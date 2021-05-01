Бизнес-аккаунт дня: интернет-магазин игрушек из дерева жительницы Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 54

Осенью прошлого года жительница Казани, мама двоих детей Гульшат открыла интернет-магазин, где стала продавать разнообразные развивающие игрушки. Отличие ее магазина от множества подобных в том, что все игрушки изготовлены из цельных пород дерева. Вместе с сайтом для увеличения продаж Гульшат оформила и бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм». Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими СММ-агентствами Поволжья.

Такие игрушки не сломаются, не разорвутся и не помнутся

Гульшат — кандидат химических наук. Став мамой, она решила: детей лучше всего окружить качественными, долговечными, а главное — безопасными и экологичными игрушками. Она считает, что пластиковые игрушки ломаются очень быстро, а многие из них изготавливаются из материалов, не безопасных для детей. По мнению Гульшат, «деревянные игрушки улучшают моторику, знакомят ребенка с формами и цветами, развивают воображение и фантазию, а еще такие игрушки не сломаются, не разорвутся и не помнутся».

Так родилась идея перейти на игрушки российского производства из чистого дерева. А потом Гульшат решила аккумулировать продукцию самых разных производителей деревянных игрушек, открыв свой интернет-магазин. В его ассортименте — бизиборды, шнуровки, мозаики, сортеры и многое другое, что может занять, увлечь детей и обеспечить им развивающую активность.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта магазина деревянных игрушек провела сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова. «Удобно оценивать аккаунты, когда ты сама — потенциальная аудитория бренда. У меня 8-месячный малыш, а вокруг — подруги с детьми от одного месяца до пяти лет, поэтому деревянные игрушки актуальны мне и для дома, и в качестве подарка», — говорит эксперт.

Крючки, которые цепляют аудиторию

На аватаре дублируется название аккаунта (адрес сайта). На мой взгляд, это лишнее нагромождение, так как аватар отдельно от названия нигде не встречается. Лучше поставить на аватар красивое фото продукции. Но если оставить лого принципиально, то лучше вписать его в круг так, чтобы логотип не касался круга.

Описание профиля. По описанию замечаний нет, мне все понятно. Есть интересный триггер — «знаем, как мамам выпить чай горячим». Триггеры — это крючки, которые цепляют аудиторию, такой сложно не заметить. Единственное, что я порекомендовала бы, — указать в описании профиля про доставку по России, если она есть. Потому что потенциал у бренда большой.

Хайлайтс и сториз. У хайлайтс обложки оформлены в одном стиле. Основная информация присутствует: отзывы, доставка и оплата, товары в наличии и мини-каталог по продукции. Очень удобна навигация по возрастам: 1+, 2+ и так далее. Когда у меня не было детей, я не понимала, какие игрушки нужны детям в определенном возрасте. Это, кстати, не всегда понятно и мамам. И такая навигация очень упрощает поиск по большому каталогу. Я не нашла только иконку с игрушками до одного года — но такие наверняка тоже есть.

К самим сториз стоит отнестись внимательнее: оформлять всегда в едином стиле, одним и тем же шрифтом, цветом, следить, чтобы информация не оказывалась слишком близко к краям, стараться использовать формат фото и видео 9х16. От правильности и аккуратности оформления историй зависят и продажи. В вашем бизнесе вы можете это заметить сами, тестируя разные форматы подачи материала и разные виды оформления.

Визуалу — единый стиль

Визуал. В аккаунте нет единого визуального стиля: используются разные шрифты, цвета и макеты. Подберите 1—2 шрифта и используйте только их. Цветов в аккаунте может быть много, например все цвета из вашего логотипа. Но не забудьте продумать сетку из нескольких постов заранее, чтобы посты в ленте выглядели гармонично. А еще старайтесь чередовать крупные и общие планы, фото товаров и фото детей с игрушками. Не используйте стоковые фотографии. На видео с обзорами игрушек лучше ставить графическую обложку, на которой будет написано: обзор музыкальных игрушек и т. д.

Копирайтинг. В аккаунте есть разнообразные посты: и продающие, и полезные. Некоторые посты сложно читать из-за полного отсутствия эмодзи. Старайтесь добавлять хотя бы минимум для лучшего восприятия. Чтобы повысить вовлеченность в аккаунте, добавьте больше развлекательных постов: устройте опрос, викторину, разместите смешной мем или видео, актуальные для вашей аудитории.

Продвижение:

Хештеги в вашем случае могут быть использованы как бесплатный инструмент продвижения. Выносите их в комментарии, чтобы не загромождать пост. В аккаунте иногда проходят розыгрыши . Это хороший инструмент для продвижения и повышения лояльности аудитории. Чтобы увеличить охват конкурса, рекомендую запускать на конкурсные посты промоакцию. Для кратного роста и масштабирования бизнеса рекомендую использовать платные инструменты продвижения : таргетированную рекламу, размещение в пабликах или у блогеров. Таргетированную рекламу и промопосты можно настраивать по всей России.

Есть успешные бизнесы в вашей нише, которые расширили бизнес только благодаря таргетированной рекламе и грамотной подаче контента. Желаю успехов, пусть все получится!

