Айрат Сафин: «К концу года нам удалось восстановить объемы продаж продукции на уровне докризисного периода»

Глава «Нижнекамскнефтехима» доложил Рустаму Минниханову об итогах работы предприятия за 2020 год

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Точка роста будет здесь, это самый перспективный регион, самые большие ожидания здесь и в Альметьевске», — сказал Рустам Минниханов на отчетной сессии в нефтехимической столице Татарстана. Глава республики оценил работу местных властей и промышленных гигантов в период пандемии. По его мнению, несмотря на экономические сложности, «Нижнекамскнефтехим» ни на один день не приостановил свою работу. Продолжил строительство крупнейшего инвестиционного проекта ЭП-600 и первым в Татарстане наладил производство защитных масок. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

Выбросы в атмосферу за пять лет снизились на 37%

— Здравствуйте, начинаем работу, — войдя в зал, поприветствовал депутатов Рустам Минниханов и занял место в президиуме. Зазвучали гимны России и Татарстана. После чего с отчетом о деятельности работы НМР за последние пять лет выступил Айдар Метшин.

Доклад начался с негативных новостей. В 2020-м в Нижнекамском районе выросла смертность населения старшего трудоспособного возраста. Средняя продолжительность жизни составила 75,5 года. Мужчины умирают на 9 лет раньше женщин, отметил Метшин.

Метшин поблагодарил весь медицинский персонал, волонтеров и студентов, которые оказались на передовой борьбы с опасной болезнью

Пандемия коронавирусной инфекции оголила проблемы здравоохранения, в частности нехватку современного оснащения, медицинских кадров. Метшин поблагодарил весь медицинский персонал, волонтеров и студентов, которые оказались на передовой борьбы с опасной болезнью. Посильную помощь также оказали ТАИФ и «Татнефть».

В городе и районе прививку от коронавируса сделали 4865 человек, второй компонент получили — 598, в листе ожидания находятся 1800.

Отметил в своем докладе Метшин положительную динамику в спортивной жизни города. 50,7% нижнекамцев занимаются спортом, рост за пять лет составил 10%. Улучшается спортивная инфраструктура. Так, в 2020 году открылся футбольный манеж «Чулман Арена», дан старт ремонту спортивных школ, построенных более 20 лет назад.

— При непосредственном участии Группы компаний ТАИФ открылся обновленный футбольный стадион «Нефтехимик», а буквально несколько дней назад при поддержке компании «Нижнекамскнефтехим» и депутатов городского Совета обновлены два хоккейных корта на территориях школы №19 и гимназии №25, — сказал мэр.

Острой остается проблема общественного транспорта. В планах властей объединить вахтовые и городские автобусы в единую сеть, а также построить новую трамвайную ветку «Южная». Но для этого необходимо войти в федеральную программу.

Начиная с 2016 года выбросы в атмосферу сократились на 37%. Если в 2016 году они составляли 84 тыс. тонн в год, то сегодня — 53 тыс. тонн

Еще один болезненный вопрос для нижнекамцев — экология. По словам Айдара Метшина, здесь есть положительная динамика. Начиная с 2016 года выбросы в атмосферу сократились на 37%. Если в 2016 году они составляли 84 тыс. тонн в год, то сегодня — 53 тыс. тонн. В этом заслуга в том числе главного градообразующего предприятия.

— В результате проведенной ПАО «Нижнекамскнефтехим» масштабной реконструкции биологических очистных сооружений и строительства нового химзагрязненного коллектора отмечается значительное улучшение качества атмосферного воздуха и сточных вод, — подчеркнул мэр.



По словам Метшина, даже в непростых с экономической точки зрения условиях предприятия и организации принимали активное участие в социальной жизни города.

— Я хочу выразить слова искренней благодарности от лица всех нижнекамцев группам компаний «Татнефть» и ТАИФ за позицию, когда не только достижение производственных показателей является главным в их деятельности, но и вложение социальных инвестиций в различные сферы и отрасли, которые способствуют в конечном итоге повышению качества жизни людей, в том числе работающих на предприятиях групп компаний ТАИФ и «Татнефть», — обратился к промышленникам глава НМР.

Масштабные проекты «Нижнекамскнефтехима»

Следом об итогах работы градообразующего предприятия доложил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

— 2020 год для компании, как и для всей мировой экономики, стал испытанием на прочность, — начал свое выступление Айрат Сафин. — Во втором квартале минувшего года новая коронавирусная инфекция привела к полному локдауну. Были остановлены порядка 130 шинных заводов, а оставшиеся работали со сниженной нагрузкой. Это привело к сокращению спроса на все виды каучуков и катастрофическому падению цен на продукцию.

Следом об итогах работы градообразующего предприятия доложил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»

По его словам, склады были затоварены каучуком, чего не случалось в таком масштабе даже в 90-е. Многие крупные компании в период локдауна ввели сокращенную рабочую неделю. НКНХ смог избежать этой непопулярной меры, исключив снижение заработной платы работников.

Чтобы не допустить распространения инфекции, предприятие следовало всем рекомендациям Роспотребнадзора.

— В результате удалось не только избежать простоя основных производств, но и к концу года восстановить объемы продаж продукции на уровне докризисного периода, — подчеркнул глава химического гиганта.

Вопреки кризису нефтехимики продолжили реализацию масштабной инвестиционной программы — строительство собственной энергостанции ПГУ-ТЭС, олефинового комплекса и производства ДССК.

— Хочу отметить, что в начале текущего года на новом производстве ДССК в тестовом режиме получен первый брикет дивинил-стирольного каучука. В год 55-летия Нижнекамска, который появился на карте СССР по заданию партии и правительства для строительства комбината по выпуску нефтехимической продукции и в первую очередь синтетического каучука, выпущено уже пятое его поколение, — акцентировал внимание слушателей Сафин.

В начале текущего года на новом производстве ДССК в тестовом режиме получен первый брикет дивинил-стирольного каучука

Дивинил-стирольный каучук — отличная основа для создания экологически чистых, «зеленых» шин, с улучшенными эксплуатационными характеристиками. С запуском завода ДССК «Нижнекамскнефтехим» стал производителем всей линейки каучуков, задействованной в мировой шинной промышленности.



Платежи в местный бюджет составили свыше 1,3 млрд рублей

Полным ходом идет строительство олефинового комплекса. Доставлено 510 единиц основного технологического оборудования. Продолжаются работы по сооружению железобетонных и металлических конструкций, монтажу установок. Проект реализуется с применением самых современных, экологичных технологий.

— Инвестиции, которые вкладываются в развитие компании, приведут к созданию новой добавленной стоимости, росту экономической стабильности предприятия и, как следствие, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, — добавил Сафин.

Полным ходом идет строительство олефинового комплекса. Доставлено 510 единиц основного технологического оборудования

Он также отметил, что будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, поступления НДФЛ в городской и республиканский бюджеты увеличатся на 15%.

— Несмотря на катастрофическое снижение финансовых результатов деятельности компании, в 2020 году платежи ГК «Нижнекамскнефтехим», а также подрядных организаций, работающих на наших объектах, в том числе и на новых инвестиционных проектах, в местный бюджет составили свыше 1,3 млрд рублей, а это 70% городского бюджета! — озвучил внушительные цифры глава химгиганта.

Средняя заработная плата в компании в 2020 году составила свыше 61 тыс. рублей. За прошедшие 3 года она увеличилась на 18%. Дополнительно работники предприятия обеспечены весомым социальным пакетом, который составляет 17,5% от суммы годового фонда оплаты труда.

За 20 лет затраты на экологию составили порядка 62 млрд рублей

Приоритетными остаются вопросы экологической и промышленной безопасности. За последний год реализовано более 60 мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей. Это ввод в эксплуатацию нового 15-километрового коллектора промливневых стоков, реконструкция градирен, замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена более 12 тыс. метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.

Приоритетными остаются вопросы экологической и промышленной безопасности. За последний год реализовано более 60 мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей

В 2020 году завершена реализация четвертой экологической программы.

— Обращаю ваше внимание, что за последние 20 лет за счет выполнения комплекса мероприятий и вывода из эксплуатации старых производств выбросы в атмосферу «Нижнекамскнефтехим» сократил на 60%, — подчеркнул генеральный директор НКНХ.

Также напомнил, что по итогам Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» «Нижнекамскнефтехим» стал победителем сразу в двух номинациях: «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

По итогам Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» «Нижнекамскнефтехим» стал победителем сразу в двух номинациях

Сафин анонсировал запуск пятой экологической программы. Она будет решать задачи по повышению экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развитию природоохранных объектов, созданию комфортных условий проживания для жителей Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов.

34 миллиона направлено на помощь больницам

Айрат Сафин отметил, что в начале пандемии коронавируса, когда возник дефицит средств защиты, компания первой в республике запустила линию по производству защитных масок производительностью более 2 миллионов штук в месяц.

— Собственное производство масок и антисептика позволило обеспечить средствами защиты не только всех работников Группы «ТАИФ», но и на безвозмездной основе — медицинские, социальные, общественные и спортивные учреждения республики, особо уделяя внимание потребностям Нижнекамской центральной районной больницы, — сказал он.

Компания первой в республике запустила линию по производству защитных масок производительностью более 2 миллионов штук в месяц

Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» оперативно увеличил выпуск кислорода и организовал его поставку в медицинские учреждения. Выделил автомобильные бригады для доставки участковых врачей к заболевшим по вызову на дом. Для медицинских работников, спасающих жизни в «красной зоне», было организовано проживание и питание на базе детского лагеря «Юность».

— В больницы Нижнекамска было приобретено и передано оборудование, приборы, защитные костюмы и средства, маски на сумму более 34 млн рублей. Годом ранее для медицинских учреждений республики были закуплены оборудование и материалы на сумму более 127 миллионов рублей, — отметил гендиректор НКНХ.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР открылись Музей Боевой славы поискового отряда «Нефтехимик», спортивный тир, новый офис Совета ветеранов войны и труда предприятия, а также после масштабной реконструкции — футбольный стадион «Нефтехимик» по стандартам Российского футбольного союза.

Завершая свое выступление, глава нефтехимической компании подчеркнул, что нефтехимики справились с поставленной задачей, выйдя из кризиса с минимальными потерями.

Завершая свое выступление, Айрат Сафин сказал, что нефтехимики справились с поставленной задачей, выйдя из кризиса с минимальными потерями

— Коллектив предприятия сохранен, загрузка производственных мощностей вернулась к докризисным уровням, сохранены статус и позиции ведущего предприятия нефтехимической отрасли. Мы не утратили темпов строительства наших новых инвестиционных проектов развития и не допустили нарушений по принятым кредитным обязательствам. Своевременная реализация перспективных планов развития еще более укрепит позиции «Нижнекамскнефтехима», создавая прочный фундамент для обеспечения дальнейшего развития и процветания города и повышения качества жизни нижнекамцев и всех жителей республики, — заключил Айрат Сафин под аплодисменты депутатов.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил генерального директора и весь коллектив «Нижнекамскнефтехима» за проделанную работу и вклад в экономическое развитие района.

— Инвестиции, которые вы вкладываете в развитие компании, скажутся на социальном климате всего региона. Тот вектор, который был создан первостроителями, теми, кто строил нефтехимический гигант — наш флагман нефтехимии, нужно продолжать и реализовывать условия, озвученные в докладе, — сказал мэр.

«Нефтепереработка, дальнейший передел — это наша экономика»

Подводя итоги, Рустам Минниханов сказал:

— Год был сложный, врачи держали оборону. Хочу обратиться к руководителям промышленных предприятий, ни на один день они не остановили свою работу. «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, ТАНЕКО, Шинный завод, энергетический сектор — всем был брошен вызов. У нас даже не было элементарного — средств защиты. Спасибо ТАИФу, «Нижнекамскнефтехиму», «Полиматизу» за то, что запустили производство масок. Ничего не было, ничего! Лечили, как умели! Сегодня знаем как, профессионализм высокий.

Последним за трибуну встал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава РТ напомнил, что республика получила 4 млрд рублей на социальные выплаты для медицинских работников. Поддержка оказывалась малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям.

— За все время моей работы такого падения не было. Благодаря федеральной поддержке мы все программы реализовали. В целом итоги 2019 и 2020 годов одинаковые. Самое главное — мы по демографии имеем серьезные проблемы. Плановая помощь восстанавливается, мы серьезно упали до уровня 2003 года. Мы были лидерами в России, коронавирус дал отрицательный результат. В январе-феврале началась стабилизация, но быстро мы не сможем восстановиться.

Минниханов выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу, сотрудникам Роспотребнадзора, правоохранительным органам, судьям и промышленникам.

— Нижнекамск — второй город по отгрузке продукции в РТ. В России таких центров немного. Татарстан занимает 4-е место по валовому продукту в стране, — заметил президент. — Айрат Фоатович [гендиректор НКНХ] сказал, что все шинные заводы остановились. Куда мы с этим каучуком? Мы были на заводе, это же надо было организовать? Очень сложная была ситуация. «Нижнекамскнефтехим» работает над крупнейшим проектом, будет создано 2 тыс. рабочих мест. ЭП-600 будет выпускать столько, сколько сейчас производит компания.

Минниханов выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу, сотрудникам Роспотребнадзора, правоохранительным органам, судьям и промышленникам

Завершая свое выступление, Минниханов попросил усилить работу в сфере МСБ, привлекать и мотивировать новых резидентов ТОСЭР, создавать ресурсные центры, приглашать молодежь, развивать нефтехимические вузы.

— Точка роста будет здесь, это самый перспективный регион, самые большие ожидания здесь и в Альметьевске. Нефть, нефтепереработка, дальнейший передел — это наша экономика, — резюмировал он.

