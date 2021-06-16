Где смотреть чемпионат Европы по футболу?

Огромные экраны и VIP-залы для трансляций, специальные предложения по меню и авторская кухня с напитками в ресторанах «Пивовар» и «Милли»

Фото: Предоставлено ГРК «Мираж»

В этом году футбольная жизнь вовсю отыграется за пандемийный год, когда вместо соревнований футбольные фанаты по всему миру получили локдаун. В этом году сезон оказался более приятным: с футбольными трансляциями и открытыми заведениями, чтобы их посмотреть. И если Лига Европы — 2021 уже позади, то чемпионат Европы по футболу — 2021 только предстоит увидеть. Рассказываем, где в центре Казани большие мониторы для онлайн-трансляций и вкусная еда с напитками, которая сделает просмотр матчей еще приятнее.

Приют для любителей футбола

12 июня, в День России, сборная страны сразилась с Бельгией в рамках Евро-2021. А впереди еще целая серия матчей, которые выявят чемпиона Европы. Не меньше, чем фанаты, к эпичным соревнованиям готовятся в гостинично-развлекательном комплексе «Мираж». Под его крышей находятся несколько ресторанов разных направлений, которые объединены одной идеей — показать, что просмотр онлайн-трансляции может быть не только увлекательным, но и комфортным.

В ресторане «Милли» с огромными панорамными окнами с видом на Кремль помимо европейских блюд предлагают национальную татарскую кухню в авторском прочтении. Любителям футбола не нужно заказывать с собой блюда или сидеть в переполненном баре, высматривая из-под голов, что происходит на поле. Чтобы собраться своей компанией и не отвлекаться на других людей, по предварительной записи можно забронировать два VIP-зала с оборудованными плазмами на компанию 12—15 человек.

В ресторане «Милли» можно забронировать два VIP-зала с оборудованными плазмами на компанию 12—15 человек

Пять сортов и огромный проектор

Любителям вкусных и качественных напитков понравится в ресторане «Пивовар» на первом этаже гостинично-развлекательного комплекса. Там в собственной пивоварне варят крафтовый напиток пяти сортов. Пенное готовят по старейшей австрийской рецептуре. Все происходит на открытой площадке, поэтому за процессом можно понаблюдать вживую. А при желании — еще записаться на экскурсию по заводу.

Под пенное прекрасно подойдут мясные блюда, которыми так славятся рестораны комплекса. Ну и, конечно, специально к чемпионату в заведении разработали сеты для болельщиков. В нем различные виды разливного и бутылочного напитка, а также множество закусок: мясной гриль-микс и ассорти колбасок.

Специально к чемпионату в заведении разработали сеты для болельщиков

Непосредственно в зале на 160 мест организован большой проекционный экран, который видно с разных локаций. Смотреть футбол на нем можно, например, сидя на столиком или за барной стойкой. Объединенные духом соревнований, гости «Пивовара» отдыхают с комфортом, без заполненного другими людьми ограниченного пространства и всеми вытекающими оттуда последствиями.

Еще одна альтернатива продумана для тех, кто предпочитает компанию только близких людей. В VIP-зале «Joker» свой экран и своя атмосфера для просмотра футбольных матчей.

Кстати, на протяжении всего чемпионата Европы в «Пивоваре» еще будут разыгрывать призы: один из них — мяч с автографами футболистов команды «Рубин». Чтобы не пропустить акции, советуем следить за новостями в социальных сетях ресторана: @milli.restaurant и @pivovarkzn.

Освежиться после жаркого матча

Оба ресторана имеют собственные летние веранды с видом на Кремль. А это значит, что между таймами или после матча можно подышать свежим воздухом и освежиться, не выходя из заведения. Еще один пункт в копилку комфорта — бесплатная парковка для посетителей ресторанов.

Оба ресторана имеют собственные летние веранды с видом на Кремль

Таким образом, в «Милли» и «Пивоваре» есть все для лучших просмотров матчей чемпионата Европы: вкусная еда, напитки, много пространства с огромными экранами, VIP-залы, которые поднимут настроение и не будут отвлекать от футбольного антуража.