об этом дальше.





Давайте углубимся в контент. Тут у нас появляются большие проблемы. Ввиду того, что используется горизонтальная визуальная стилистика, владельцы аккаунта решили публиковать для таких постов одинаковый текст.

Это большая ошибка. Такие посты читать никому неинтересно. Достаточно увидеть первый пост, а у других можно просто посмотреть фото и все. Так не пойдет! Что мы можем сделать:

публиковать разный контент для каждого поста, сохраняя стиль фото;

поменять общую стилистику ленты, например, на шахматную, где мы публикуем посты в едином стиле через один соответственно тоже меняя текст.

Что касается самих текстов, то они написаны грамотно, используются подходящие хэштеги. Разве что, нужно поработать над версткой: не всегда текст разделяется на абзацы — проверяйте это перед и после публикации.

В свадебной сфере — всегда море контента

Cледующая проблема — очень редкий постинг. Из-за этого ваши посты набирают меньшие охваты, подписчики видят вас все реже и реже. Почему так происходит? Может быть вам нечего публиковать, мало свадеб сейчас? Но ведь это не страшно! В вашей сфере можно написать море контента:

как выбрать свадебного фотографа

выбираем ресторан для свадьбы

советы по оформлению декора

как подобрать букет невесты

выбор свадебного платья



И многое другое. Уверен, что владельцам аккаунта есть, о чем рассказать аудитории.



Но это еще не все. Я вижу, что и в сторис, и в текстах постов пишется текст от лица Гульнары. Так почему бы не сделать немного больше такого контента. Рассказывайте, как вы пришли в эту сферу, чем занимаетесь помимо свадеб и т. д. Вижу, что вообще не используете IGTV. Вы могли бы записывать полезные ролики для вашей аудитории и делиться, например, видео подготовки свадеб.

Как видите, всегда можно найти, о чем писать. Не допускайте таких простоев, иначе о вас просто забудут. Аккаунт с хорошим контентом и постоянным постингом:

Чем чаще публикуется контент, тем выше вовлеченность

Отдельно обратим внимание на хэштеги. Хэштеги подобраны релевантные, учитывается и сфера, и география компании. Но, я думаю, что для каждой отдельной составляющей в оформлении свадьбы, стоило бы использовать подходящие хэштеги, а не все подряд. Например:

декор главного стола — #столмолодых #президиуммолодоженов #столмолодоженов #декорстола #декорсвадьбы #свадебноеоформление #счастьеестьdecor #украсьмечту

букет невесты — #букетневесты #свадебныйбукет #букетдляневесты

арка — #арканасвадьбу #свадебнаяарка #церемония #выезднаяцеремония



Поговорим о вовлеченности. В постах 2021 года четко заметно снижение вовлеченности аудитории, по сравнению с 2020 годом.

С чем же это связано? Конечно, с редким постингом. Пора возвращать позиции! Как мы это будем делать:

начинаем чаще публиковать контент и уходим от одинаковых текстов,

в текстах используем обращения к аудитории, чтобы побуждать ее оставлять комментарии. Например, «Как вам платье невесты?», «А у вас свадьба была зимой или летом?» и т. д.,

продвигаем посты прямо из «Инстаграма» для того, чтобы набирать охваты и получать отклики от аудитории, ну и соответственно, подписчиков.

Постепенно ваши посты будут получать больше вовлеченности и органического (бесплатного) охвата.



Модерация. Порадовало, что комментарии пользователей не остаются без ответа. Надеюсь, что при увеличении их количества, тенденция сохранится.



Дополнительно:

отмечайте в постах геолокацию, чтобы ваши посты лучше ранжировались у аудитории в вашем городе,

изучайте статистику каждого поста, чтобы понимать, какие темы получают наилучшие отклики у аудитории,

количество подписок слишком большое. Лучше их сократить до 10—20 процентов от количества подписчиков. Для того, чтобы не вызвать подозрений у соцсети, в день отписывайтесь не более чем от 50 пользователей.

Желаем успехов!