Мария Спиринг: «Казань — лидер по числу представленных в КЛИК команд цифровой экономики»

В период активного внедрения и применения цифровых технологий в пионерах новых решений оказались банковская, финансовая, образовательная сферы и ритейл. Цифровой зрелости достигла и строительная сфера — на актуальность вопроса цифровизации отраслей жилищно-коммунального хозяйства и строительства не раз обращали внимание президент и правительство России. В авангарде цифровой трансформации традиционно оказался Татарстан, где в эти дни прошла проектная сессия от команды программы КЛИК, реализуемой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Руководитель программы Мария Спиринг рассказала об участниках проекта и достижениях республики в области цифровизации.

Подготовка команд для создания цифровых решений



— Мария, «Цифровая экономика» — это не только программа, какое-то отдаленное будущее, которое наступит не сегодня, а через месяц, полгода или пять лет. Цифровая экономика уже существует здесь и сейчас, и мы в ней живем. Как программа КЛИК, которая как раз реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», способствует подготовке кадров для цифровой экономики?

— КЛИК — собирательный образ той возможной скорости принятия решений, когда эти решения принимаются на основе данных. Это программа, которая проводится в рамках программы «Кадры для цифровой экономики». КЛИК направлен на подготовку команд для создания цифровых решений и реализации инициатив в сфере цифровой трансформации, формирования команд антикризисных лидеров. Программа ведется уже второй год.

В 2020 году организатором программы стал Университет 2035 при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Министерства экономического развития РФ. На базе Университета 2035 и сформирована команда КЛИК, которая сейчас успешно продолжает реализацию программы. Концепция была представлена специальному представителю президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Николаевичу Пескову, который поддержал и одобрил ее. Мы провели большую экспертную сессию по целям и содержанию КЛИК, где собрали более 400 участников рынка: представителей корпораций и коммерческих компаний, федеральных и региональных органов, подведомственных учреждений, администраций муниципалитетов, образовательных организаций и НКО. Фактически были все заинтересованные участники подготовки управленцев и команд цифрового развития нашей страны.

КЛИК направлен на подготовку команд для создания цифровых решений и реализации инициатив в сфере цифровой трансформации, формирования команд антикризисных лидеров. Программа ведется уже второй год.

В каждом регионе свой драйвер цифровой трансформации

— Какова заинтересованность в повышении компетенций? И кто больше заинтересован — сотрудник или работодатель?

— Судя по тому, как повышается интерес и количество людей, которые подают заявки на участие в КЛИК, мы смеем надеяться, что программа действительно востребована. В этом году в первом потоке было уже более 8 000 заявок, при том что на первый поток КЛИК 2021 года мы могли принять только 1 500 человек. Интерес есть и у компаний, и у государственных корпораций, и у среднего бизнеса. Мы видим, что необходимость формирования цифровых инициатив и подготовки кадров, которые могут осуществить цифровую трансформацию, спускается на средний уровень бизнеса, и все осознают необходимость подобного рода изменений.

Команда КЛИК последние несколько месяцев по приглашению регионов посещает другие города. Мы были в Курске, Воронеже, Чебоксарах, сейчас приехали в Казань. Мы видим, что руководители региональных органов власти четко понимают необходимость проведения цифровой трансформации администраций, подведомственных организаций, комитетов, министерств. И в каждом регионе свой драйвер этих изменений. Это могут быть и региональные министерства цифрового развития, и заместители губернаторов, и под «их флагами» собираются люди, которые хотят быть лидерами в своем регионе. Также мы видим тенденцию на региональную диверсификацию цифровой трансформации и очень поддерживаем эту работу, стараемся сейчас, как команда, сформировать пул регионов-лидеров по разным направлениям проведения цифровизации. Например, взять Чувашскую республику, там прекрасный пример цифровизации медицинской отрасли. Мы активно распространяем информацию об этом для других регионов, потому что Чувашия готова делится своим опытом и наработками. В Курской области сейчас идет процесс развития системы МФЦ, регион может стать флагманом в этом направлении. Сахалин — это цифровизация строительства. Чем больше через программу КЛИК и работу нашей команды будет налаживаться работа горизонтальных связей по межрегиональному обмену опытом, тем быстрее будет идти процесс цифровизации региональных органов власти и отдельных отраслей.

В Казани мы по приглашению группы компаний «Ак Барс Дом». Сейчас мы проводим сессию по проектированию и их участию в программе КЛИК. Заявлено на первый поток рекордное количество участников — около 180 человек только от одной компании. Это самая многочисленная компания-участник первого потока программы. Нам очень приятно, что компания выступила с разноформатными инициативами по цифровизации, очень разного спектра. Коллеги действительно очень вдумчиво подошли к формированию тех цифровых инициатив, с которыми они выступают. Сейчас наша работа заключается в том, чтобы сформировать из этих инициатив первичные проекты, разработчики которых уже дальше пойдут учиться в КЛИК.

Программа КЛИК — это не только программа обучения, это в первую очередь интенсивный формат развития цифровых инициатив и создания внутренних проектных команд.

Управление данными во всех сферах бизнеса

— Как проходит обучение и какой его главный результат?

— Программа КЛИК — это не только программа обучения, это в первую очередь интенсивный формат развития цифровых инициатив и создания внутренних проектных команд. В рамках программы КЛИК мы ставим одну большую задачу, чтобы это обучение, которое мы проводим с командами, было актуальным и полезным и, что важнее всего, повышало экономическую эффективность проектов. Цифровизация как сервисная функция предполагает использование и управление данными во всех сферах бизнеса — от систем планирования, учета и контроля до принятия важных стратегических решений. Именно эти навыки вне зависимости от уровня своей подготовки получает каждый участник КЛИК.

Для компаний КЛИК выступает в очень необычном формате — в том смысле, что программа поддерживает культуру проверки гипотез, культуру экспериментирования, которая в обычном бизнес-режиме зачастую невозможна.

КЛИК направлен на формирование проектов по управлению на основе данных, то есть по итогу проектных сессий создаются новые эффективные решения, и внутри уже действующих процессов внедряются цифровые инструменты, которые позволяют этим процессам быть более эффективными и менее затратными. Это и есть результат, к которому мы стремимся.